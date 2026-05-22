Sociedad

Apagón en CABA: hay casi 100 mil usuarios sin luz tras el incendio en una subestación de Edesur

El incendio se produjo en una subestación de Parque Centenario y provocó un corte de energía eléctrica en diversos barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Al menos tres dotaciones de Bomberos trabajaron en el lugar

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Según confirmó la empresa, hay más de 100 mil usuarios sin servicio (X: @nicolasgonz20)

La explosión de un transformador provocó un incendio de gran magnitud en la subestación de Parque Centenario de EDESUR. El hecho se registró durante la madrugada de este viernes y, como consecuencia, se produjo un apagón masivo en parte de la Ciudad de Buenos Aires.

Barrios como Caballito, Villa Crespo, Almagro y La Paternal, entre otros, se encuentran sin servicio eléctrico. De acuerdo a los datos oficiales de la empresa, en el pico de la interrupción se registraron un total de 103.760 usuarios afectados.

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Según los datos relevados por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), pasadas las 05:30 horas, el corte de suministro eléctrico afectaba a 15.741 usuarios en Almagro, 17.245 en Caballito, 4.441 en La Paternal, 49.040 en Villa Crespo y 2.066 en Villa General Mitre.

Al menos tres dotaciones de los Bomberos Voluntarios trabajaron para controlar el fuego en la subestación ubicada en la intersección de las calles de Ramos Mejía y Machado. Además, la zona se encuentra con fuerte presencia policial, debido a que la circulación se mantiene cortada.

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El incendio se habría provocado cerca de las 3 de la madrugada
El incendio se habría provocado cerca de las 3 de la madrugada

Si bien se trató de un incendio de gran magnitud, los bomberos lograron controlarlo y no se registraron heridos. Según informó el personal del SAME a Infobae, no requirieron brindar atención médica alguna a los vecinos de la zona a causa del hecho.

Alrededor de las 05:30 de la mañana y en algunas zonas se empezó a normalizar de manera paulatina el servicio eléctrico. Sin embargo, se desconoce cuánto tiempo podría durar el corte total del suministro eléctrico que afectó a una gran cantidad de vecinos de la zona.

Según reportó el noticiero de TN, la primera cuadrilla de Edesur ya se encontraba en la subestación para iniciar con las tareas de restablecimiento del servicio.

NOTA EN DESAROLLO.

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