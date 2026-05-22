Sociedad

Tenía la licencia inhabilitada por la muerte de dos personas en un choque y el hijo de las víctimas lo filmó manejando

El siniestro ocurrió en enero de 2015 en Monte Hermoso. Christian Crocetti fue condenado a tres años de prisión en suspenso. La justicia le había prohibido manejar hasta 2028

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Lo filmaron conduciendo y estaba inhabilitado hasta 2028 por un accidente
Lo filmaron conduciendo y estaba inhabilitado hasta 2028 por un accidente

El hijo de un hombre que falleció en un accidente ocurrido en Monte Hermoso en 2015, filmó al conductor condenado por el siniestro al volante de un auto, pese a tener la licencia inhabilitada hasta 2028. En el choque hubo otra víctima fatal y tres heridos de gravedad, entre ellos una niña de 11 años.

El accidente ocurrió en el kilómetro 18 de la Ruta 78, cuando una camioneta Toyota conducida por Christian E. Crocetti circulaba a alta velocidad, cruzó de carril y embistió a varios vehículos. Tras el impacto, Luis Pistochi y su pareja, Carmen Martínez, murieron en el acto, mientras que dos nietos y una hija del hombre sufrieron graves heridas.

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El vehículo, un Fiat Strada, “voló 30 metros” hacia la banquina después del choque con una camioneta Toyota. Por el hecho, Crocetti fue condenado a tres años de prisión en suspenso e inhabilitado para conducir hasta 2028.

Días atrás, el hijo de Luis, Gabriel Pistochi, utilizó su celular para registrar el momento en el que se cruzaba con Crocetti manejando a la salida de un centro de compras ubicado en Bahía Blanca. “Fuimos a ver qué hacía esta gente, porque a uno le queda la duda con tanta impunidad que hay en este país, y en el estacionamiento Crocetti se subió a un auto del lado del conductor y salió manejando como si nada. Pude alcanzar a filmarlo”, contó en Radio Altos FM 97.9.

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“Ahí pasan los asesinos”, le dijo la esposa a Pistochi. “Fuimos hasta el estacionamiento y vimos que se subía como si nada del lado del conductor, junto a su señora, y sale manejando como si nada”, relató sobre los minutos previos a la grabación. Tras acercarse al auto, le preguntó al conductor: —¿Vos podés manejar? ¿Tienes carnet? Al darse cuenta de lo que estaba pasando, Crocetti aceleró la marcha y se fue.

La filmación ya fue presentada como prueba ante la Fiscalía N°7 a cargo de la fiscal Marina Lara, según indicó el portal Frenteacano. El hombre aseguró que las secuelas del accidente persisten hasta hoy. Su hija, que ahora tiene 22 años, fue sometida a 16 cirugías desde el siniestro. “Tiene secuelas irreversibles, tiene certificado de discapacidad, la cadera le quedó mal y seguramente le tendrán que colocar alguna prótesis en el futuro. Me entregaron a nuestra hija desarmada”, indicó el mismo portal.

“Para nosotros la justicia fue muy débil en su momento porque Crocetti no fue ni un día preso, no hubo justicia para nosotros, por eso dijimos ‘vamos a realizar este video’”, remarcó.

Chocó y mató a una mujer: en 2024 había provocado otra muerte

Una mujer de cabello castaño largo y gafas de sol, sonriendo levemente, tomada dentro de un coche. Un edificio blanco es visible a través de la ventana
Lucía Ermiaga, la víctima del trágico accidente de tránsito en Lobería, recordada tras su fallecimiento por imprudencia al volante.

Un joven de 19 años quedó detenido en Lobería, en el sur de la provincia de Buenos Aires, acusado de matar a una mujer al embestir con su auto el vehículo en el que ella viajaba junto a sus dos hijos. Es la segunda muerte que el imputado, Gonzalo Frascuelli, causa por un accidente. En diciembre de 2024, pocos días después de cumplir 18 años, su mejor amigo murió cuando volcó sobre la ruta provincial 227, cerca del acceso a Lobería.

El último episodio tuvo lugar a principio de mayo, en la esquina de las calles 1° de Mayo y 25 de Mayo. Frascuelli conducía un Volkswagen Bora gris a alta velocidad cuando embistió el Fiat Uno de Lucía Ermiaga, de 52 años, profesora de yoga que cursaba el segundo año de la carrera de Psicología. La mujer murió en el lugar. Uno de sus hijos sufrió fractura de clavícula y el otro presentó politraumatismos leves; ambos fueron trasladados al Hospital Gaspar Campos y se encuentran fuera de peligro. Segundos antes del choque, la familia había salido de cenar en un restaurante local donde celebraban el cumpleaños de uno de los hijos.

Una cámara de seguridad registró que Frascuelli circulaba a alta velocidad y era seguido por un auto negro y una camioneta blanca. El fiscal José Luis Cipolletti, titular de la UFI N°1 del Departamento Judicial Necochea, lo imputó por homicidio culposo agravado por conducción en exceso de velocidad e investiga si el joven participaba de una picada. Frascuelli se negó a declarar en la audiencia imputativa y permanecía alojado en la DDI Necochea de la Policía Bonaerense.

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