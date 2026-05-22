Tendencias

Cómo gestionan la presión los atletas de élite: de las claves psicológicas a las experiencias personales

El ex Puma Marcelo Bosch, el entrenador de la Generación Dorada del básquet argentino, Julio Lamas y el psicólogo deportivo Gustavo Ruíz, reflexionaron sobre lesiones, liderazgo, salud mental y las herramientas para convivir con la presión en el deporte profesional. Un nuevo capítulo de La Ronda, conducido por Gabriela Oliván

Guardar
Google icon

En el deporte de alto rendimiento, la presión rara vez se expresa solamente en un resultado. También aparece en el cuerpo, en las lesiones, en el silencio, en la exigencia permanente y en la dificultad para sostenerse emocionalmente cuando el contexto empuja hacia adelante.

La convivencia con la incomodidad, la incertidumbre y las expectativas externas fue uno de los ejes de una nueva edición de La Ronda, donde el ex jugador de Los Pumas Marcelo Bosch, el entrenador Julio Lamas y el psicólogo deportivo Gustavo Ruíz reflexionaron sobre liderazgo, salud mental y el detrás de escena de la competencia profesional.

PUBLICIDAD

Bosch abrió la conversación desde una experiencia personal marcada por las lesiones. El ex centro del Seleccionado Argentino recordó que, luego de atravesar un gran momento en Francia y quedar cerca del Mundial 2007 con Los Pumas, comenzó un período donde perdió las certezas físicas y mentales.

Un hombre de mediana edad, vestido con un suéter oscuro, sentado en un estudio con un micrófono de diadema. El fondo es azul y oscuro con elementos luminosos
“Dudaba de mis capacidades. Todas las entrevistas que me hacía el periodismo eran sobre las lesiones, sobre la fragilidad de mi cuerpo”, dijo Marcelo Bosch

“Dudaba de mis capacidades. Todas las entrevistas que me hacía el periodismo eran sobre las lesiones, sobre la fragilidad de mi cuerpo”, recordó. Y agregó que en ese momento comenzó a hacerse “preguntas al hueso: ¿Realmente quiero estar acá? ¿Realmente podría con las presiones del alto rendimiento? ¿Qué tengo que cambiar en mi persona para que pueda suceder?”.

PUBLICIDAD

Para Bosch, esas preguntas terminaron transformándose en un punto de inflexión. “Fui encontrando un sentido que me llevó, paradójicamente, a jugar casi nueve años ininterrumpidos”, explicó.

En la misma línea, Julio Lamas planteó que el deporte profesional obliga a gestionar tanto lo físico como lo emocional. El ex entrenador de la Selección Argentina de básquet destacó cómo la ciencia aplicada al deporte permitió comprender mejor las necesidades de los jugadores y poner a la persona “en el centro”.

“Hace algunos años aprendimos que la persona que tiene bienestar y disfruta de lo que hace está más cerca de performar sostenidamente”, señaló.

Lamas también describió cómo la presión cambia cuando es compartida colectivamente. “Hay que aceptar que hacemos una actividad que tiene una razón de ser: convertirte en un equipo. Si no lo lográs no vas a ningún lado. Y después tenés un propósito que es ganar partidos, lo que genera estrés e incertidumbre. Pero al compartirla en equipo, se alivia la carga”, explicó.

Hombre de cabello gris con chaqueta negra sentado en silla, hablando, con dos copas de agua sobre una mesa lateral. Fondo oscuro con luces de neón verticales
“Hace algunos años aprendimos que la persona que tiene bienestar y disfruta de lo que hace está más cerca de performar sostenidamente”, sostuvo Julio Lamas

Para el histórico entrenador, la gestión emocional también atraviesa la conducción de grupo. “En el básquet está el tiempo muerto, que a veces se usa para corregir algo táctico, pero otras tiene una función emocional”, analizó. Y remarcó que “hay una cosa imprescindible para poder liderar un grupo, que es tener un vínculo firme para la hora de la verdad”.

Además, sostuvo que los conflictos no necesariamente son negativos dentro de un equipo. “El peor problema que puede tener un equipo es el silencio, no una discusión”, afirmó.

Gustavo Ruíz retomó varias de esas ideas y explicó que el gran desafío del alto rendimiento es encontrar un equilibrio entre las demandas externas y el conocimiento personal. “Hay que saber encontrar el balance, que es un poco lo que supo encontrar Chelo, entre la influencia del contexto y conocernos”, señaló.

El psicólogo deportivo también cuestionó ciertas exigencias contemporáneas vinculadas a la positividad permanente. “La salud mental no tiene que ver con ausencia de conflicto, sino cómo voy aprendiendo a lidiar con esos conflictos”, explicó. Y agregó: “Hoy se ve mucho esta cuestión de que ‘tenés que estar bien’ o ‘ser positivo’ y no es tan fácil”.

“El alto rendimiento es convivir con la incomodidad constante, ya sea física, de un contexto de presión o de resultados”, afirmó Bosch. Aunque destacó la importancia de generar espacios para expresar emociones, también advirtió sobre el riesgo de caer en la victimización.

Hombre de mediana edad con cabello canoso, barba, gafas y suéter crema, sentado en una silla de madera. Al fondo, luces de neón azules
“La salud mental no tiene que ver con ausencia de conflicto, sino cómo voy aprendiendo a lidiar con esos conflictos”, sostuvo Gustavo Ruíz

Las herramientas mentales para convivir con la presión

Durante la charla, Ruíz profundizó sobre algunas herramientas psicológicas que ayudan a sostener el alto rendimiento en contextos extremos. El especialista remarcó la importancia de generar espacios de escucha y comprensión dentro de los equipos, especialmente en situaciones atravesadas por lesiones o dolor físico.

Como ejemplo, recordó casos de atletas con los que trabajó durante años. “Paula Pareto tenía una protusión cervical, se le dormían los dos brazos y sentía un dolor muy grande, pero a pesar de eso, tenía éxito”, contó. También mencionó el caso de Kevin Benavídes, quien llegó a competir sin estar totalmente recuperado de una fractura de fémur.

“El alto rendimiento exige, no es sano, ellos lo saben. Yo estuve con Pareto en los Juegos Panamericanos de 2019, donde ya había llegado a su límite y no estaba para pelear por la medalla de bronce. Después entró en cirugía y pudo terminar sus últimos tres años disputando los Juegos Olímpicos de Tokio”, relató Ruíz

Entre las herramientas individuales, el psicólogo destacó la importancia de desarrollar conciencia emocional y trabajar el autodiálogo. “Nosotros hablamos todo el tiempo con nosotros mismos, entonces se pueden generar reflexiones que nos permitan tener un poco más de conciencia para abordar los conflictos”, explicó.

Ruíz también remarcó el valor de construir vínculos por fuera de los resultados deportivos y trabajar sobre la identidad personal. “Comprender que el valor que tenemos no pasa por lo que obtenemos, por los resultados”, sostuvo. Y concluyó: “Trabajar el propósito no es una meta, es una especie de ruta y los valores son la manera de cómo trabajamos esa ruta”.

*La Ronda es una iniciativa de WINN Sports, acompañada por la Dirección de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, que propone abrir la conversación sobre el impacto de la innovación en la industria deportiva y los nuevos cruces entre deporte, tecnología, cultura y negocios.

Temas Relacionados

La Ronda

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo es la obra de teatro que retrata la demencia en primera persona y expone las claves para su prevención

“Olivia” llegó al San Abasto Subterráneo Cultural de Buenos Aires con una puesta que reconstruyó el deterioro cognitivo de una mujer y, tras la función, dio paso a un panel en el que participó la neuropsicóloga Lucía Crivelli

Cómo es la obra de teatro que retrata la demencia en primera persona y expone las claves para su prevención

Penélope Cruz llevó a Cannes un manifiesto de alta costura: el vestido Chanel hecho por 347 artesanos

A los 52 años, la actriz española se llevó todos los flashes en una de las últimas alfombras rojas de la edición 2026 del festival, donde exhibió un diseño exclusivo de una de las casas más reconocidas

Penélope Cruz llevó a Cannes un manifiesto de alta costura: el vestido Chanel hecho por 347 artesanos

Cuál es la dieta ideal para prevenir el aumento de peso en la menopausia, según científicos de Harvard

Se trata de un estudio con casi 40.000 mujeres y 12 años de seguimiento. Qué recomendación aportaron

Cuál es la dieta ideal para prevenir el aumento de peso en la menopausia, según científicos de Harvard

De la cocina al guardarropa: la tendencia de vestir ropa hecha con repasadores y trapos reciclados

La moda reciclada irrumpe con prendas originales creadas a partir de textiles domésticos. El fenómeno suma seguidores, polémica y cruza fronteras desde un local en Palermo

De la cocina al guardarropa: la tendencia de vestir ropa hecha con repasadores y trapos reciclados

Un fármaco frenó el crecimiento de tumores en un experimento con ratones: qué dicen los expertos

El descubrimiento publicado en la revista Nature Cancer abre una puerta que la oncología llevaba tiempo buscando: reprogramar las propias defensas del cuerpo para que vuelvan a reconocer y atacar a las células cancerosas

Un fármaco frenó el crecimiento de tumores en un experimento con ratones: qué dicen los expertos

DEPORTES

Un futbolista chileno anunció su boda con la mujer que lo denunció por intento de femicidio

Un futbolista chileno anunció su boda con la mujer que lo denunció por intento de femicidio

La dura autocrítica de Costas tras el papelón de Racing en la Sudamericana: la frase con la que sembró dudas sobre su continuidad

Tras el triunfo de la U Católica ante Barcelona de Ecuador, qué necesita Boca Juniors para pasar a octavos de la Libertadores

Del blooper del arquero Tagliamonte al increíble gol errado de Maravilla Martínez: las jugadas que sellaron la eliminación de Racing

El divertido ida y vuelta entre Marcos Senesi y su novia futbolista: la “crítica” que disparó las carcajadas

TELESHOW

Natalia Oreiro habló de su profundo vínculo con Xuxa: “Sigo hablando con ella”

Natalia Oreiro habló de su profundo vínculo con Xuxa: “Sigo hablando con ella”

Quiénes son los nominados de Gran Hermano: Generación Dorada en la primera placa después del repechaje

Fito Páez y Sofía Gala se dieron su primer beso en público: el video del romántico momento

Nació el amor en Gran Hermano: Lola Tomaszeuski regresó a la casa y terminó a los besos con Manuel Ibero

Así Christian Petersen recordaba el problema cardíaco que tuvo en el volcán Lanín: “Los hábitos me jugaron en contra”

INFOBAE AMÉRICA

Lucía Puenzo: “Si hoy no se venden androides masivamente es por costos, pero estamos muy cerca”

Lucía Puenzo: “Si hoy no se venden androides masivamente es por costos, pero estamos muy cerca”

Guatemala refuerza la frontera tras hechos violentos en Honduras

Alemania emite advertencia para viajar a zonas violentas de Honduras

Qué leer esta semana: La guerra explicada a los niños, un exilio europeo que no es dorado y las cartas de amor y política que Moreno nunca recibió

Atletas salvadoreños de voleibol de playa consiguen boleto para Santo Domingo 2026