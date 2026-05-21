Qué es un descanso de color y por qué los expertos afirman que transforma el bienestar en casa

El descanso visual se consolida como una de las claves del diseño interior contemporáneo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el universo actual del diseño de interiores, los especialistas de AD han destacado el papel de los descansos de color como respuesta a la saturación visual generada por la vida digital. Estos espacios, diseñados con intención, contribuyen al bienestar e identifican una de las tendencias más relevantes del diseño contemporáneo.

Un descanso de color es una zona visual neutra o armónica —creada con colores suaves y mínima estimulación— que permite que la vista repose y la mente se relaje.

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Estos espacios se establecen en lugares estratégicos del hogar para contrarrestar el exceso cromático, facilitando una atmósfera serena y evitando la fatiga visual. Su aplicación resulta esencial para quienes buscan un ambiente equilibrado sin renunciar a la personalidad en la decoración.

Las pausas cromáticas ayudan a reducir la saturación visual dentro del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La función de un descanso de color va más allá de pintar una pared blanca. Según AD, estas áreas operan como pausas intencionadas que permiten al ojo reposar y al cerebro reiniciarse, especialmente importantes en viviendas expuestas a estímulos visuales constantes.

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Los expertos recomiendan ubicar los descansos de color en zonas de transición, por ejemplo, pasillos o recibidores. Utilizar tonalidades como gris perla, hueso o lino transforma estos puntos en auténticos “limpiadores visuales”. Así, se facilita la transición entre áreas de diferentes energías, como pasar de una cocina llena de color a una sala de estar tranquila.

Cómo aplicar descansos de color en casa

Los tonos neutros aportan equilibrio sin resignar personalidad en la decoración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evitar la saturación cromática implica no dispersar los tonos intensos de forma uniforme. El medio citado aconseja seleccionar una pared opuesta al área de estancia o al sillón principal, creando un espacio visualmente despejado que evita el agotamiento. De este modo, los objetos coloridos ganan protagonismo sin invadir toda la habitación.

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No se trata de eliminar el carácter del lugar, sino de introducir espacios de respiro con coherencia visual. Una sala repleta de libros o una zona de reunión con elementos diversos se benefician si, enfrente, se ubica una superficie neutra. La clave está en evitar la acumulación de adornos y procurar el equilibrio visual.

El valor de las texturas y la iluminación suave

La combinación de luz suave y texturas naturales refuerza la sensación de calma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La textura resulta esencial para agregar interés sin recurrir a colores adicionales. Incorporar mantas gruesas, almohadas de lino o alfombras de yute en la misma gama cromática suma dinamismo y sofisticación. Así, se mantiene la personalidad del espacio sin perturbar la calma visual.

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La iluminación, por otro lado, debe ser suave y natural. Un descanso de color no logra su efecto si está expuesto a luces agresivas o frías. El medio indica que el uso de cortinas traslúcidas permite que la luz natural cree matices a lo largo del día, mientras que por la noche convienen las luces cálidas e indirectas, esenciales para conservar la sensación de estabilidad y seguridad.

En línea con la búsqueda de ambientes armónicos, las tendencias de color para 2024 y 2025 privilegian los tonos neutros, terrosos y verdes inspirados en la naturaleza, que refuerzan la sensación de serenidad en el hogar.

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Los espacios serenos favorecen el bienestar y la armonía en la vida cotidiana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Colores como la terracota, el beige, el verde olivo y los suaves azules se imponen en paredes y textiles, facilitando la creación de zonas de descanso visual que promueven el bienestar y la conexión con la naturaleza. La incorporación de estos matices, además, permite que los acentos cromáticos o detalles vibrantes destaquen sin generar saturación visual, alineándose con la intención de lograr espacios equilibrados y acogedores.

Descansos de color y bienestar en el hogar

Situar áreas de descanso cromático de manera estratégica promueve la calma y el orden, además de reducir la ansiedad visual, tal como subrayan los especialistas de AD. Priorizar zonas serenas en vez de una acumulación de estímulos contribuye al bienestar y la paz mental, favoreciendo espacios que realmente cumplen su función de refugio personal.

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El auténtico lujo en el diseño contemporáneo reside en la capacidad del espacio para ofrecer equilibrio y devolver la serenidad al entorno familiar. Así, cada ambiente puede recuperar su función esencial: ser un refugio para el bienestar y la armonía personal.