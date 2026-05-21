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El impactante regreso de Andrea del Boca en Gran Hermano: así fue su vuelta a la casa

La actriz regresó a la competencia, luego de un accidente que la obligó a abandonarla, y lo hizo con una entrada a pura teatralidad. El momento

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La actriz recibió un golden ticket para volver a la competencia. Su impactante entrada (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

Andrea del Boca volvió a la casa más famosa del país. La actriz reingresó a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) en la noche del miércoles gracias al último Golden Ticket de la gala, en una aparición que tomó por sorpresa tanto a los participantes como al público que seguía la emisión. Nadie esperaba verla: no pasó por el estudio, no habló con Santiago del Moro antes de entrar y no figuraba entre los nombres más comentados de la noche. La puerta se abrió al ritmo de “No Me Importa” de Lali Espósito y ella apareció con un abanico negro de plumas tapándose el rostro. Cuando lo bajó, la casa estalló.

La primera en correr a abrazarla fue Yisela “Yipio” Pintos, que minutos antes había reingresado por voto del público con el 35,6% de los votos. Detrás llegó Lola Tomaszeuski, otra de sus aliadas de la primera etapa. El reencuentro fue inmediato y cargado de emoción, una postal que las redes replicaron de inmediato.

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El primero de los Golden Tickets, “pasaportes” que la producción entrega a quienes considera valiosos para el juego, había sido para Brian Sarmiento, que no había alcanzado los votos suficientes en el repechaje pero recibió una segunda oportunidad por decisión de la producción. Su ingreso ya había generado sorpresa entre los participantes; el de Del Boca terminó de definir una noche que no dejó a nadie indiferente.

El polémico participante recibió la invitación para regresar a la casa. Su eufórica reacción (Video: Gran Hermano: Generación Dorada/ Telefe)

El repechaje, resuelto antes de los Golden Tickets, también tuvo su propio suspenso. Santiago Del Moro fue revelando de manera aleatoria a los eliminados, empezando por los menos votados: Grecia Colmenares, Franco Poggio, Carlota Bigliani y Jenny Mavinga fueron los primeros en quedar afuera. Luego siguieron Martín Rodríguez, Lolo Poggio, Nick Sícaro y La Maciel. En la tercera tanda cayeron Brian Sarmiento, Nazareno Pompei, Danelik Galazán y Tomy Riguera. Ya con cuatro jugadores en carrera, Kennys Palacios y Carmiña Masi se quedaron a las puertas: los porcentajes finales dieron 35,6% para Yipio y 30,6% para Lola.

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Minutos después de su ingreso, Del Boca habló brevemente sobre el estado de su salud. La actriz había abandonado el programa semanas atrás tras una caída dentro de la casa que le provocó una hemorragia y por la que casi pierde dos dientes. “Estoy bien. No tengo el alta todavía definitiva. Estoy con una placa que es toda entera”, reveló ante la sorpresa de todos. También agradeció al equipo médico que la acompañó: “Le agradezco a la clínica porque son todos capos”. Y contó que los profesionales trabajaron contrarreloj para que pudiera volver: “Ya desde el primer día me dijeron ‘tenemos que hacer todo rápido para que entres de nuevo’”.

La fuerte caída de Andrea Del Boca que la dejó afuera del certamen semanas atrás (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

Su regreso había sido anticipado días antes por Rodrigo Lusshich en Intrusos (América TV), quien reveló que Del Boca había puesto una condición económica para volver al certamen. “El Golden Ticket sería para Andrea del Boca. Más allá de lo médico, ya está cerrado el dinero. Consiguió el cachet más alto de la historia de Gran Hermano en Argentina”, había dicho el periodista.

Adentro, Del Boca deberá reconstruir su juego en una casa completamente distinta a la que dejó. Además del reencuentro con Yipio, Brian y Lola, tendrá que medirse con Yanina Zilli, su enemiga dentro del juego. Y pesa sobre ella una condición que la producción deberá verificar en los próximos días: no haber filtrado información del exterior durante su ausencia. Si se comprueba lo contrario, la sanción podría ser la expulsión directa.

Los nuevos participantes del certamen también se conocieron durante la última gala. Los nueve nombres elegidos para completar la casa fueron: Charlotte Caniggia, Matías Hanssen, Nenu López, Sebastián Cola, Tatiana Luna, Juan Carlos López, Steffy Pereira, Leandro Nigro y Mariela Prieto, la esposa de Claudio “Turco” García.

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