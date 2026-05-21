Caso Adorni: el oficialismo logró un respiro en Diputados, pero Bullrich reavivó el clima tenso desde el Senado

Con más de dos meses de desgaste persistente por el caso Adorni, el oficialismo logró un respiro en Diputados. Bloqueó un intento de la oposición, que había nacido desinflado, para poner en marcha el mecanismo de interpelación al jefe de Gabinete. Sin el capítulo de alguna novedad judicial, parecía que el foco se desvanecía por un rato, pero en rigor se corrió a la densa interna: Patricia Bullrich adelantó la presentación de su declaración jurada y ratificó con ese gesto el reclamo anterior al funcionario para que aclare de una vez su situación patrimonial o se corra. Un síntoma, además, del clima de tirantez que va creciendo también en el Senado.

La Cámara alta espera ahora la formalización de una fecha para que Manuel Adorni presente su informe de gestión. Ya hay reclamos y conversaciones reservadas, en un cuadro de mínima incómodo para la bancada de LLA. El anterior capítulo, a fines de abril en Diputados, dejó las imágenes Javier Milei y la primera línea de gobierno en los palcos, como escenificación máxima de sostenimiento del funcionario. En medios oficialistas, aún con cautela, hubo expectativa sobre una reversión o atenuación del tema.

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No alcanzó. Impactaron de lleno las novedades que sumó casi de inmediato la investigación a cargo del fiscal Gerardo Pollicita. Después de aquella presentación en el recinto de Diputados, se añadió el dato de los US$ 245.000 pagados en efectivo y sin recibos para rehacer prácticamente la casa en el country de Exaltación de la Cruz.

Esa revelación provocó un pico de tensión en el frente doméstico del Gobierno, con el Presidente y Karina Milei firmes en el respaldo a Adorni, pero con señales cada vez más evidentes de malestar por el deterioro político que produce. El clima se extiende a los socios -PRO, parte de la UCR, provinciales-, que dejan trascender preocupación y hasta cuestionamientos, aunque no al punto de jugar decididamente y de manera crítica en el Congreso. La última muestra fue el aporte de este miércoles para frenar la movida opositora.

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Lo ocurrido en Diputados alimentó al mismo tiempo diferentes evaluaciones en el heterogéneo terreno de la oposición, que buscaba abrir el camino para la interpelación al jefe de Gabinete. De entrada, existió poco interés del peronismo/K, porque el de la corrupción no es precisamente su mejor terreno y por una cuestión que cálculo político sobre los tiempos. En el resto de los espacios opositores tampoco se notó un trabajo intenso para fisurar al menos el frente de LLA y sus socios, en especial algunos provinciales.

Es más, algunos especulaban con que no era muy táctico apurar un desenlace del caso Adorni, porque el paso del tiempo ya venía operando como elemento desgastante para Olivos. Sonaba más bien a remedio frente a las cuentas que pronosticaban falta de número para lograr quórum e imponer el tratamiento en comisión. Lo cierto es que la semana pasada, la oposición debió suspender la convocatoria. Y ahora vio como el oficialismo imponía su movida: superpuso su propia convocatoria y, además, logró aprobar los proyectos de Ley Hojarasca y recorte de subsidios al consumo de gas en zona fría.

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Patricia Bullrich, al frente del bloque de LLA en el Senado. Hizo otro gesto crítico hacia Adorni

El Gobierno, con Diego Santilli como principal operador en las tratativas con jefes provinciales, coronó una negociación que habla del nivel político actual: logró apoyos para recortar subsidios al gas en base a acuerdos sobre energía eléctrica con algunos mandatarios del Norte y el Litoral. Habrá que ver como termina la historia en el Senado.

Por supuesto, el tema Adorni se llevó un título a pesar del referido freno en Diputados. Bullrich presentó su declaración jurada por vía de la Oficina Anticorrupción, mucho antes del límite formal para hacerlo, en julio. La información circuló rápidamente en medios legislativos. Y potenció su anterior mensaje: había reclamado que el jefe de Gabinete no esperara más para mostrar sus números y cerrar el tema.

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Milei dijo entonces que, en realidad, Bullrich había “spoileado” el desenlace porque el jefe de Gabinete ya tenía todo listo y cumpliría con la presentación de inmediato. Pasaron dos semanas. Y todo indica que recién lo haría hacia principios de junio. Se mezclan especulaciones sobre la apuesta a que el Mundial aplaque el tema y, también, la esperanza en que no haya más “sorpresas” con la investigación judicial.

Antes, en el Senado comenzaron los movimientos acerca del turno de Adorni para exponer su informe. Este mes debería hacerlo ante la Cámara alta, aunque a mayo le quedan pocos días. Parece claro que el oficialismo intentaría dilatar el trámite. Formalmente, ya existe un primer reclamo del peronismo para que sea fijada la fecha y el Ejecutivo está al tanto del pedido.

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El clima no resulta cómodo para la representación violeta. Nadie en el círculo de Olivos espera algún gesto de Victoria Villarruel, quien, de momento, sólo dejó alguna chicana. “Estamos esperando todos la declaración jurada de Adorni”, fue la ácida frase que dejó en su última aparición pública. Bullrich, por su parte, debe pilotear la situación del bloque. En general, se le resta trascendencia a los dichos de Francisco Paoltroni, quien cuestionó públicamente la posición de Adorni. El legislador formoseño es considerado un díscolo, que regresó al bloque en noviembre, después de la ruptura por la primera ofensiva del Gobierno para integrar la Corte Suprema. De todos modos, no iría a contramano del humor de varios colegas.

Todo en el oficialismo es traducido en términos de interna. El mensaje de Bullrich apuntado al jefe de Gabinete ya había sumado tensión a la relación con Karina Milei. Complicó incluso las últimas reuniones de la primera línea oficialista. Ese cuadro agregó desde el sábado la escalada en la disputa entre Santiago Caputo y la hermana del Presidente, expuesta como un combate entre las Fuerzas del Cielo y Martín Menem por manejos en las redes sociales. Un síntoma inquietante: fue postergado para el martes que viene un nuevo encuentro de la mesa política, cuyas últimas citas estuvieron teñidas por el caso Adorni.

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