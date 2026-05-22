Marco Rubio se reúne con ministros de la OTAN en Suecia en medio de tensiones entre Estados Unidos y Europa por la guerra con Irán

FILE PHOTO: US Secretary of State Marco Rubio looks on as he speaks to the press before his departure following a G7 Foreign Ministers' meeting with Partner Countries before his departure at the Bourget airport in Le Bourget, outside Paris, France, March 27, 2026. Brendan Smialowski/Pool via REUTERS/File Photo

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reúne este viernes con los ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN en la ciudad sueca de Helsingborg, en un encuentro atravesado por las tensiones entre Washington y sus aliados europeos por la guerra con Irán, la incertidumbre sobre el despliegue militar estadounidense en Europa y el sorpresivo anuncio del presidente Donald Trump de enviar 5.000 soldados adicionales a Polonia.

La reunión en la ciudad sueca de Helsingborg comenzó con la expectativa de que los aliados europeos puedan conocer de primera mano, a través de Rubio, los planes de Washington sobre su presencia militar en el continente y el futuro de su compromiso con la alianza, en momentos en que la relación atraviesa uno de sus períodos de mayor tensión desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.

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Antes de partir hacia Suecia, Rubio dejó en claro el malestar de Washington con varios miembros de la OTAN por su postura durante el conflicto con Irán. “El presidente no les está pidiendo que envíen sus aviones de combate. Pero se niegan a hacer cualquier cosa. Estamos muy molestos por eso”, declaró ante periodistas.

Rubio también cuestionó a España por haber restringido el uso de bases militares para operaciones vinculadas a la guerra. “Tienen países como España negando a Estados Unidos el uso de estas bases; entonces, ¿por qué están en la OTAN? Esa es una pregunta muy justa”, afirmó. “Para ser justos, otros países de la OTAN han sido muy útiles. Pero necesitamos discutir eso”, agregó.

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Las declaraciones del jefe de la diplomacia estadounidense llegaron en medio de una nueva escalada verbal de Trump contra varios aliados europeos, a quienes acusó de no respaldar suficientemente la campaña militar de Estados Unidos e Israel contra Irán. El mandatario incluso deslizó en los últimos días que podría reconsiderar la permanencia de Washington dentro de la OTAN.

Antes de partir hacia Suecia, Rubio dejó en claro el malestar de Washington con varios miembros de la OTAN por su postura durante el conflicto con Irán (REUTERS)

Horas antes de la reunión en Suecia, Trump sorprendió además a los socios de la alianza con el anuncio de un nuevo despliegue militar hacia Polonia.

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“Basado en la exitosa elección del ahora presidente de Polonia, Karol Nawrocki, a quien tuve el orgullo de respaldar, y en nuestra relación con él, me complace anunciar que Estados Unidos enviará 5.000 tropas adicionales a Polonia”, escribió Trump en Truth Social.

El anuncio representó un giro después de semanas de incertidumbre por decisiones contradictorias de Washington sobre su presencia militar en Europa. A comienzos de mes, Estados Unidos había comunicado el retiro de 5.000 soldados de Alemania, una medida que generó preocupación entre los aliados europeos por su impacto sobre la capacidad de disuasión frente a Rusia.

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Diplomáticos y funcionarios europeos señalaron que el nuevo compromiso con Polonia no despejó las dudas, ya que no estaba claro de dónde saldrían esos efectivos adicionales ni cómo se integran en los planes militares previamente anunciados por Washington.

La confusión se profundizó además con otros cambios en la estrategia estadounidense, incluida la cancelación del despliegue previsto de misiles Tomahawk de largo alcance en Alemania y la intención de reducir el volumen de capacidades militares que Estados Unidos pone a disposición de la OTAN en caso de crisis.

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Horas antes de la reunión en Suecia, Trump sorprendió además a los socios de la alianza con el anuncio de un nuevo despliegue militar hacia Polonia (REUTERS)

En Helsingborg, los aliados europeos esperan aprovechar la presencia de Rubio para intentar reducir la tensión con Washington y enviar señales de que Europa está dispuesta a asumir mayores responsabilidades en materia de seguridad.

Varios gobiernos ya hicieron saber que están preparados para colaborar en la protección de la libertad de navegación en el Estrecho de Ormuz cuando las condiciones lo permitan, después de que Irán restringiera el tráfico marítimo durante la guerra.

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Un diplomático europeo citado por Reuters explicó que la reunión también apunta a medir el estado real de la relación con la Casa Blanca de cara a la cumbre de líderes de la OTAN prevista en Ankara. “Uno de los objetivos en Helsingborg es ver si hemos pasado página o no antes de la cumbre de Ankara”, señaló.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, buscó bajar el tono sobre la reducción de tropas estadounidenses y defendió que cualquier cambio debe preservar la capacidad defensiva de la alianza. “Apoyamos eso, pero tiene que hacerse de una manera en la que la disuasión y la defensa en general sigan siendo fuertes”, afirmó.

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Rutte también volvió a reclamar mayores compromisos de apoyo a Ucrania por parte de los miembros de la alianza. “También hay muchos que no están gastando lo suficiente cuando se trata del apoyo a Ucrania”, dijo.

(Con información de REUTERS y AFP)

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