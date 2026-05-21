Un fisioterapeuta explicó cuáles son los 10 ejercicios que recomienda para desarrollar fuerza sin dañar las articulaciones

El entrenamiento de fuerza suele asociarse con rutinas intensas, cargas pesadas y ejercicios clásicos presentes en la mayoría de los gimnasios. Sentadillas, press banca y dominadas forman parte de programas diseñados para ganar músculo y mejorar el rendimiento físico.
Sin embargo, con el paso de los años, cada vez más especialistas ponen el foco en otro objetivo igual de importante: conservar la movilidad y evitar dolores articulares que limiten la capacidad de seguir entrenando.
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En ese contexto, el entrenador y fisioterapeuta estadounidense Jeff Cavaliere, compartió en un video para redes sociales una lista con los 10 ejercicios que elegiría si tuviera que entrenar únicamente con esos movimientos durante el resto de su vida.
Según explicó, la clave no pasa solamente por desarrollar fuerza, sino por hacerlo de una manera que también proteja hombros, rodillas y espalda.
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Los 10 ejercicios para mantenerse fuerte y sin dolor
Para Cavaliere, la selección de ejercicios adquiere cada vez más importancia con el paso del tiempo. En lugar de enfocarse únicamente en levantar más peso, el especialista sostiene que ciertos movimientos permiten desarrollar fuerza mientras protegen articulaciones, mejoran la movilidad y reducen el riesgo de molestias crónicas en hombros, rodillas y espalda.
En un video citado por Men’s Health, Cavaliere presentó los 10 ejercicios que considera indispensables para seguir entrenando durante años sin dolor y manteniendo la funcionalidad física.
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1. Sentadilla con cajón
La primera recomendación del fisioterapeuta fue la sentadilla con cajón, una variante que utiliza una caja o banco como referencia durante el descenso. Según explicó, este recurso ayuda a mejorar la técnica y obliga a realizar correctamente la flexión de cadera.
También indicó que este ejercicio favorece una mejor alineación corporal y facilita el aprendizaje del patrón correcto de sentadilla.
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2. Zancada inversa
El segundo ejercicio elegido fue la zancada inversa, especialmente por el menor impacto que genera sobre las rodillas en comparación con la zancada tradicional hacia adelante.
Además del trabajo muscular, destacó que el movimiento exige estabilidad sobre una sola pierna y fortalece el control de las caderas. “Este ejercicio es fundamental. Debería estar en todos los programas de entrenamiento”, subrayó.
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3. Press de banca inclinado con mancuernas
Dentro de los ejercicios para el tren superior, incluyó el press de banca inclinado con mancuernas realizado a 30 grados. Según explicó, ese ángulo permite encontrar un equilibrio entre el uso de cargas pesadas y la protección de los hombros, algo importante para mantener la capacidad de entrenar durante muchos años.
4. High pull
La lista también incorporó el high pull, un movimiento que el entrenador diferenció claramente del remo vertical tradicional. “No practico el remo vertical porque la posición del codo y la muñeca es muy diferente en el high pull”, explicó.
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Según detalló, mantener las muñecas por encima de los codos favorece una rotación externa del hombro y disminuye el estrés sobre la articulación.
5. Dominadas
Las dominadas ocuparon otro lugar importante dentro de la selección de ejercicios. “Son la prueba definitiva de fuerza. No son fáciles, pero eso no significa que deban olvidarse”, afirmó Cavaliere.
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El entrenador sostuvo que mantener la capacidad de levantar el propio peso corporal continúa siendo un indicador importante de condición física y fuerza funcional.
6. Remo sentado con cable
Otro movimiento destacado fue el remo sentado con cable, una variante que busca reducir la carga sobre la zona lumbar. Cavaliere explicó que este ejercicio puede adaptarse mejor a personas con molestias en la espalda baja porque evita la postura inclinada que exigen otros remos con barra.
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7. Curl con barra
Para el trabajo de brazos, el especialista eligió el curl con barra, especialmente por la posición más neutra que permite mantener en las muñecas. “Todos deberíamos esforzarnos por no perder esa alineación”, comentó al explicar la importancia de conservar la movilidad articular con el paso del tiempo.
8. Extensión de tríceps acostado
La rutina también incluyó la extensión de tríceps acostado, un ejercicio que, según explicó, permite un estiramiento más profundo de la cabeza larga del tríceps. El especialista señaló que la posición de los brazos favorece el trabajo de movilidad sobre hombros y dorsales.
9. Pull-through con cable
Entre los ejercicios seleccionados apareció el pull-through con cable, orientado principalmente al fortalecimiento de glúteos y la mejora del movimiento de bisagra de cadera. De acuerdo con el entrenador, este patrón resulta importante para disminuir tensiones sobre la espalda baja y mejorar la estabilidad corporal.
10. Face pull
La lista cerró con el face pull, uno de los movimientos que Cavaliere suele recomendar con frecuencia en sus videos. “La razón por la que insisto tanto en la importancia del face pull es porque trabaja muchos músculos que suelen recibir muy poca atención en cualquier programa de entrenamiento integral”, afirmó.
Este ejercicio fortalece la parte posterior de los hombros y la espalda alta mientras combina movilidad y estabilidad. “El ejercicio de tracción facial representa la combinación perfecta entre movilidad y fuerza”, concluyó el entrenador.
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