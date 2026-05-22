El jugador que no fue convocado por Lionel Scaloni y podría ser la gran sorpresa para la selección argentina en el Mundial

Nicolás Capaldo, el ex Boca que no fue citado por Scaloni pero podría jugar el Mundial (REUTERS/Marcelo Endelli)

Lionel Scaloni está a pocos días de anunciar a los 26 jugadores que estarán desde el próximo 1 de julio en Kansas City para comenzar con la concentración oficial de cara al debut en la Copa del Mundo a jugarse en Estados Unidos, México y Canadá. Ya en la Argentina, sus horas en el predio de la AFA en Ezeiza tienen un denominador común: afinar el lápiz de la nómina en medio de varias situaciones que lo mantienen en vilo.

En este apunte de la carpeta, con un asterisco en el presente de los laterales derechos, ya que tanto Nahuel Molina y Gonzalo Montiel están desgarrados al día de hoy, entra a jugar una decisión central que modificará la constitución de la lista final: sacarle pasaje a ocho o nueve defensores, dependiendo cómo llegarán estos dos números puestos en la nómina. Eso, indirectamente, podría afectar los otros puestos (volantes y delanteros) entre los citados.

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En ese sentido, aparece un nombre de la prelista de 55 jugadores que se podría convertir en el comodín para un lugar que genera dudas por el estado físico de los ya elegidos. El reemplazante natural de lo que representó Juan Foyth en Qatar, alguien que puede ser tanto zaguero como ocupar el lateral. Pero con una particularidad. Siempre fue considerado, pero sobre todo por propia complicaciones no llegó a ser citado. ¿De quién hablamos? Nicolás Capaldo. El ex Boca Juniors, que hace ya cinco años dejó el club xeneize para irse a Europa, podría ser la gran sorpresa en la convocatoria.

La consideración de parte del cuerpo técnico para con el nacido en Santa Rosa, La Pampa, estuvo siempre más allá de que no fue citado. El cambio de posición que consiguió en los últimos tiempos desde su llegada a mediados de 2021 al RB Salzburgo fue decisivo. Eso se potenció en la última campaña, después que el Hamburgo SV de la Bundesliga alemana lo adquiriera por una suma cercana a los 4.5 millones de euros. En la última temporada, en la que el HSV acabó en el puesto 13 del máximo torneo de fútbol en Alemania, Capaldo disputó 26 de los 34 partidos posibles. Anotó un gol y dio tres asistencias, pero el dato más relevante es que fue titular en la mayoría de ellos, y sólo se perdió el resto por una lesión abdominal que lo dejó afuera de las canchas durante un mes.

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Esa molestia física que padeció el jugador de 27 años fue la que lo privó de ser citado por Scaloni para la fecha FIFA de marzo en la que el seleccionado disputó los dos amistosos en La Bombonera frente a Mauritania (2-1) y Zambia (6-0). Era el momento para el DT de verlo en acción con el resto de sus compañeros, pero finalmente fue baja.

El pampeano llegó al Hamburgo SV de la Bundesliga y reconvirtió su posición en la cancha (REUTERS/Maryam Majd)

¿Por qué decimos que el Capaldo de hoy no es el mismo Capaldo que el público conoció en su paso en el Boca de Miguel Ángel Russo? Si bien durante el tiempo que jugó en Austria (126 partidos con 15 goles y 10 asistencias) lo hizo en gran parte como mediocampista, ya empezó a jugar como stopper derecho en una línea de tres defensores. Y en su llegada al Hamburgo, el entrenador Merlin Polzin acentuó dicho lugar en la cancha para el surgido en el club de los Mac Allister en La Pampa. Es que Nicolás siempre ocupó el sector derecho en la defensa, ya sea entre los tres defensores o abierto, como lateral-volante, lugar que ocupó en su etapa en el Xeneize.

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El panorama de la posible inclusión de Capaldo en la lista definitiva está relacionado con el complicado panorama de los laterales y cómo llegan los marcadores centrales a la Copa del Mundo. Como ya se mencionó, esto es un dolor de cabeza para el oriundo de Pujato y todo el cuerpo técnico argentino en la planificación. Con Molina recuperándose de un desgarro, Montiel con una ruptura fibrilar recientemente diagnosticada, sumado a que Acuña está al límite físico en los últimos partidos de la temporada con River, Nicolás Tagliafico de vacaciones tras el encuentro final para el Lyon en Francia, más las tareas de Cuti Romero para llegar óptimo al Mundial tras su lesión en el Tottenham y que Lisandro Martínez viene de una larga recuperación tras la rotura de ligamentos en febrero de 2025, sumado a una molestia en el sóleo de principios de año, el panorama es inquietante. Sobre todo por la extensa campaña de los futbolistas en sus clubes y el intenso calor que se espera por las altas temperaturas durante el verano en los Estados Unidos.

Nico Capaldo espera. Un rival directo para él podría ser Agustín Giay, el ex San Lorenzo que hoy es titular para Abel Ferreira en Palmeiras y sí vio algunos minutos en los partidos que jugó la selección argentina en marzo a modo de despedida previo a la Copa del Mundo. Mientras Scaloni afina la lista y se debate la cantidad de defensores que llevará a EEUU, se podría abrir una puerta para un futbolista que todavía no se puso la celeste y blanca en la Mayor, aunque ya sí vistió la camiseta del seleccionado en la Sub 23 en el Preolímpico que puso a la Argentina en los Juegos de Tokio 2020 que se postergaron por la pandemia.

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Capaldo durante el Preolímpico 2020 (REUTERS/Luisa González)