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Cuáles son los deportes con mayor impacto en el cuerpo y qué capacidades físicas desarrolla cada uno

Un análisis de la revista Men’s Health comparó distintas disciplinas en función de su influencia sobre el rendimiento atlético. El informe detalló cómo cada práctica activa combinaciones específicas de fuerza, resistencia, coordinación y control corporal, con efectos que varían según la exigencia de cada actividad

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Una imagen de tres paneles. De izquierda a derecha: Kōhei Uchimura boca abajo en una barra; Lionel Messi en uniforme rosa pateando un balón; Michael Phelps emergiendo del agua
El ranking de deportes más efectivos para el desarrollo físico integral destaca la combinación de fuerza, resistencia y coordinación (REUTERS)

La búsqueda de un físico fuerte y funcional suele estar asociada al gimnasio, las pesas y las rutinas tradicionales de musculación. Sin embargo, especialistas en entrenamiento deportivo pusieron el foco en otra alternativa que combina fuerza, resistencia, coordinación y agilidad en un mismo entorno: los deportes.

Más allá del desarrollo muscular, distintas disciplinas exigen respuestas físicas complejas que involucran al cuerpo completo y a múltiples sistemas energéticos al mismo tiempo.

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Un informe publicado por la revista Men’s Health analizó cuáles son las actividades deportivas más efectivas para construir un atleta integral. El ranking elaborado por la revista especializada en fitness y bienestar evaluó capacidades como potencia, movilidad, resistencia cardiovascular, estabilidad, coordinación y control corporal.

8. Golf: precisión, caminatas y estabilidad mental — 5/10

El golf presenta limitaciones en fuerza, movilidad y resistencia; los tirones diagonales con cable son ejercicios que ayudan a corregir desequilibrios musculares (REUTERS)
El golf presenta limitaciones en fuerza, movilidad y resistencia; los tirones diagonales con cable son ejercicios que ayudan a corregir desequilibrios musculares (REUTERS)

El golf apareció en el último lugar del ranking con una puntuación de 5 sobre 10. A pesar de su ubicación, el informe destacó varios beneficios físicos y cognitivos vinculados con esta disciplina.

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La caminata constante durante un recorrido aporta actividad cardiovascular de bajo impacto, mientras que el swing exige potencia rotacional y coordinación corporal. El informe también señaló la importancia del control mental y la concentración durante cada golpe.

7. Tenis: reflejos, velocidad y coordinación — 6/10

El tenis presenta limitaciones en fuerza y movilidad global, junto con riesgo de asimetrías musculares; los saltos laterales mejoran la velocidad y la reacción en desplazamientos laterales (REUTERS)
El tenis presenta limitaciones en fuerza y movilidad global, junto con riesgo de asimetrías musculares; los saltos laterales mejoran la velocidad y la reacción en desplazamientos laterales (REUTERS)

Con una puntuación de 6 sobre 10, el tenis fue destacado por su capacidad para mejorar la coordinación ojo-mano y la velocidad de reacción.

El deporte exige desplazamientos laterales explosivos, aceleraciones constantes y cambios de dirección que rara vez aparecen en entrenamientos convencionales de gimnasio. También funciona como un ejercicio cardiovascular basado en intervalos de intensidad.

6. Fútbol: resistencia y lectura del juego — 6,5/10

El fútbol presenta escaso trabajo de la parte superior del cuerpo y riesgo de lesiones musculares como desgarros de isquiotibiales; las extensiones de piernas potencian la fuerza de las patadas (REUTERS)
El fútbol presenta escaso trabajo de la parte superior del cuerpo y riesgo de lesiones musculares como desgarros de isquiotibiales; las extensiones de piernas potencian la fuerza de las patadas (REUTERS)

El fútbol recibió una valoración de 6,5 sobre 10. El informe lo describió como un deporte de “habilidad abierta”, debido a que obliga a reaccionar permanentemente a situaciones cambiantes dentro del campo.

Los expertos consultados por Men’s Health explicaron que un partido combina caminatas, trotes y sprints, lo que somete al cuerpo a distintos niveles de exigencia cardiovascular. También destacó la capacidad de acelerar, frenar y modificar trayectorias en cuestión de segundos.

Otro aspecto mencionado fue la denominada “visión deportiva”, relacionada con la anticipación de movimientos y la lectura espacial del juego.

5. Natación: resistencia integral y bajo impacto — 7/10

La natación presenta desarrollo limitado de la musculatura de empuje en la parte superior y riesgo de “hombro de nadador” y problemas posturales; los jalones con brazos rectos replican el gesto de la brazada por encima de la cabeza (REUTERS)
La natación presenta desarrollo limitado de la musculatura de empuje en la parte superior y riesgo de “hombro de nadador” y problemas posturales; los jalones con brazos rectos replican el gesto de la brazada por encima de la cabeza (REUTERS)

La natación alcanzó una puntuación de 7 sobre 10 gracias a su capacidad para trabajar el cuerpo completo con bajo impacto sobre las articulaciones.

Los especialistas remarcaron que el movimiento continuo dentro del agua fortalece espalda, piernas y tronco al mismo tiempo que mejora la capacidad aeróbica. También señalaron el desarrollo de músculos estabilizadores vinculados a la postura y al movimiento funcional.

4. Boxeo: potencia y concentración bajo fatiga — 7,5/10

Hombre maduro con guantes rojos de boxeo golpea almohadillas de enfoque sostenidas por un entrenador en un gimnasio. Se ven sacos de boxeo de fondo.
El boxeo presenta riesgo de postura encorvada, “hombro de boxeador”, escaso desarrollo de piernas y posibles traumatismos craneales; saltar la soga mejora resistencia, coordinación y ritmo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con una puntuación de 7,5 sobre 10, el boxeo apareció entre las disciplinas más completas por su combinación de potencia explosiva y resistencia cardiovascular.

El informe indicó que los movimientos de golpeo desarrollan especialmente hombros y espalda, mientras que el formato de rounds obliga a sostener esfuerzos intensos durante períodos prolongados.

También se resaltó la llamada “vigilancia psicomotora”, una habilidad asociada a mantener la atención y la precisión incluso en condiciones de cansancio extremo.

3. Escalada: agarre y control corporal — 8/10

Un hombre con barba de unos 30 años, vestido con camiseta y pantalones cortos, escala una pared rocosa, sujetando una cuerda. Detrás hay montañas y cielo nublado.
La escalada presenta riesgo de mala postura y lesiones como epicondilitis, además de menor trabajo de empuje en el tren superior; las dominadas en tabla de agarre fortalecen dedos, agarre y dorsales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La escalada en roca obtuvo 8 puntos sobre 10. El análisis destacó especialmente el desarrollo de la fuerza de agarre y la resistencia muscular.

Los escaladores deben coordinar brazos, piernas y tronco para sostener el peso corporal mientras resuelven rutas complejas. La movilidad de hombros y caderas también cumple un papel central para alcanzar agarres alejados y mantener posiciones de alta exigencia física.

2. Rugby: fuerza, contacto físico y resistencia mental — 8/10

El rugby presenta alto riesgo de lesiones por impacto y requiere entrenamiento complementario para la fuerza del tren superior; el empuje de trineo fortalece piernas y mejora la resistencia muscular (REUTERS)
El rugby presenta alto riesgo de lesiones por impacto y requiere entrenamiento complementario para la fuerza del tren superior; el empuje de trineo fortalece piernas y mejora la resistencia muscular (REUTERS)

El rugby también recibió una puntuación de 8 sobre 10. El análisis señaló que este deporte desarrolla potencia física, resistencia cardiovascular y capacidad para soportar impactos constantes.

Los expertos destacaron el fortalecimiento de piernas, cuello y zona media debido a las entradas y empujes característicos del juego. También mencionó la importancia de la fortaleza psicológica necesaria para competir en escenarios de contacto permanente.

1. Gimnasia: el deporte más completo del ranking — 8,5/10

La disciplina combina alto nivel técnico con gran desarrollo de fuerza y control corporal, aunque presenta uno de los índices de lesiones más altos del análisis (REUTERS)
La disciplina combina alto nivel técnico con gran desarrollo de fuerza y control corporal, aunque presenta uno de los índices de lesiones más altos del análisis (REUTERS)

La gimnasia encabezó la clasificación general con una puntuación de 8,5 sobre 10. El informe describió esta disciplina como una de las más exigentes en términos de coordinación, estabilidad y dominio corporal.

Movimientos como la vertical, la plancha y la cruz de hierro requieren fuerza en todo el cuerpo, además de control sobre hombros, pelvis y tronco. El trabajo en anillas también favorece una elevada relación fuerza-peso.

Además, los giros y movimientos acrobáticos desarrollan la propiocepción, es decir, la capacidad del cuerpo para reconocer su posición en el espacio.

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