Natalia Oreiro habló de su profundo vínculo con Xuxa: “Sigo hablando con ella”

La actriz recordó en el ciclo de Mario Pergolini su elección como “Súper Paquita” y el origen de su vínculo con la conductora brasileña (Video: Otro día perdido/ Eltrece)

Al visitar Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini en Eltrece, Natalia Oreiro relató el momento en que Xuxa la eligió como su “Súper Paquita” en 1993 y cómo ese lazo personal y profesional definió el rumbo de su vida. La actriz y cantante repasó anécdotas del casting, el impacto de la conductora brasileña y el significado que tuvo aquella oportunidad en el inicio de su carrera en Buenos Aires.

Durante la charla, Oreiro evocó el día en que se presentó al concurso “Súper Paquita” de la animadora con tan solo 16 años. Recordó con humor y emoción el instante en que la animadora infantil la presentó ante cámaras como representante de Uruguay: “Es la persona con más ángel que yo vi en mi vida”, aseguró, destacando la calidez y la simpatía que la brasileña transmitía en el detrás de escena y en el trato personal.

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La actriz reveló que el vínculo surgió desde el primer encuentro. “Sigo hablando con Xuxa”, admitió, sorprendiendo a Pergolini y a Rada, quienes compartieron la entrevista. “Te enamorás”, agregó al describir la energía que sentía al estar cerca de ella. El carisma de Xuxa y su capacidad para generar una conexión genuina dejaron una huella en Oreiro, que la sigue valorando décadas después.

“Es la persona con más ángel que yo vi en mi vida”, aseguró la cantante en Otro día perdido

La actriz y cantante, en plena promoción de Nada entre los dos, su película con Gael García Bernal, relató que se anotó en el certamen casi por casualidad, acompañando a una amiga. “Había ganado un concurso en Uruguay que, típico, había acompañado a mi mejor amiga, yo no me presentaba”, recordó. Tras superar las etapas nacionales y luego la final en Argentina, fue seleccionada por Xuxa como la “Súper Paquita” frente a las representantes de todos los países. El premio incluía un contrato y un automóvil, lo que representaba una oportunidad única para una adolescente que comenzaba a soñar con una carrera artística.

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Sin embargo, pese al entusiasmo inicial, la intérprete brasileña decidió finalmente no continuar en el programa para llevar su programa a Estados Unidos. Esa determinación marcó un punto de inflexión que la llevó a buscar nuevos horizontes en Buenos Aires.

La actriz recordó cómo el premio económico del concurso se transformó en el pasaporte para instalarse en la Argentina. “Con el dinero del auto, que era lo que me había ganado, me instalé para probar suerte en la Argentina”, relató. El vínculo con la intérprete de “Iliarie” y “Juguemos a los indios” fue así el catalizador para dar el salto profesional que cambiaría su destino.

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Natalia Oreiro y Xuxa en la coronación de la actriz como "Súper Paquita" en 1993

Antes de ese momento, Oreiro ya había comenzado a trabajar en publicidad en Uruguay desde los doce años. Pero fue gracias a la oportunidad y el reconocimiento brindados por la estrella brasileña que pudo dar el paso definitivo hacia la televisión argentina, donde desarrolló una carrera que la consolidó como figura nacional e internacional.

A lo largo de los años, la relación entre Oreiro y Xuxa se mantuvo vigente. La propia actriz confirmó que mantienen contacto, y que la conductora brasileña sigue celebrando sus logros. “La persona con más ángel que yo vi en mi vida”, reiteró Oreiro, señalando que el cariño y la admiración persisten más allá del tiempo y la distancia.

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En diálogo con Teleshow, Natalia Oreiro se refirió a su última película, con dirección y guión de Juan Taraturo. “Nos convoca Juan para hacer estos personajes en esta película de vínculos adultos, que me pareció super oportuna también, porque no es una comedia romántica, es una película de vínculos adultos, de dos personajes que están viviendo cosas similares, con mundos diferentes, pero en situaciones de vida y en edades similares”.