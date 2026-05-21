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La tajante decisión de Mavinga al determinar si Carmiña reingresaría o no a Gran Hermano tras sus comentarios racistas

Santiago del Moro determinó que la joven debía decidir si su excompañera ingresaba o no al reality en esta instancia de repechaje

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La voz del reality dejó en manos de Jenny el ingreso de la periodista paraguaya a la competencia (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

Después de mucha expectativa, este miércoles, Gran Hermano (Telefe) vivió su esperado repechaje. En ese marco, algunos exparticipantes tendrían la posibilidad de reingresar a la casa para tener su una nueva oportunidad de ganar el juego. En los primeros instantes figuras Charlotte Caniggia, Matías Hanssen, Nenu López, Sebastián Cola, Tatiana Luna, Juan Carlos López y Steffy Pereira entraron al reality. Y si bien todo parecía definido, el certamen tenía preparada una sorpresa.

La voz de Gran Hermano se comunicó con Santiago del Moro en el estudio para dar un aviso respecto a la posibilidad de que Carmiña reingrese a la casa: “Si me permitís, Santiago. Es necesario que vuelva a referirme acerca de lo que creo que es uno de los sucesos más lamentables que tuvieron lugar en mi casa. Me gustaría volver a eso. Como todos recordarán, yo tomé la decisión de expulsar a Carmiña luego de aquel desafortunado comentario sobre su compañera”.

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En ese instante, el conductor interrumpió a la voz de GH para agregar un comentario: “Para que Carmiña pudiera participar del repechaje hubo que pedir un permiso y previamente la disculpa pública que se hizo de Mavinga. Por eso pudo estar acá participando. Ahora sí lo escucho, por favor”.

Jenny, luego de la polémica racista, le bajó el pulgar a que la periodista paraguaya regrese (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

Continuando con su comunicado, la voz expresó: “Desde aquel episodio hasta hoy ha transcurrido mucho tiempo y entiendo que Carmiña mostró su arrepentimiento por aquellos dichos tan desagradables. Y supo pedir disculpas en distintos ámbitos. Observé también que fuera de mi casa, Carmiña y Mavinga tuvieron la oportunidad de encontrarse, hablar sobre este tema, lo sucedido, y de hacer las pases. Ahora, el público se expresó a través de su voto para que dos jugadores regresen a mi casa y Carmiña está ocupando el tercer lugar de estas votaciones. Haciendo lugar a este deseo de la gente, el público, quiero informarte algo, Carmiña. Tengo en mi poder un Golden Ticket que quiero ofrecerte”.

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Fue entonces cuando al tribuna explotó en gritos ante la posibilidad de que la joven volviera al juego. Aún, así, la voz de Gran Hermano aclaró: “Sin embargo, presten mucha atención. No seré yo quien tome la decisión. Será otra exjugadora quien diga si cree conveniente que vos, Carmiña, regreses a la competencia. Mavinga, todavía no digas nada, no me respondas ahora. Pero solo te comento que el Golden Ticket para Carmiña está en tus manos. Cuando Santiago lo disponga, serás vos quien decida por sí o por no”.

Tras una extensa pausa, del Moro se dirigió a Mavinga y le preguntó: “¿Vuelve o no vuelve? Silencio, silencio, tribuna”. Con más dudas que certezas, la exparticipante sentenció a su compañera: “Yo a Carmina la perdoné, pero no”.

Mavinga decidió que su compañera no reingresara al juego tras sus dichos racistas
Mavinga decidió que su compañera no reingresara al juego tras sus dichos racistas

En ese instante, los gritos del público invadieron el estudio. Mientras algunos celebraban la decisión, otros mostraban su furia contra Mavinga. “Carme, entonces no entrás a la casa. Mavinga dijo que no”, aclaró Santiago, dando por terminado el repechaje.

En cuanto al orden de ingreso, Charlotte Caniggia fue la primera nueva participante en ser anunciada. “Yo nací en Buenos Aires, pero a los 45 días me fui a Miami y de ahí me fui a vivir a Europa. Y a mí me gusta hacer de todo. Yo limpio, soy re de de mi hogar. Yo considero que soy un ángel. Yo soy un ser de luz iluminado. Quizás en las peleas puedo llegar a ser media mala”, anticipó en su presentación.

El segundo nuevo jugador en presentarse fue Matías Hanssen. Tucumano, vive en Buenos Aires y es dueño de un emprendimiento de cepillos de dientes. Luego, apareció el tercer nuevo nombre. Nenu López, originaria de Galicia, España, se presentó como bailarina, modelo, estudiante y emprendedora, desafiando estereotipos al demostrar que “las rubias no son todas superficiales”.

Sebastián Cola fue el cuarto en ser anunciado por Del Moro. Protagonista de un casting viral hace años, se presentó como “un montón”. Una de las nuevas jugadoras fue Tatiana Luna, actual Miss Uruguay. La joven de Montevideo contó que estudia abogacía y se describe a sí misma como una persona con un carácter fuerte, compleja, auténtica y espontánea.

El sexto participante se llama Juan Carlos López, o JC. El artista reveló que su trabajo está dedicado al baile y al striptease, y habló abiertamente sobre su profesión y su actitud desprejuiciada frente a la vida. El estudio explotó en el momento que llegó Steffy Pereira, una influencer y figura pública brasileña-paraguaya que se describió como alegre, vanidosa y un poco creída.

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