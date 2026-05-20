Receta de locro para 10 personas, rápida y fácil

La receta de locro argentino para 10 personas propone una preparación tradicional ideal para compartir en fechas patrias y días fríos (Imagen Ilustrativa de Infobae)

Cuando el frío asoma y se acerca una fecha patria, el aroma del locro invade las casas y las calles. No hay plato que despierte tanto sentido de pertenencia ni que reúna a tantos alrededor de la mesa grande. El locro es esa invitación a quedarse, a servirse otra cazuela, a compartir historias y silencios mientras la cuchara se hunde en un guiso humeante y espeso.

En Argentina, el locro es protagonista central en días como el 25 de Mayo y el 9 de Julio, aunque cualquier encuentro multitudinario puede ser su excusa. Su origen precolombino y su evolución criolla lo convirtieron en un clásico nacional, con variantes según la región pero siempre con maíz, zapallo y carnes como base. Comer locro es celebrar la diversidad y la abundancia de la olla comunitaria.

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Receta de locro rápido y fácil para 10 personas

La preparación del locro requiere tres horas entre el remojo de legumbres, la cocción y el armado del guiso para lograr su textura cremosa (Infobae)

El locro es un guiso espeso de maíz blanco, zapallo y porotos, enriquecido con cortes de cerdo, panceta, chorizo y, muchas veces, mondongo. Se termina con una salsa picante de cebolla de verdeo y pimentón. El resultado: un plato cremoso y sabroso, reconfortante y bien argentino.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 3 horas

Preparación previa: 30 minutos

Cocción: 2 horas 30 minutos

Ingredientes

1 kg de maíz blanco pisado

750 gr de porotos pallares

2 kg de zapallo (tipo anco o criollo)

1 kg de carne de cerdo (falda, paleta o bondiola)

500 gr de mondongo (opcional)

500 gr de panceta salada

4 chorizos colorados

2 kg de patitas de cerdo (opcional)

1 cebolla mediana picada

2 cucharadas de aceite de maíz

Sal, pimienta y pimentón a gusto

1/2 cucharada de ají molido (opcional, para la salsa)

1/2 kg de cebolla de verdeo para la salsa picante

Cómo hacer locro, paso a paso

La preparación del locro requiere tres horas entre el remojo de legumbres, la cocción y el armado del guiso para lograr su textura cremosa

Remojar el maíz y los porotos en abundante agua desde la noche anterior. Al día siguiente, escurrir y colocar el maíz y los porotos en una olla grande con agua limpia. Llevar a hervor y cocinar durante 1 hora, espumando si es necesario. Cortar la carne de cerdo, panceta, mondongo y chorizos en trozos pequeños. Incorporar la carne de cerdo, la panceta, el mondongo y los chorizos a la olla. Agregar sal y pimienta. Agregar el zapallo pelado y cortado en cubos grandes. Cocinar a fuego bajo, revolviendo de tanto en tanto para evitar que se pegue. Si el líquido se reduce mucho, añadir agua caliente. Cuando el zapallo esté tierno, pisarlo dentro de la olla con un pisa puré para espesar el guiso. Cocinar hasta que el maíz, los porotos y las carnes estén bien tiernos y el locro tenga textura cremosa. Ajustar la sal y el pimentón. Para la salsa picante: Saltear la cebolla de verdeo en aceite sin que se dore, agregar pimentón y ají molido, y volcar sobre el locro justo al servir. Servir bien caliente, con la salsa picante aparte o sobre cada porción.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 10 porciones abundantes.

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 550 kcal

Grasas: 25 gr

Carbohidratos: 55 gr

Proteínas: 30 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La receta de locro rápido y fácil ofrece un plato abundante, perfecto para reuniones multitudinarias o celebraciones nacionales en Argentina

En heladera, hasta 4 días en recipiente tapado. En freezer, hasta 3 meses. Para recalentar, llevar a fuego bajo revolviendo y, si hace falta, agregar un poco de agua o caldo.

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