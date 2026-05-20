Receta de locro para 10 personas, rápida y fácil

Cuando el frío asoma y se acerca una fecha patria, el aroma del locro invade las casas y las calles. No hay plato que despierte tanto sentido de pertenencia ni que reúna a tantos alrededor de la mesa grande. El locro es esa invitación a quedarse, a servirse otra cazuela, a compartir historias y silencios mientras la cuchara se hunde en un guiso humeante y espeso.
En Argentina, el locro es protagonista central en días como el 25 de Mayo y el 9 de Julio, aunque cualquier encuentro multitudinario puede ser su excusa. Su origen precolombino y su evolución criolla lo convirtieron en un clásico nacional, con variantes según la región pero siempre con maíz, zapallo y carnes como base. Comer locro es celebrar la diversidad y la abundancia de la olla comunitaria.
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Receta de locro rápido y fácil para 10 personas
El locro es un guiso espeso de maíz blanco, zapallo y porotos, enriquecido con cortes de cerdo, panceta, chorizo y, muchas veces, mondongo. Se termina con una salsa picante de cebolla de verdeo y pimentón. El resultado: un plato cremoso y sabroso, reconfortante y bien argentino.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 3 horas
- Preparación previa: 30 minutos
- Cocción: 2 horas 30 minutos
Ingredientes
- 1 kg de maíz blanco pisado
- 750 gr de porotos pallares
- 2 kg de zapallo (tipo anco o criollo)
- 1 kg de carne de cerdo (falda, paleta o bondiola)
- 500 gr de mondongo (opcional)
- 500 gr de panceta salada
- 4 chorizos colorados
- 2 kg de patitas de cerdo (opcional)
- 1 cebolla mediana picada
- 2 cucharadas de aceite de maíz
- Sal, pimienta y pimentón a gusto
- 1/2 cucharada de ají molido (opcional, para la salsa)
- 1/2 kg de cebolla de verdeo para la salsa picante
Cómo hacer locro, paso a paso
- Remojar el maíz y los porotos en abundante agua desde la noche anterior.
- Al día siguiente, escurrir y colocar el maíz y los porotos en una olla grande con agua limpia. Llevar a hervor y cocinar durante 1 hora, espumando si es necesario.
- Cortar la carne de cerdo, panceta, mondongo y chorizos en trozos pequeños.
- Incorporar la carne de cerdo, la panceta, el mondongo y los chorizos a la olla. Agregar sal y pimienta.
- Agregar el zapallo pelado y cortado en cubos grandes. Cocinar a fuego bajo, revolviendo de tanto en tanto para evitar que se pegue. Si el líquido se reduce mucho, añadir agua caliente.
- Cuando el zapallo esté tierno, pisarlo dentro de la olla con un pisa puré para espesar el guiso.
- Cocinar hasta que el maíz, los porotos y las carnes estén bien tiernos y el locro tenga textura cremosa. Ajustar la sal y el pimentón.
- Para la salsa picante: Saltear la cebolla de verdeo en aceite sin que se dore, agregar pimentón y ají molido, y volcar sobre el locro justo al servir.
- Servir bien caliente, con la salsa picante aparte o sobre cada porción.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 10 porciones abundantes.
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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 550 kcal
- Grasas: 25 gr
- Carbohidratos: 55 gr
- Proteínas: 30 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 4 días en recipiente tapado. En freezer, hasta 3 meses. Para recalentar, llevar a fuego bajo revolviendo y, si hace falta, agregar un poco de agua o caldo.
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