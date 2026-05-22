Cómo gestionan la presión los atletas de élite: de las claves psicológicas a las experiencias personales

En el deporte de alto rendimiento, la presión rara vez se expresa solamente en un resultado. También aparece en el cuerpo, en las lesiones, en el silencio, en la exigencia permanente y en la dificultad para sostenerse emocionalmente cuando el contexto empuja hacia adelante.

La convivencia con la incomodidad, la incertidumbre y las expectativas externas fue uno de los ejes de una nueva edición de La Ronda, donde el ex jugador de Los Pumas Marcelo Bosch, el entrenador Julio Lamas y el psicólogo deportivo Gustavo Ruíz reflexionaron sobre liderazgo, salud mental y el detrás de escena de la competencia profesional.

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Bosch abrió la conversación desde una experiencia personal marcada por las lesiones. El ex centro del Seleccionado Argentino recordó que, luego de atravesar un gran momento en Francia y quedar cerca del Mundial 2007 con Los Pumas, comenzó un período donde perdió las certezas físicas y mentales.

“Dudaba de mis capacidades. Todas las entrevistas que me hacía el periodismo eran sobre las lesiones, sobre la fragilidad de mi cuerpo”, dijo Marcelo Bosch

“Dudaba de mis capacidades. Todas las entrevistas que me hacía el periodismo eran sobre las lesiones, sobre la fragilidad de mi cuerpo”, recordó. Y agregó que en ese momento comenzó a hacerse “preguntas al hueso: ¿Realmente quiero estar acá? ¿Realmente podría con las presiones del alto rendimiento? ¿Qué tengo que cambiar en mi persona para que pueda suceder?”.

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Para Bosch, esas preguntas terminaron transformándose en un punto de inflexión. “Fui encontrando un sentido que me llevó, paradójicamente, a jugar casi nueve años ininterrumpidos”, explicó.

En la misma línea, Julio Lamas planteó que el deporte profesional obliga a gestionar tanto lo físico como lo emocional. El ex entrenador de la Selección Argentina de básquet destacó cómo la ciencia aplicada al deporte permitió comprender mejor las necesidades de los jugadores y poner a la persona “en el centro”.

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“Hace algunos años aprendimos que la persona que tiene bienestar y disfruta de lo que hace está más cerca de performar sostenidamente”, señaló.

Lamas también describió cómo la presión cambia cuando es compartida colectivamente. “Hay que aceptar que hacemos una actividad que tiene una razón de ser: convertirte en un equipo. Si no lo lográs no vas a ningún lado. Y después tenés un propósito que es ganar partidos, lo que genera estrés e incertidumbre. Pero al compartirla en equipo, se alivia la carga”, explicó.

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“Hace algunos años aprendimos que la persona que tiene bienestar y disfruta de lo que hace está más cerca de performar sostenidamente”, sostuvo Julio Lamas

Para el histórico entrenador, la gestión emocional también atraviesa la conducción de grupo. “En el básquet está el tiempo muerto, que a veces se usa para corregir algo táctico, pero otras tiene una función emocional”, analizó. Y remarcó que “hay una cosa imprescindible para poder liderar un grupo, que es tener un vínculo firme para la hora de la verdad”.

Además, sostuvo que los conflictos no necesariamente son negativos dentro de un equipo. “El peor problema que puede tener un equipo es el silencio, no una discusión”, afirmó.

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Gustavo Ruíz retomó varias de esas ideas y explicó que el gran desafío del alto rendimiento es encontrar un equilibrio entre las demandas externas y el conocimiento personal. “Hay que saber encontrar el balance, que es un poco lo que supo encontrar Chelo, entre la influencia del contexto y conocernos”, señaló.

El psicólogo deportivo también cuestionó ciertas exigencias contemporáneas vinculadas a la positividad permanente. “La salud mental no tiene que ver con ausencia de conflicto, sino cómo voy aprendiendo a lidiar con esos conflictos”, explicó. Y agregó: “Hoy se ve mucho esta cuestión de que ‘tenés que estar bien’ o ‘ser positivo’ y no es tan fácil”.

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“El alto rendimiento es convivir con la incomodidad constante, ya sea física, de un contexto de presión o de resultados”, afirmó Bosch. Aunque destacó la importancia de generar espacios para expresar emociones, también advirtió sobre el riesgo de caer en la victimización.

“La salud mental no tiene que ver con ausencia de conflicto, sino cómo voy aprendiendo a lidiar con esos conflictos”, sostuvo Gustavo Ruíz

Las herramientas mentales para convivir con la presión

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Durante la charla, Ruíz profundizó sobre algunas herramientas psicológicas que ayudan a sostener el alto rendimiento en contextos extremos. El especialista remarcó la importancia de generar espacios de escucha y comprensión dentro de los equipos, especialmente en situaciones atravesadas por lesiones o dolor físico.

Como ejemplo, recordó casos de atletas con los que trabajó durante años. “Paula Pareto tenía una protusión cervical, se le dormían los dos brazos y sentía un dolor muy grande, pero a pesar de eso, tenía éxito”, contó. También mencionó el caso de Kevin Benavídes, quien llegó a competir sin estar totalmente recuperado de una fractura de fémur.

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“El alto rendimiento exige, no es sano, ellos lo saben. Yo estuve con Pareto en los Juegos Panamericanos de 2019, donde ya había llegado a su límite y no estaba para pelear por la medalla de bronce. Después entró en cirugía y pudo terminar sus últimos tres años disputando los Juegos Olímpicos de Tokio”, relató Ruíz

Entre las herramientas individuales, el psicólogo destacó la importancia de desarrollar conciencia emocional y trabajar el autodiálogo. “Nosotros hablamos todo el tiempo con nosotros mismos, entonces se pueden generar reflexiones que nos permitan tener un poco más de conciencia para abordar los conflictos”, explicó.

Ruíz también remarcó el valor de construir vínculos por fuera de los resultados deportivos y trabajar sobre la identidad personal. “Comprender que el valor que tenemos no pasa por lo que obtenemos, por los resultados”, sostuvo. Y concluyó: “Trabajar el propósito no es una meta, es una especie de ruta y los valores son la manera de cómo trabajamos esa ruta”.

*La Ronda es una iniciativa de WINN Sports, acompañada por la Dirección de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, que propone abrir la conversación sobre el impacto de la innovación en la industria deportiva y los nuevos cruces entre deporte, tecnología, cultura y negocios.