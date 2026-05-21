Alemania dio la lista para el Mundial con el regreso de un histórico tras dos años sin jugar en la selección: la polémica detrás de su llamado

Manuel Neuer volverá a vestir la camiseta de Alemania a dos años de su retiro (Reuters)

La Federación Alemana de Fútbol (DFB) anunció la lista de los 26 convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026, con Manuel Neuer a la cabeza como portero titular, marcando así su regreso al equipo nacional a los 40 años. La decisión de incluir a Neuer, quien no había vuelto a vestir la camiseta de la selección desde el 2024, generó una ola de reacciones dentro y fuera del vestuario alemán.

El entrenador Julian Nagelsmann explicó en conferencia de prensa que la selección de los arqueros respondió a criterios deportivos y a la experiencia de Neuer. “Al seleccionar un equipo, se intenta nominar al mayor número posible de jugadores de primer nivel. En el caso de los porteros, la tarea principal es nominar a los tres mejores. Por eso decidimos preguntarle a Manuel Neuer si le gustaría volver a jugar con la selección nacional”, manifestó el técnico.

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En declaraciones recogidas por el periódico alemán Bild, Nagelsmann destacó el impacto del arquero en el grupo: “Todos saben el carisma que tiene Manuel y lo que aporta a un equipo. Se ha comprometido a jugar otro torneo. Estamos planificando con él como nuestro jugador número uno, sabiendo que tenemos una segunda opción de primer nivel. La decisión está tomada, y para mí, es la correcta”.

El entrenador también detalló el proceso de comunicación interna que precedió la convocatoria, subrayando la dificultad de informar a Oliver Baumann, quien ocupó la titularidad bajo los tres palos durante el último período, sobre su cambio de rol: “La comunicación interna entre Olli y yo, o Manu y yo, sigue siendo interna. Le dijimos a Olli en marzo que habíamos hablado con Manu. Al final, la decisión fue un golpe duro para Olli. Nunca son buenas noticias. Lo felicito por haber tenido una buena temporada, a pesar de que la situación lo complicó. Tuvo un rendimiento excelente. Dijo que nunca defraudaría al equipo”.

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Una imagen muestra la lista de jugadores de la selección alemana divididos en posiciones, incluyendo porteros, defensas y ofensivos, para el Mundial de 2026. (@DFB_Team)

Nagelsmann recalcó que Baumann recibió la oportunidad de disputar las eliminatorias y reafirmó su confianza en el arquero: “Cuando Manu juega, ayuda al equipo. Pero también ha habido ocasiones en las que no ha jugado. Eso también nos puede pasar a nosotros. No puedes dejarte cegar por eso. Por eso le expresé mi confianza a Olli. Manu ha ganado muchos títulos, tiene un aura, un nombre enorme. Por eso me aseguré de que Olli no se sintiera relegado. Le di la oportunidad de jugar en las eliminatorias del Mundial. Le estoy muy agradecido por ello”.

La convocatoria de Alemania también incluyó a jugadores habituales como Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Jamal Musiala y Florian Wirtz, junto a sorpresas como el mediocampista Nadiem Amiri y el joven media punta del Bayern, Lennart Karl. La lista completa abarca a cuatro arqueros: Neuer, Baumann, Lennart Grill y Alexander Nübel; defensores como Waldemar Anton y Antonio Rüdiger; mediocampistas como Kai Havertz, Pascal Gross y Angelo Stiller; y delanteros entre los que figuran Leroy Sané y Deniz Undav.

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Nagelsmann defendió la composición del equipo: “Estos 26 son el mejor equipo para nosotros y representan a la perfección el fútbol alemán. Son capaces de hacer un gran torneo. Es un grupo que se ha consolidado en los últimos tres años y ya se ha convertido en una unidad cohesionada. Ese es uno de los aspectos que hacen que trabajar con ellos sea un placer”.

Oliver Baumann tuvo una conversación telefónica con el entrenador tras la convocatoria de Neuer (Reuters)

Las reacciones al regreso de Neuer marcaron la previa a la entrega de la lista oficial. El exinternacional y Balón de Oro de 1990, Lothar Matthäus, criticó en una columna para Sky la política de comunicación de la DFB. “Desde el punto de vista puramente deportivo, esta idea me parece totalmente comprensible. Lo que no me gusta, sin embargo, es la forma en que se ha comunicado”, escribió. Matthäus cuestionó la transparencia con la afición y con Baumann, quien había asumido el rol de titular tras el retiro inicial de Neuer.

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El diario alemán Bild relató que Nagelsmann telefoneó personalmente a Baumann para explicarle la situación, y que el arquero mostró disposición para aceptar el puesto de suplente.

Por su parte, el exarquero del Bayern y de la selección, Oliver Kahn, se mostró escéptico en el programa Doppelass de Sport1 durante la previa: “Si Julian Nagelsmann tiene la idea de hacer ahora un cambio en la portería sería algo aventurero”. Kahn había advertido sobre los riesgos físicos para Neuer a esa edad y el impacto que una sustitución podría tener en la confianza del grupo. “El cuerpo es más frágil, necesita más tiempo para recuperarse. Jugar un Mundial a alto nivel sería un desafío violento para Manuel”, expresó.

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Alemania ya tiene definida su hoja de ruta en el Mundial. El debut será el 14 de junio ante Curazao. El segundo partido, frente a Costa de Marfil, está pautado para el 20 de junio. El cierre de la fase de grupos será el 25 de junio, enfrentando a Ecuador. La selección llega con la expectativa de avanzar a la siguiente ronda en un grupo que presenta exigencias tácticas y físicas.

La lista de convocados de la Selección de Alemania para el Mundial 2026

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Arqueros: Oliver Baumann, Lennart Grill, Manuel Neuer, Alexander Nübel

Defensores: Waldemar Anton, Nathaniel Brown, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Malick Thiaw

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Mediocampistas: Nadiem Amiri, León Goretzka, Pascal Gross, Kai Havertz, Josué Kimmich, Jamal Musiala, Félix Nmecha, Aleksandar Pavlovic, Angelo Stiller, Florian Wirtz

Delanteros: Maxi Beier, Jamie Leweling, Leroy Sané, Deniz Undav, Nick Woltemade

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