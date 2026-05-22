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Nació el amor en Gran Hermano: Lola Tomaszeuski regresó a la casa y terminó a los besos con Manuel Ibero

La influencer volvió en el repechaje del reality, ya soltera, y fiel a su promesa se reencontró con el jugador. La declaración y el nacimiento de su romance

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El reencuentro de Lola Tomaszeuski y Manuel Ibero en Gran Hermano Generación Dorada se convirtió en viral en pocas horas (Video: GH, Telefe)

Lola Tomaszeuski cumplió la promesa que le había hecho a Manuel Ibero antes de irse: volvió. Y lo que pasó después no tardó ni 24 horas en convertirse en uno de los momentos más virales de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Apenas reingresó por el voto del público en el repechaje del miércoles, la influencer y el participante que la había esperado cada día se fundieron en un abrazo que detuvo la respiración de la casa entera. Y con el correr de las horas, en el sillón dorado del living y después en el jardín, llegó el primer beso.

Manuel no lo ocultó. Cuando Lola cruzó la puerta, corrió hacia ella. “Te extrañé todos los días. Gracias por volver. Te juro que estoy muy feliz. Qué lindo verte”, le dijo al oído, visiblemente desbordado. Ella respondió con la misma intensidad: “Te lo prometí, que iba a volver. No lo puedo creer. Te extrañé muchísimo”. La escena se viralizó en minutos.

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El regreso de Lola a la casa de Gran Hermano fue posible gracias al voto del público durante el repechaje
El regreso de Lola a la casa de Gran Hermano fue posible gracias al voto del público durante el repechaje

Lo que vino después fue más rápido de lo que cualquiera esperaba. Lola le hizo saber a Manu que estaba soltera. La reacción de él fue inmediata: “Entonces por algo volviste”, le respondió con una sonrisa que no necesitó más explicaciones. El “tiroteo” entre ambos arrancó ahí mismo y no se detuvo. “No iba a aguantar tanto”, le avisó Manuel antes del primer beso, que llegó en el sillón dorado del living. “Me dejás una vez más y te fulmino”, le juró después, para dejar en claro que no quería volver a pasar por el dolor de verla irse.

Lola describió lo que sintió en una charla con Titi Tcherkaski en el antebaño: “No quería que fuese ayer. Yo quería que sea en alguna cena romántica, no sé, pero se dio ahí. Él me dijo que se iba a aguantar hasta el sábado pero menos mal que fue ayer y no el sábado en la fiesta”. Y explicó la confusión que había vivido en su primera etapa dentro de la casa: “Acá adentro, al no tener teléfono y que haya tantas situaciones, sentía que Manu cumplía cierto rol de pareja y me terminaba confundiendo porque él estaba siempre arriba mío por más que trataba de evitarlo, y me gustaba. Era como un imán”.

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El primer beso entre Lola y Manuel sorprendió a los fanáticos y generó miles de reacciones en redes sociales
El primer beso entre Lola y Manuel sorprendió a los fanáticos y generó miles de reacciones en redes sociales

El vínculo entre ambos había sido uno de los temas más polémicos de la edición. Durante la primera etapa, Lola estaba en pareja afuera y ponía límites cada vez que la tensión con Manu se hacía evidente. Él, por su parte, insistía en que la trataba “como una hermanita”, una frase que le valió el apodo de “incestuoso” por parte de Yipio, que veía con claridad lo que los dos intentaban disimular. “En el fondo vos sabés que todos tenemos razón. Todas las personas lo vemos y vos decís que no”, le había dicho la uruguaya a Ibero.

El panorama cambió cuando Lola salió de la casa. Con el teléfono en la mano, encontró lo que no esperaba: mensajes, fotos y videos que le enviaron varias chicas sobre su entonces novio Fran. “Encontré mensajes, fotos y videos. Siento que él no me cuidó”, dijo sin rodeos. La relación terminó poco después de su eliminación. Cuando volvió a la casa, ya no llevaba el anillo que Fran le había regalado antes de entrar. Manuel lo notó. Ese pequeño detalle fue la señal que esperaba.

La relación entre Lola y Manuel fue una de las más polémicas del programa debido a la situación sentimental de ella fuera de la casa
La relación entre Lola y Manuel fue una de las más polémicas del programa debido a la situación sentimental de ella fuera de la casa

El clip del beso recorrió X, TikTok e Instagram en cuestión de minutos. El fandom que había seguido la historia desde el principio celebró que “al fin se animaron”. Afuera, otra protagonista de la historia también reaccionó, aunque desde otro lugar: Zoe Bogach, ex de Manuel, publicó una foto desde la clínica donde se recuperaba de una cirugía de aumento de pechos y escribió: “Yo recuperándome y ustedes esperando que opine de la temporada nueva de Cris Morena”. La frase, sin nombres, lo dijo todo.

Dentro de la casa, Lola ya piensa en el próximo capítulo. Le pidió a Titi que cruce los dedos para que Gran Hermano les otorgue una cena romántica en el SUM.

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