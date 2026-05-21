Adiós a la cortina de baño: cómo es la tendencia 2026 más práctica y elegante

La nueva tendencia en baños de 2026 elimina barreras visuales, brindando espacios más accesibles y luminosos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante décadas, las cortinas reinaron como el elemento central y casi inevitable en cualquier baño, marcando la frontera entre la zona de ducha y el resto del ambiente. Su presencia definía el estilo y la funcionalidad del espacio, y elegir el diseño adecuado podía transformar por completo la atmósfera. Sin embargo, con el paso del tiempo, este clásico recurso fue cediendo protagonismo ante nuevas propuestas que buscan mayor apertura, confort y sofisticación.

En los últimos años, las mamparas de vidrio ocuparon ese lugar central, aportando transparencia y modernidad. Pero en 2026, una tendencia aún más audaz comenzó a ganar terreno: la eliminación de barreras visuales, apostando por duchas abiertas y soluciones que privilegian la amplitud y la continuidad de los materiales. Esta nueva ola de diseño redefine este espacio de la casa, alejándose de divisiones rígidas y apostando por ambientes más luminosos, accesibles y relajantes, donde cada detalle contribuye a una experiencia de bienestar total.

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Cuál es la nueva tendencia para el baño que reemplaza a la cortina tradicional

La propuesta que está marcando el rumbo en el diseño es la ducha abierta, una solución que deja atrás tanto las cortinas tradicionales como las mamparas de vidrio. Esta moda, reconocida por arquitectos e interioristas y destacada en medios especializados, redefine la organización del baño al eliminar cualquier tipo de barrera física entre la ducha y el resto del ambiente.

La tendencia de duchas abiertas redefine el diseño de baños al eliminar barreras visuales y privilegiar la sensación de amplitud y continuidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

También llamadas walk-in showers se caracterizan por su entrada sin puertas ni perfiles, creando una transición fluida que amplifica visualmente el espacio. Esta nueva disposición permite que el baño luzca más grande y luminoso, aportando una sensación de libertad y continuidad muy valorada en la actualidad. El diseño responde a la búsqueda de ambientes relajantes y multifuncionales, donde la estética minimalista y la practicidad se combinan para ofrecer una experiencia cercana a la de un spa en casa.

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Según Degnan Design, revista especializada en diseño de interiores, una de las ventajas más notorias es su accesibilidad: carecen de obstáculos, lo que facilita el ingreso tanto para personas mayores como para quienes presentan dificultades de movilidad. Además, el mantenimiento se vuelve mucho más sencillo, ya que no hay cristales ni cortinas que limpiar regularmente. La ausencia de puertas o mamparas permite una mejor circulación del aire y una mayor entrada de luz natural, beneficios que contribuyen a mantener un ambiente fresco y evitar la acumulación de humedad.

Este tipo de duchas se adapta a baños de todos los tamaños, desde los más compactos hasta los de mayor superficie, y puede personalizarse a través de materiales, distribución y detalles funcionales. El auge de las duchas abiertas en 2026 responde a una necesidad contemporánea: transformar el baño en un espacio de bienestar, practicidad y diseño, dejando atrás las soluciones tradicionales que durante décadas dominaron este ambiente.

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Las walk-in showers, sin puertas ni perfiles, permiten una transición fluida entre la zona de aguas y el resto del baño, sumando modernidad y luminosidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las ventajas de usar paneles fijos y vidrios

Los paneles fijos de vidrio y los vidrios texturizados representan una solución cada vez más valorada en el diseño de baños modernos. Esta tendencia, que sustituye las mamparas tradicionales y las cortinas, logra un equilibrio entre privacidad, funcionalidad y una estética limpia y sofisticada.

Uno de los principales beneficios de los paneles fijos sin marco es su capacidad para mantener la continuidad visual y maximizar la entrada de luz natural. Según la revista especializada Piso y Techo, permite “crear privacidad y aportar carácter a los espacios sin sacrificar luminosidad”, suavizando los contornos y generando una atmósfera íntima sin oscurecer los ambientes. Esta cualidad resulta esencial para baños de cualquier tamaño, ya que ayuda a que el espacio se perciba más amplio y sereno.

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A diferencia de las mamparas clásicas, esta opción se integra de manera sutil, evitando divisiones rígidas y aportando una estética liviana y actual. Su instalación resulta sencilla, ya que prescinden de bisagras, perfiles voluminosos y sistemas corredizos, lo que también facilita la limpieza.

El vidrio texturizado, en particular, ofrece una amplia gama de acabados que se adaptan a distintos estilos, desde el minimalismo hasta propuestas más cálidas o mediterráneas. Su versatilidad permite delimitar la zona de ducha sin romper la pureza visual ni bloquear el paso de la luz, transformando la experiencia sensorial del baño y alineándose con la tendencia actual de ambientes abiertos, cálidos y funcionales.

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Otras alternativas a la cortina de baño en aumento en 2026

Una opción en fuerte crecimiento son las mamparas de vidrio con perfilería ultra-fina o directamente sin marco. Este tipo de divisiones, recomendadas en portales especializados como Balnearian, eliminan barreras visuales, ofrecen un aspecto sofisticado y permiten que la luz fluya libremente, ampliando visualmente los ambientes. Cuando se requiere mayor privacidad aportan un plus de intimidad sin sacrificar diseño ni luminosidad.

Las mamparas espejadas, en particular, suman el efecto reflectante, permitiendo que desde afuera no se vea con claridad el interior de la ducha, mientras que desde adentro el usuario mantiene una percepción cómoda y abierta del entorno.

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Paneles fijos de vidrio y vidrios texturizados ganan popularidad en 2026 por ofrecer privacidad, facilidad de limpieza y una estética sofisticada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra tendencia que gana terreno son los platos de ducha de resina con texturas tipo piedra, que sustituyen los tradicionales platos acrílicos blancos. Estos nuevos materiales pueden personalizarse en color y acabado, aportando continuidad visual y una superficie antideslizante que mejora la seguridad y el confort. El resultado es una zona de aguas integrada con el resto del baño, alineada con el concepto de “lujo silencioso” y calidez natural que marcan las ferias internacionales de diseño.

Para quienes buscan un aire más teatral o vintage, las bañeras exentas se consolidan como un elemento central. Combinadas con mamparas de cristal abatibles o cortinas de terciopelo y estampados florales, aportan personalidad y un guiño a la elegancia clásica, según destacan medios como Elle Decor.

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