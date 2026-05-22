Fito Páez y Sofía Gala se dieron su primer beso en público: el video del romántico momento

El músico y la actriz se besaron en público

Entre gestos, fotos y encuentros, los rumores de romance entre Fito Páez y Sofía Gala no pararon de crecer. Así las cosas, a semanas de que Moria Casán confirmara que existía un vínculo entre ellos, el músico y la actriz se dieron su primer beso en público, sorprendiendo a los presentes.

Todo sucedió cuando el músico se preparaba para presentar su nuevo disco, Shine, ante un público reducido. Así, tras levantarse de su silla, Páez se acercó a saluda a la actriz. En un primer momento, Fito extendió su mano, con la idea de tener simplemente un saludo cordial. Sin embargo, en ese instante, desde el suelo Sofía lo tomó del codo y lo acercó hacia ella.

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Así, bajo una tenue luz azul, los artistas se besaron románticamente en los labios ante todos los presentes. La reacción no se hizo esperar, quienes se dieron cuenta del tierno momento exclamaron un grito de entusiasmo, celebrando el amor entre ambas figuras.

Este video presenta un programa de radio desde el estudio de Radio Mitre. Dos hombres, identificados como Marcelo Polino y Juan Etchegoyen, están sentados con micrófonos y auriculares. Polino habla mientras Etchegoyen escucha. El logo de Radio Mitre es visible en el estudio. El segmento incluye a Moria Casán y aborda la relación entre Sofía Gala y Fito Páez, según el contexto del programa.

Semanas atrás, luego de que la pareja asistiera al homenaje a la One, Casán se refirió a la relación del rosarino y su hija. La actriz sostuvo que la pareja “no quiere rótulos”, pero destacó el cariño y el respeto que siente por ambos, y señaló que asistir juntos a un evento tan especial podría interpretarse como una señal válida de cercanía.

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Durante la transmisión de Polino Auténtico, Juan Etchegoyen fue directo al consultarla sobre los rumores de romance, destacando: “Yo lo sentí como una confirmación del romance sin confirmarlo. Vos, que conocés como nadie a Sofi, ¿también lo viviste así?”.

Casán no eludió la pregunta y explicó: “Sí, yo creo que si bien la pareja, no sé, se conocen desde hace muchos años, son divinos los dos y Fito es una persona… Yo le digo Páez, Rodolfo es un amor de persona y creo que ir a un evento así en honor a mí, si bien la pareja no quiere rótulos… mi hija no quiere rótulos y el otro a lo mejor el otro quiere rótulo, pero Sofía no…”. Para Casán, la aparición pública conjunta en un evento así puede funcionar como “una manera de: bueno, si van juntos a un evento de semejante calibre…”.

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Fito Páez le dedicó un romántico posteo a Sofía Gala por su cumpleaños y ella le respondió en el mismo tono: ¿rumores de romance? (Instagram)

El intercambio radial continuó. Ante la observación de Etchegoyen sobre la posibilidad de una confirmación tácita, Casán sumó detalles: “Porque Sofía le dije: ‘Mirá, mamá, te vas a bancar, va a estar toda la prensa. ¿No querés ir otro día? Vas otro día’. En un momento lo pensó... primó más el amor a su madre. Me dice: ‘No, yo pues que... una cosa es ir el día que me lo hacen, que esté yo, y otra cosa es ir otro día’. Igual fue ese día, se lanzó con todo y bueno, me parece que si bien no tiene rótulo, algo confirma”.

Insistiendo en la ambigüedad del vínculo, la actriz reflexionó: “El amor a su madre y el algo. Sí, se lo permiten”. Añadió luego: “Qué sé yo, no sé, viste cómo es, cómo son las parejas tan especiales que tal vez estén transitando un momento que no sea de total definición... pero pienso que si se van a ese evento juntos...”. Para Casán, incluso si “no tiene rótulo, algo está confirmado”.

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La llegada de Sofía Gala y Fito Páez al homenaje en el Palacio Libertad causó un fuerte impacto entre los asistentes y la prensa. La actriz y el músico arribaron tomados de la mano, mostrando una actitud relajada y sonriente junto a los hijos de Gala.