“Mala leche” y “sos un mal tipo”: la encendida pelea entre un histórico entrenador y un periodista en una entrevista en Uruguay

El entrenador uruguayo Sergio Markarian tuvo un duro cruce con Julio Ríos

El acalorado cruce entre un histórico entrenador de Uruguay y un periodista del país se hizo viral en las últimas horas. La entrevista entre Sergio Markarián y Julio Ríos en Las voces del fútbol del canal El Espectador terminó en un entredicho con acusaciones de “mala leche”, insultos personales y el cierre abrupto de la nota, después de que el conductor recordó lo que sucedió en el clásico de los “8 contra 11” entre Nacional y Peñarol en 1987.

El punto de quiebre durante la charla llegó cuando Ríos llevó la conversación a ese partido de la Copa Casa de Andalucía en el que el Carbonero venció 2-1 al Tricolor pese a tener ocho jugadores en cancha. Markarián dirigía entonces al club tricolor y reaccionó de inmediato cuando el periodista mencionó aquel antecedente.

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Antes de ese momento, la charla había subido de tono por una discusión táctica. Markarián defendió “con énfasis” la defensa zonal sobre la marca hombre a hombre y sostuvo que “los grandes equipos del mundo marcan en zona” y que ese método “es eficiente si se hace bien”. Después de eso, Ríos respondió con una referencia al Nacional de 1980 y recordó que aquel equipo “marcaba al hombre en todos los sectores de la cancha” y aun así ganó la Copa Libertadores y la Intercontinental. A partir de esa mención, Markarian evocó su paso por Danubio y afirmó que nunca perdió ante ese Nacional.

El entrenador recordó incluso triunfos por 3-2 en el Estadio Centenario y por 2-0 en Jardines del Hipódromo, además de describir movimientos tácticos con los que, según explicó, logró romper aquella presión individual. Acto seguido, el periodista comentó en tono distendido una frase que generó la rabia del DT: “Me estás contando una ganada”, dijo Ríos. Luego de eso, el conductor mencionó el clásico de 1987, lo que generó que la reacción de Markarian fue inmediata: “Yo sabía, sos maldito”, dijo al aire, visiblemente incómodo.

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El técnico elevó luego el tono y acusó a Ríos de actuar “con mala leche”. “De ese partido hablan todos menos los jugadores de Peñarol”, en una frase con la que dio a entender que considera que ocurrió algo extraño en la cancha. Markarian definió ese encuentro como “la única macana que tengo en mi vida” y se quejó de que se lo recuerden “siempre para joderme”. La tensión siguió creciendo hasta que le dijo al conductor: “No vengo más. Sos mal tipo, sos mal tipo”, mientras levantaba el dedo índice.

Sergio Markarián

Ríos contestó que nunca imaginó que la mención a ese partido pudiera afectarlo de esa manera. Markarian insistió: “Yo sé lo que pasó ese día y no lo puedo decir”. El conductor le respondió que en aquella jornada trabajaba desde el vestuario de Nacional y lo instó a explicar qué había pasado. ¿Cuál fue la respuesta? El DT mantuvo su enojo y volvió a acusarlo de “mala leche”, hasta que Ríos también endureció su respuesta y le dijo: “mala leche sos vos”. Después del intercambio, Ríos dio por terminada la conversación. “Quiero que te vayas. Se terminó la nota”, dijo antes de enviar a la tanda comercial.

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Al regreso del corte, el periodista expresó su sorpresa por lo sucedido. “No pensé que lo iba a ofender de esa manera la pregunta. Siempre por Markarian tuve mucho respeto profesional, porque lo considero un catedrático. Pero una vez en seis notas hacés una pregunta sobre un hecho que nunca se lo pregunté anteriormente. Me dice: ‘yo nunca he perdido’ y me acordé de ese hecho”, dijo Ríos.

Tras dejar una exitosa carrera empresarial, Markarian inició su trayectoria en el fútbol en los años 70 con el Club Atlético Bella Vista, logrando el ascenso a la Primera División. Su carrera se desarrolló principalmente fuera de Uruguay. En Paraguay dirigió a Olimpia, Sol de América y Cerro Porteño, obteniendo títulos de liga con Olimpia (1983 y 1985) y Sol de América. También fue seleccionador de la Sub 23 de Paraguay, clasificando al equipo a los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

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En Perú, Markarián fue campeón nacional con Universitario de Deportes (1993) y Sporting Cristal (1995), además de llevar a este último a la final de la Copa Libertadores en 1997.

En Grecia, condujo al Lonikos a la clasificación a lo que hoy se conoce como la Europa League y, con Panathinaikos, alcanzó los cuartos de final de la Champions League en la temporada 2001-2002. Como seleccionador, clasificó a Paraguay al Mundial 2002 y dirigió a Perú en la Copa América 2011, donde obtuvo el tercer puesto. También fue entrenador nacional de Grecia en 2015. Entre otros logros, ganó títulos nacionales con Libertad de Paraguay y con Universidad de Chile (Apertura 2009).

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