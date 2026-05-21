ARCA lanzó un nuevo recibo de sueldo digital para empleadas domésticas: cómo hacerlo, paso a paso

Este video es un tutorial que demuestra el proceso paso a paso para generar recibos de sueldo para el personal de casas particulares. Muestra la navegación en el portal web de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), incluyendo la selección de la opción "Casas particulares", la carga de datos del trabajador y la emisión del documento. El contenido instruye sobre la descarga, impresión y entrega de una copia firmada del recibo al empleado.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) formalizó la obligatoriedad del recibo de sueldo 100% digital para el sector de casas particulares, un cambio normativo que alcanza a más de 600 mil vínculos laborales en todo el país. Con la publicación de la Resolución General 5850/2026, el organismo estableció un nuevo mecanismo de emisión, consulta y validación de comprobantes salariales, que deja atrás el soporte papel y adopta un formato completamente electrónico.

La medida afecta tanto a empleadores como a empleadas y empleados que desarrollan tareas domésticas, quienes ahora deben adaptarse al sistema digital. El objetivo central de la iniciativa reside en simplificar los trámites, garantizar mayor seguridad jurídica y fortalecer la formalización de las relaciones laborales dentro del régimen especial de casas particulares. Según el documento oficial, la digitalización de los recibos incorpora mecanismos de autenticidad, integridad, inmutabilidad, disponibilidad y trazabilidad documental, con el fin de dotar al documento de validez plena en términos legales y administrativos.

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La nueva normativa obliga a los empleadores a emitir los recibos de sueldo desde el Registro Especial del Personal de Casas Particulares, disponible en el portal oficial de la AFIP. Dentro de este sistema, el empleador debe cargar los datos correspondientes y generar el comprobante digital, que luego queda disponible para la persona trabajadora. Desde el área de “Pagos y Recibos”, los empleadores pueden acceder a un registro detallado de los comprobantes emitidos y visualizar la columna “Fecha de lectura”, que indica el momento en que la empleada consultó el recibo a través del sistema.

Para quienes cumplen tareas domésticas, el acceso al recibo se realiza mediante la sección “Mis trabajos” en el mismo portal institucional. En la opción “Recibos de sueldo”, cada trabajadora o trabajador encuentra el listado de comprobantes correspondientes a sus empleadores y períodos trabajados. Al seleccionar el botón “Ver Recibo”, el sistema permite la descarga del documento en formato electrónico, que puede compartirse fácilmente por correo u otras vías digitales. Este procedimiento busca mejorar la disponibilidad y el acceso a la documentación laboral, así como facilitar su presentación ante cualquier requerimiento administrativo, judicial o de control.

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El marco jurídico de la implementación digital se apoya en la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que impulsa la actualización de herramientas tecnológicas y la progresiva despapelización de los procesos administrativos. Según ARCA, el recibo digital se convierte en un instrumento electrónico formal, cuyo diseño minimiza los errores formales en la emisión y contribuye a la transparencia del pago de salarios. La resolución también prevé que, ante eventuales controversias, el formato digital facilita la prueba documental, dado que cada comprobante cuenta con mecanismos de validación y registro de accesos.

La transición al recibo digital involucra una serie de pasos concretos tanto para empleadores como para el personal contratado bajo el régimen de casas particulares. Para los empleadores, la clave fiscal es un requisito indispensable, ya que permite el acceso al Registro Especial y la generación de los comprobantes. El sistema exige completar los datos del vínculo laboral, detallar el período de liquidación y consignar los importes correspondientes, según lo estipulado por las escalas salariales vigentes y las horas trabajadas.

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Empleadores y empleadas deben gestionar comprobantes a través del portal oficial de la AFIP, según la nueva normativa (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de las empleadas domésticas, la consulta del recibo digital no requiere conocimientos técnicos avanzados, ya que la navegación dentro del portal presenta opciones intuitivas y accesibles. El documento descargado desde “Mis trabajos” puede almacenarse en cualquier dispositivo electrónico, y su formato permite la impresión cuando resulte necesario para trámites presenciales o presentación ante terceros.

La resolución de ARCA se orienta a la formalización del trabajo doméstico, un sector históricamente marcado por altos niveles de informalidad. Según datos oficiales, la nueva modalidad digital busca reducir la brecha en la registración de relaciones laborales y fortalecer los derechos de los trabajadores, al garantizar el acceso permanente a la documentación salarial y facilitar el ejercicio de reclamos en instancias administrativas o judiciales.

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El sistema digital otorga trazabilidad a cada comprobante, ya que deja constancia fehaciente de la fecha en que la trabajadora accedió al recibo. Este dato adquiere relevancia en situaciones de conflicto, como disputas sobre el pago del salario o la acreditación de servicios prestados. Al registrar la “Fecha de lectura”, el sistema permite demostrar que la persona trabajadora tuvo acceso efectivo al comprobante, lo que contribuye a la transparencia y la resolución de diferencias entre las partes.

El sitio oficial de la AFIP dispone de un micrositio dedicado a “Casas Particulares”, donde se detallan los requisitos y pasos para la gestión del recibo digital. Allí se encuentran disponibles instructivos y respuestas a preguntas frecuentes, tanto para empleadores como para empleados, con el objetivo de facilitar la adaptación al nuevo esquema. Además, el portal ofrece herramientas para la consulta de escalas salariales, liquidación de aportes y cálculo de cargas sociales.

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La obligatoriedad del recibo digital introduce cambios en la rutina administrativa de los empleadores, quienes deben adecuar sus prácticas a la nueva plataforma. El proceso de liquidación de sueldos, emisión y entrega de comprobantes deja de depender del soporte papel, y todas las instancias ocurren dentro del entorno digital provisto por la AFIP. Esta actualización se inscribe en la tendencia general hacia la digitalización de los trámites laborales y la modernización de los mecanismos de control y fiscalización.

El impacto de la medida se extiende a más de 600 mil vínculos laborales registrados bajo el régimen especial de casas particulares. La digitalización de los recibos responde a la necesidad de dotar al sector de herramientas modernas y seguras, que permitan un seguimiento efectivo de los pagos y la documentación salarial. El cambio también busca equiparar las condiciones del trabajo doméstico con las de otros sectores ya integrados a sistemas de gestión digital.

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La digitalización del recibo busca fortalecer la formalización laboral y facilitar el acceso a la documentación salarial

La iniciativa de ARCA refuerza la política de formalización laboral, en línea con las metas de modernización impulsadas por la legislación vigente. El organismo destaca que la digitalización del recibo contribuye a minimizar errores frecuentes en la emisión de comprobantes, como omisiones de datos, firmas o fechas, y reduce la pérdida o deterioro de la documentación. Además, la disponibilidad permanente del recibo digital facilita su consulta ante cualquier inspección o requerimiento por parte de organismos de control.

El nuevo procedimiento para la emisión y consulta del recibo digital implica que tanto empleadores como empleados deben contar con acceso a internet y dispositivos electrónicos básicos. La plataforma de la AFIP está diseñada para funcionar en computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes, lo que amplía las posibilidades de acceso en distintas regiones del país. En casos de dificultades técnicas, el sitio oficial ofrece canales de asistencia y soporte para resolver inconvenientes en el uso del sistema.

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El proceso de digitalización se enmarca en una estrategia más amplia de modernización administrativa, que apunta a la despapelización de los trámites y la reducción de cargas burocráticas. La Resolución General 5850/2026 de ARCA representa un paso adicional en la incorporación de tecnología a los procesos laborales, con énfasis en la seguridad, la eficiencia y la trazabilidad de la documentación.

La implementación del recibo digital también implica una adaptación cultural para muchos hogares empleadores, que tradicionalmente utilizaban formatos impresos y procedimientos manuales. La transición requiere un aprendizaje inicial para familiarizarse con la plataforma y las nuevas rutinas administrativas, pero ofrece ventajas en términos de agilidad, registro y acceso a la información.

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El micrositio oficial de la AFIP dedicado a casas particulares constituye la principal fuente de información y actualización sobre el recibo digital y otros trámites relacionados. Allí se pueden consultar las últimas novedades normativas, acceder a instructivos paso a paso y realizar consultas personalizadas sobre situaciones específicas. La plataforma también permite descargar planillas, calcular aportes y gestionar otros trámites vinculados a la registración laboral en el sector doméstico.

La obligatoriedad del recibo digital rige para todos los empleadores del régimen especial, sin distinción de cantidad de empleados o modalidad de contratación. El cumplimiento de la norma es supervisado por ARCA, que cuenta con facultades para fiscalizar la correcta emisión y entrega de los comprobantes. La resolución prevé sanciones para casos de incumplimiento, incluidas multas y posibles exclusiones del registro de empleadores.

El recibo digital de sueldo reemplazó al soporte papel en el sector de casas particulares, con alcance nacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El recibo digital incluye todos los datos requeridos por la normativa vigente, como identificación de las partes, período trabajado, monto abonado, descuentos realizados y aportes previsionales. La documentación electrónica cuenta con firma digital y mecanismos de validación que aseguran su integridad y autenticidad. La plataforma permite conservar un historial de todos los recibos emitidos y consultados, lo que facilita el seguimiento y control de la relación laboral a lo largo del tiempo.

La medida se inscribe en una serie de reformas orientadas a modernizar el sector doméstico, mejorar la protección de los derechos laborales y promover la transparencia en la gestión de los contratos. La digitalización del recibo de sueldo constituye un avance en la normalización de las relaciones laborales y en la equiparación de derechos con otros regímenes de empleo formalizados.

El acceso al recibo digital y la disponibilidad permanente del documento representan una herramienta fundamental para la defensa de los derechos laborales. El mecanismo de registro y consulta en línea permite a las empleadas contar con respaldo documental inmediato, útil tanto para trámites previsionales como para la presentación de reclamos ante autoridades laborales.

El nuevo esquema de recibo digital implica responsabilidades para ambas partes del vínculo laboral. Los empleadores deben cumplir con la emisión y puesta a disposición del comprobante en tiempo y forma, mientras que los trabajadores tienen la facultad de acceder, descargar y conservar los documentos en su poder. La trazabilidad del sistema refuerza la seguridad jurídica y facilita la resolución de eventuales conflictos relacionados con la acreditación de pagos o períodos trabajados.

La digitalización de los recibos de sueldo en el sector de casas particulares marca un hito en la modernización de la gestión laboral doméstica. El nuevo esquema, basado en la Resolución General 5850/2026 y en la Ley 27.802 de Modernización Laboral, se propone mejorar la transparencia, la eficiencia y la protección de los derechos tanto de empleadores como de empleados en todo el país.