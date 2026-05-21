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Un fisioterapeuta explicó cuáles son los 10 ejercicios que recomienda para desarrollar fuerza sin dañar las articulaciones

Un informe compartido por Men’s Health detalló una rutina orientada a preservar la agilidad, reducir la tensión corporal y mantener el rendimiento con el paso del tiempo mediante movimientos adaptados para distintos grupos musculares

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Hombre musculoso con camiseta sin mangas negra y pantalones camuflados, realizando curl de bíceps con barra EZ en un gimnasio moderno.
El entrenamiento de fuerza debe priorizar ejercicios que mejoren la movilidad y protejan las articulaciones, según Jeff Cavaliere (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entrenamiento de fuerza suele asociarse con rutinas intensas, cargas pesadas y ejercicios clásicos presentes en la mayoría de los gimnasios. Sentadillas, press banca y dominadas forman parte de programas diseñados para ganar músculo y mejorar el rendimiento físico.

Sin embargo, con el paso de los años, cada vez más especialistas ponen el foco en otro objetivo igual de importante: conservar la movilidad y evitar dolores articulares que limiten la capacidad de seguir entrenando.

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En ese contexto, el entrenador y fisioterapeuta estadounidense Jeff Cavaliere, compartió en un video para redes sociales una lista con los 10 ejercicios que elegiría si tuviera que entrenar únicamente con esos movimientos durante el resto de su vida.

Un hombre sin camisa, Jeff Cavaliere, realiza un press de mancuernas inclinado en un banco de gimnasio, rodeado de pesas y equipo deportivo
Según el entrenador, el ángulo de 30 grados permite combinar fuerza y menor estrés articular (Captura de video: YouTube/@athleanx)

Según explicó, la clave no pasa solamente por desarrollar fuerza, sino por hacerlo de una manera que también proteja hombros, rodillas y espalda.

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Los 10 ejercicios para mantenerse fuerte y sin dolor

Para Cavaliere, la selección de ejercicios adquiere cada vez más importancia con el paso del tiempo. En lugar de enfocarse únicamente en levantar más peso, el especialista sostiene que ciertos movimientos permiten desarrollar fuerza mientras protegen articulaciones, mejoran la movilidad y reducen el riesgo de molestias crónicas en hombros, rodillas y espalda.

En un video citado por Men’s Health, Cavaliere presentó los 10 ejercicios que considera indispensables para seguir entrenando durante años sin dolor y manteniendo la funcionalidad física.

1. Sentadilla con cajón

La primera recomendación del fisioterapeuta fue la sentadilla con cajón, una variante que utiliza una caja o banco como referencia durante el descenso. Según explicó, este recurso ayuda a mejorar la técnica y obliga a realizar correctamente la flexión de cadera.

Hombre caucásico con camiseta gris y pantalones negros realiza sentadilla con barra, apoyando su trasero en un cajón de madera en un gimnasio.
La sentadilla con cajón permite perfeccionar la técnica y alinear correctamente el cuerpo para prevenir lesiones en cadera y rodillas (Imagen Ilustrativa Infobae)

También indicó que este ejercicio favorece una mejor alineación corporal y facilita el aprendizaje del patrón correcto de sentadilla.

2. Zancada inversa

El segundo ejercicio elegido fue la zancada inversa, especialmente por el menor impacto que genera sobre las rodillas en comparación con la zancada tradicional hacia adelante.

Además del trabajo muscular, destacó que el movimiento exige estabilidad sobre una sola pierna y fortalece el control de las caderas. “Este ejercicio es fundamental. Debería estar en todos los programas de entrenamiento”, subrayó.

Un hombre caucásico de unos 30 años, sin camiseta, con pantalones cortos verdes y medias negras, realizando un Goblet Reverse Lunge con una pesa rusa en un gimnasio.
La zancada inversa destaca por reducir el impacto en las rodillas y fortalecer la estabilidad de caderas, ideal para rutinas funcionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Press de banca inclinado con mancuernas

Dentro de los ejercicios para el tren superior, incluyó el press de banca inclinado con mancuernas realizado a 30 grados. Según explicó, ese ángulo permite encontrar un equilibrio entre el uso de cargas pesadas y la protección de los hombros, algo importante para mantener la capacidad de entrenar durante muchos años.

4. High pull

La lista también incorporó el high pull, un movimiento que el entrenador diferenció claramente del remo vertical tradicional. “No practico el remo vertical porque la posición del codo y la muñeca es muy diferente en el high pull”, explicó.

Según detalló, mantener las muñecas por encima de los codos favorece una rotación externa del hombro y disminuye el estrés sobre la articulación.

Un hombre caucásico de mediana edad en camiseta gris y shorts negros realiza un high pull con dos mancuernas pesadas en un gimnasio con ladrillo visto y grandes ventanas.
El ejercicio high pull favorece la rotación externa del hombro, disminuyendo el estrés articular en comparación con el remo vertical tradicional (Imagen Ilustrativa Infobae)

5. Dominadas

Las dominadas ocuparon otro lugar importante dentro de la selección de ejercicios. “Son la prueba definitiva de fuerza. No son fáciles, pero eso no significa que deban olvidarse”, afirmó Cavaliere.

El entrenador sostuvo que mantener la capacidad de levantar el propio peso corporal continúa siendo un indicador importante de condición física y fuerza funcional.

6. Remo sentado con cable

Otro movimiento destacado fue el remo sentado con cable, una variante que busca reducir la carga sobre la zona lumbar. Cavaliere explicó que este ejercicio puede adaptarse mejor a personas con molestias en la espalda baja porque evita la postura inclinada que exigen otros remos con barra.

Hombre caucásico, vestido de negro, sentado en una máquina de remo con cable en un gimnasio. Se le ve de perfil, tirando del cable con ambas manos.
El remo sentado con cable permite trabajar la espalda con menor carga sobre la zona lumbar (Imagen Ilustrativa Infobae)

7. Curl con barra

Para el trabajo de brazos, el especialista eligió el curl con barra, especialmente por la posición más neutra que permite mantener en las muñecas. “Todos deberíamos esforzarnos por no perder esa alineación”, comentó al explicar la importancia de conservar la movilidad articular con el paso del tiempo.

8. Extensión de tríceps acostado

La rutina también incluyó la extensión de tríceps acostado, un ejercicio que, según explicó, permite un estiramiento más profundo de la cabeza larga del tríceps. El especialista señaló que la posición de los brazos favorece el trabajo de movilidad sobre hombros y dorsales.

Hombre caucásico sin camiseta, acostado en un banco de pesas gris, sosteniendo dos mancuernas negras con los brazos extendidos hacia arriba en un gimnasio.
La extensión de tríceps acostado forma parte de los movimientos que Cavaliere recomienda para entrenar sin dolor articular (Imagen Ilustrativa Infobae)

9. Pull-through con cable

Entre los ejercicios seleccionados apareció el pull-through con cable, orientado principalmente al fortalecimiento de glúteos y la mejora del movimiento de bisagra de cadera. De acuerdo con el entrenador, este patrón resulta importante para disminuir tensiones sobre la espalda baja y mejorar la estabilidad corporal.

10. Face pull

La lista cerró con el face pull, uno de los movimientos que Cavaliere suele recomendar con frecuencia en sus videos. “La razón por la que insisto tanto en la importancia del face pull es porque trabaja muchos músculos que suelen recibir muy poca atención en cualquier programa de entrenamiento integral”, afirmó.

Jeff Cavaliere, de espaldas y sin camisa, realiza un ejercicio con una cuerda azul conectada a una máquina de gimnasio, mostrando su musculosa espalda
El face pull fortalece la parte posterior de hombros y espalda alta, combinando movilidad y estabilidad para prevenir molestias crónicas (Captura de video: YouTube/@athleanx)

Este ejercicio fortalece la parte posterior de los hombros y la espalda alta mientras combina movilidad y estabilidad. “El ejercicio de tracción facial representa la combinación perfecta entre movilidad y fuerza”, concluyó el entrenador.

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