La Cámara Nacional de Industrias de Bolivia denunció pérdidas por más de USD 600 millones debido a los bloqueos de rutas

Una persona camina junto a montones de basura acumulados debido a los bloqueos y protestas que exigen la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, mientras la crisis económica y energética del país se agrava (REUTERS/Claudia Morales)

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) de Bolivia informó que las pérdidas económicas para el sector industrial superan los USD 600 millones como consecuencia de los bloqueos de carreteras y protestas que sindicalistas, seguidores del ex presidente Evo Morales y campesinos del altiplano mantienen desde más de dos semanas para exigir la renuncia del mandatario nacional Rodrigo Paz.

“Lastimosamente las pérdidas económicas en este momento para nuestro país ya superan los USD 600 millones. Esta cifra, este daño económico nuestras industrias ya no lo van a recuperar”, expresó el presidente de la CNI, Gonzalo Morales, en conferencia de prensa.

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El dirigente advirtió que “las industrias bolivianas están enfrentando una de las mayores crisis de los últimos años”, y detalló que “muchas fábricas han tenido que reducir sus operaciones, otras están al borde de detener completamente su producción y miles de trabajadores” se encuentran en incertidumbre “sobre lo que puede ocurrir en los próximos días”.

Morales enfatizó que “los bloqueos, la falta de combustible, las dificultades logísticas y el incremento de los costos, más la incertidumbre permanente están asfixiando al aparato productivo nacional”.

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Además, señaló que la paralización industrial pone en riesgo los empleos y el abastecimiento interno de alimentos, medicamentos y otros “productos esenciales”. Morales remarcó que la situación impide que las empresas exportadoras cumplan con sus compromisos de ventas al exterior, lo que genera un “deterioro progresivo de la confianza en Bolivia como país productor, como país previsible y como destino para venir a invertir”.

Un trabajador de la construcción latino, con casco amarillo y gafas de seguridad, se sienta en una viga con una mirada tranquila y confiada, en un sitio de construcción activo bajo un cielo nublado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Desde la Cámara Nacional de Industrias queremos expresar nuestra profunda preocupación y nuestro estado de alerta frente a esta gravísima situación. No podemos seguir normalizando que el país esté bloqueado mientras la economía se debilita y mientras las industrias luchan por sobrevivir”, sostuvo.

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Las protestas se concentran en La Paz, sede del Gobierno y del Legislativo, donde sindicatos de campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del expresidente Evo Morales reclaman la salida del actual mandatario, quien lleva seis meses en el cargo. En los últimos días, los bloqueos alcanzaron también a Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Chuquisaca. El jueves, la COB y los campesinos del altiplano marcharon nuevamente hacia el centro de La Paz.

Como efecto de los bloqueos, comenzaron a escasear alimentos, combustible e insumos médicos, como oxígeno medicinal. Un niño de 12 años murió al no recibir atención médica de urgencia debido a los bloqueos de carreteras, según informó el Ministerio de Salud. Con este caso, ascienden a cuatro las muertes vinculadas a la imposibilidad de traslado por los cortes de rutas en el país.

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Tanques de oxígeno se mantienen fuera del Hospital Infantil Dr. Ovidio Aliaga Uria, que sufre escasez de suministro de oxígeno en medio de bloqueos y protestas contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz, en La Paz, Bolivia, 20 de mayo de 2026 (REUTERS/Sara Aliaga)

El Ministerio de Salud comunicó que “el fallecimiento de un niño de 12 años fue debido a los bloqueos que no permitieron el paso de la ambulancia en la que era trasladado de emergencia” desde el hospital de Llallagua, en el norte de Potosí, hacia la ciudad de Potosí. Debido a las carreteras cerradas, el vehículo sanitario debió cambiar de ruta hacia Oruro, donde el menor murió durante el trayecto, según detalló la cartera.

El ministerio expresó sus condolencias a la familia y afirmó que “la vida está por encima de todo conflicto” y solicitó: “Instamos a permitir el paso de ambulancias y clamamos por un corredor humanitario que garantice la atención médica oportuna para todos”.

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De acuerdo con la radio Pío XII, el niño residía en Pocoata, en el norte de Potosí, y llegó la noche del miércoles al hospital de Llallagua con un diagnóstico de “trauma abdominal grave” que requería cirugía y tratamiento en terapia intensiva.

El fallecimiento del menor se suma a otros tres decesos, incluida una ciudadana de Belice, que no lograron recibir atención médica a tiempo por los bloqueos de sindicatos de campesinos aimaras en el altiplano.

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Varias personas rodean las barricadas levantadas por los manifestantes en la carretera que conecta La Paz con Oruro, cerca de El Alto, Bolivia (AP/Juan Karita)

La directora del Hospital de la Mujer, Janett Aliaga, solicitó un uso racional del oxígeno en la unidad de neonatología, donde se encuentran 29 bebés y las reservas disponibles alcanzan para solo siete días. Además, en la unidad de terapia intensiva, cinco mujeres dependen de ese suministro para su evolución.

“La salud no tiene color político. Por favor, pedirles, abran este carril humanitario, permítannos el paso de los alimentos, del oxígeno. Nosotros tenemos niños prematuros que requieren sí o sí para vivir el oxígeno”, expresó Aliaga.

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(Con información de EFE)