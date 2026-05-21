Receta de gelatina de leche, rápida y fácil

La gelatina de leche es un postre tradicional argentino que combina suavidad y sabor casero con ingredientes básicos y accesibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un postre que despierta recuerdos de tardes en familia y meriendas de la infancia: la gelatina de leche. Suave, cremosa y con ese sabor a hogar, es una de las formas más simples y efectivas de transformar ingredientes básicos en un clásico que nunca falla.

Suele aparecer en las mesas argentinas cuando buscamos algo fresco, liviano y fácil de preparar, ideal tanto para chicos como para grandes. Es protagonista en reuniones, cumpleaños y cualquier ocasión donde el postre debe ser rápido, rendidor y sin complicaciones.

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Receta de gelatina de leche

La receta de gelatina de leche es ideal para reuniones familiares, cumpleaños y ocasiones donde se busca un postre rápido y fácil de preparar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gelatina de leche es un postre frío y ligero, hecho a base de leche, azúcar y gelatina sin sabor. Se obtiene una textura firme pero delicada, perfecta para cortar en porciones o servir en copas individuales. Es una variante de la gelatina tradicional, pero con el plus cremoso de la leche y la posibilidad de sumar esencias o frutas.

Tiempo de preparación

Total: 15 minutos activos + 2 horas de frío Preparación: 15 minutos Frío/cocción: 2 horas en heladera

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Ingredientes

500 ml de leche entera

200 ml de crema de leche

100 gr de azúcar

10 gr de gelatina sin sabor (1 sobre)

50 ml de agua fría

1 cucharadita de esencia de vainilla

Cómo hacer gelatina de leche, paso a paso

El tiempo total de preparación de la gelatina de leche es de 15 minutos más 2 horas de frío en heladera para lograr la textura adecuada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hidratar la gelatina: Colocar la gelatina sin sabor en el agua fría y dejar reposar 5 minutos hasta que se esponje. Calentar la leche: En una cacerola, calentar la leche con la crema de leche y el azúcar a fuego bajo, sin que hierva. Cuando la mezcla esté caliente y el azúcar se haya disuelto, retirar del fuego y sumar la gelatina hidratada. Revolver bien hasta disolver completamente. Agregar la esencia de vainilla y mezclar. Verter la preparación en un molde grande o en vasos individuales. Llevar a la heladera al menos 2 horas, hasta que la gelatina esté bien firme. Desmoldar (si se usa molde) o servir directamente en copas. Decorar con frutas frescas o un toque de dulce de leche.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 180 kcal

Grasas: 10 gr

Carbohidratos: 16 gr

Proteínas: 4 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se recomienda servir la gelatina de leche en copas individuales y decorarla con frutas frescas o un toque de dulce de leche para un postre más vistoso (Imagen Ilustrativa Infobae)

En heladera, bien tapada, la gelatina de leche se conserva hasta 4 días. No se recomienda freezar, ya que la textura puede cambiar.