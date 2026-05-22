Crimen y Justicia

Falsa médica cirujana en Río Negro: aseguran que no estudió en Venezuela y el caso podría terminar en la Justicia Federal

El pedido se basa en la presunción de que los documentos presentados por la imputada son apócrifos y de que en la falsificación estarían involucradas resoluciones atribuidas a organismos nacionales

Guardar
Google icon
La denuncia del Ministerio de Salud de Río Negro originó la investigación contra la falsa médica cirujana (Fuente: LM Cipolletti)
La denuncia del Ministerio de Salud de Río Negro originó la investigación contra la falsa médica cirujana (Fuente: LM Cipolletti)

Se sumó un nuevo capítulo al caso de la falsa médica cirujana que atendía desde 2020, en clínicas privadas de General Roca y Villa Regina con un título presuntamente apócrifo de una universidad venezolana. Este jueves, la Fiscalía de Río Negro pidió que la causa contra Mariela Marzano pase a la Justicia Federal tras sostener que los documentos con los que acreditó su título de médica son fraudulentos.

Uno de los elementos que reforzó el planteo fue el informe de la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina incorporado por la fiscal adjunta Celeste Benatti: la mujer registra ingresos a España, República Dominicana y Brasil, pero no a Venezuela, país en el que debía cursar de manera presencial los últimos 2 años de la carrera y realizar residencias hospitalarias.

PUBLICIDAD

La fiscal jefa Teresa Giuffrida y Benatti sostuvieron que la presunta falsedad no alcanza solo al título de médica cirujana atribuido a la Universidad de Los Andes de Venezuela. Según LMCipolletti, también cuestionaron una resolución del Ministerio de Educación de la Nación vinculada con la convalidación de ese título y una presunta resolución de la Universidad Nacional del Comahue.

“Solicitamos la declaración de incompetencia de la Justicia provincial ya que los tres documentos que forman parte de esta investigación se desprenderían de resoluciones falsas que deberían haberse emitido de organismos nacionales. Por ello es que este legajo corresponde a la órbita de la justicia federal”, dijo Giuffrida, según LMCipolletti.

PUBLICIDAD

La fiscalía de Río Negro solicita que el caso Marzano pase a la justicia federal (Fuente: LM Cipolletti)
La fiscalía de Río Negro solicita que el caso Marzano pase a la justicia federal (Fuente: LM Cipolletti)

El punto más comprometedor para la defensa surgió de una entrevista con el secretario general de la universidad venezolana quien informó que Marzano “nunca fue alumna de la institución” y que el título exhibido ante autoridades nacionales y de Río Negro no pertenecía a esa casa de estudios. Giuffrida dijo: “Agregó que para que ese título sea válido fuera de su país tiene que tener apostillado de La Haya y haber sido registrado en la cartera educativa nacional, cuestión que tampoco ocurrió. Por ello es que se ha podido establecer queel título de médico es falso”.

La Fiscalía también consultó al Ministerio de Educación de la Nación Argentina para verificar el procedimiento de convalidación de títulos extranjeros. “Nada de lo que señalan las resoluciones y convenios con universidades extranjeras aparece en el documento exhibido. Presenta un encabezado donde se puede leer ‘Poder Ejecutivo, Ministerio de Educación’, y se le otorga de manera directa la convalidación como médica cirujana. Cuestión que tampoco coincide con lo requerido por nuestra nación para realizar ese trámite”, explicó la Fiscalía.

La respuesta que dejó la audiencia fue que, según la acusación fiscal, la totalidad de los documentos usados por Marzano para probar su formación médica habría sido adulterada. Ese conjunto incluye el diploma extranjero, la supuesta convalidación nacional y la presunta intervención universitaria local.

El inicio de la causa

La denuncia fue presentada el 6 de abril ante la Fiscalía General y sostiene que la mujer no figura como graduada ni con título revalidado en la Universidad Nacional del Comahue ni en la Universidad de los Andes. La irregularidad se descubrió cuando el Ministerio de Salud de Río Negro detectó inconsistencias en la documentación presentada para obtener la matrícula profesional. A partir de esa revisión, las autoridades resolvieron suspenderla en marzo de este año.

La universidad venezolana niega que Mariela Marzano haya sido alumna
La universidad venezolana niega que Mariela Marzano haya sido alumna

El caso se remonta a agosto de 2020, cuando la acusada presentó el título y su convalidación con certificación de un escribano público. Más de cinco años después, surgieron dudas en la clínica donde trabajaba y el área de Fiscalización Sanitaria provincial verificó que la documentación no había sido expedida por ninguna de las dos universidades mencionadas.

La denuncia lleva la firma del ministro de Salud de Río Negro Demetrio Thalasselis y de la secretaria legal Natalia García. La funcionaria describió cómo se presentó la documentación en 2020, en pleno contexto de pandemia: “Ella no vino con un simple papelito. Tenía toda la documentación bien armada y certificada”. Añadió: “En ese tiempo las universidades estaban cerradas, no era posible verificar. Hoy todo es inmediato. De la Universidad Nacional del Comahue nos respondieron en el mismo día el pedido de información”.

En paralelo, el ministerio inició una investigación interna y también se la investiga en la Clínica Roca, donde trabajaba. Desde entonces se ordenaron allanamientos en la vivienda de la acusada y en el domicilio de un familiar cercano. En esos operativos se secuestraron títulos, sellos, recetarios, medicamentos, dispositivos electrónicos y registros relacionados con el ejercicio de la medicina.

Temas Relacionados

Río Negrofalsa médicamédicina ilegalJusticia FederalVenezuelaúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Condenaron a un suboficial de Rosario que cobraba coimas para favorecer a una banda narco

El agente de 23 años estaba acusado de incumplimiento de deberes de funcionario público, amenazas coactivas y otros seis delitos, en causas de 2024

Condenaron a un suboficial de Rosario que cobraba coimas para favorecer a una banda narco

Detuvieron en Rosario a “El Gavilán” por una serie de balaceras y amenazas mafiosas

Un operativo en barrio Toba permitió la aprehensión de un presunto líder de ataques violentos, relacionado con hechos recientes ocurridos en comercios y vehículos

Detuvieron en Rosario a “El Gavilán” por una serie de balaceras y amenazas mafiosas

Caso Argentina Salud: confirmaron la clausura de diez clínicas vinculadas a la red de medicina ilegal en La Matanza

Todos los consultorios funcionaban en localidades matanceras. Sin embargo, se conoció que no estaban habilitadas por la empresa, sino que contaban con habilitaciones para cada profesional

Caso Argentina Salud: confirmaron la clausura de diez clínicas vinculadas a la red de medicina ilegal en La Matanza

Búsqueda del joven de 21 años en Chaco: su madre sugirió que plantaron evidencia

Tras dos semanas desaparecido, la madre de Axel González puso en duda la aparición de una ojota y señaló posibles maniobras irregulares en los operativos policiales de Chaco

Búsqueda del joven de 21 años en Chaco: su madre sugirió que plantaron evidencia

Detuvieron en Lomas del Mirador a un hombre acusado de abuso sexual agravado contra una niña de seis años

La denuncia fue realizada por la madre de la víctima tras notar cambios en la conducta de la menor. El acusado es tío abuelo de la víctima

Detuvieron en Lomas del Mirador a un hombre acusado de abuso sexual agravado contra una niña de seis años

DEPORTES

Gabriel Heinze: de casi dirigir a Messi en Newell’s a la revancha en Europa con el Arsenal tras haberse peleado con una histórica figura

Gabriel Heinze: de casi dirigir a Messi en Newell’s a la revancha en Europa con el Arsenal tras haberse peleado con una histórica figura

A 50 años del día más dramático e inolvidable del boxeo argentino: del asesinato de Ringo Bonavena a la epopeya de Víctor Galíndez

El jugador que no fue convocado por Lionel Scaloni y podría ser la gran sorpresa para la selección argentina en el Mundial

Un futbolista chileno anunció su boda con la mujer que lo denunció por intento de femicidio

La dura autocrítica de Costas tras el papelón de Racing en la Sudamericana: la frase con la que sembró dudas sobre su continuidad

TELESHOW

Natalia Oreiro habló de su profundo vínculo con Xuxa: “Sigo hablando con ella”

Natalia Oreiro habló de su profundo vínculo con Xuxa: “Sigo hablando con ella”

Quiénes son los nominados de Gran Hermano: Generación Dorada en la primera placa después del repechaje

Fito Páez y Sofía Gala se dieron su primer beso en público: el video del romántico momento

Nació el amor en Gran Hermano: Lola Tomaszeuski regresó a la casa y terminó a los besos con Manuel Ibero

Así Christian Petersen recordaba el problema cardíaco que tuvo en el volcán Lanín: “Los hábitos me jugaron en contra”

INFOBAE AMÉRICA

Marco Rubio se reúne con ministros de la OTAN en Suecia en medio de tensiones entre Estados Unidos y Europa por la guerra con Irán

Marco Rubio se reúne con ministros de la OTAN en Suecia en medio de tensiones entre Estados Unidos y Europa por la guerra con Irán

Ucrania instó a sus aliados de la OTAN a contribuir en la defensa del país ante las amenazas de Rusia y Bielorrusia

La AIE advirtió que el mercado del petróleo podría entrar en una “zona roja” por la guerra en Medio Oriente

La Cámara Nacional de Industrias de Bolivia denunció pérdidas por más de USD 600 millones debido a los bloqueos de rutas

Guerra en Medio Oriente: EEUU e Irán mantienen diferencias sobre asuntos clave, aunque ambos reportan avances en las negociaciones