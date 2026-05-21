Receta de gelatina de leche, rápida y fácil

Un postre que despierta recuerdos de tardes en familia y meriendas de la infancia: la gelatina de leche. Suave, cremosa y con ese sabor a hogar, es una de las formas más simples y efectivas de transformar ingredientes básicos en un clásico que nunca falla.
Suele aparecer en las mesas argentinas cuando buscamos algo fresco, liviano y fácil de preparar, ideal tanto para chicos como para grandes. Es protagonista en reuniones, cumpleaños y cualquier ocasión donde el postre debe ser rápido, rendidor y sin complicaciones.
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Receta de gelatina de leche
La gelatina de leche es un postre frío y ligero, hecho a base de leche, azúcar y gelatina sin sabor. Se obtiene una textura firme pero delicada, perfecta para cortar en porciones o servir en copas individuales. Es una variante de la gelatina tradicional, pero con el plus cremoso de la leche y la posibilidad de sumar esencias o frutas.
Tiempo de preparación
Total: 15 minutos activos + 2 horas de frío Preparación: 15 minutos Frío/cocción: 2 horas en heladera
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Ingredientes
- 500 ml de leche entera
- 200 ml de crema de leche
- 100 gr de azúcar
- 10 gr de gelatina sin sabor (1 sobre)
- 50 ml de agua fría
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Cómo hacer gelatina de leche, paso a paso
- Hidratar la gelatina: Colocar la gelatina sin sabor en el agua fría y dejar reposar 5 minutos hasta que se esponje.
- Calentar la leche: En una cacerola, calentar la leche con la crema de leche y el azúcar a fuego bajo, sin que hierva.
- Cuando la mezcla esté caliente y el azúcar se haya disuelto, retirar del fuego y sumar la gelatina hidratada. Revolver bien hasta disolver completamente.
- Agregar la esencia de vainilla y mezclar.
- Verter la preparación en un molde grande o en vasos individuales.
- Llevar a la heladera al menos 2 horas, hasta que la gelatina esté bien firme.
- Desmoldar (si se usa molde) o servir directamente en copas. Decorar con frutas frescas o un toque de dulce de leche.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 6 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 180 kcal
- Grasas: 10 gr
- Carbohidratos: 16 gr
- Proteínas: 4 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, bien tapada, la gelatina de leche se conserva hasta 4 días. No se recomienda freezar, ya que la textura puede cambiar.
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