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Receta de pastrón casero, rápida y fácil

Con pocos ingredientes y un método accesible se puede obtener esta sencilla alternativa que evoca al tradicional sabor de este fiambre

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Primer plano de un pastrón casero recién cortado con vapor, mostrando su corteza especiada y carne rosada, sobre una tabla de madera junto a mostaza y pepinillos.
La receta de pastrón casero permite disfrutar este clásico de la gastronomía con un método rápido y sencillo en casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pastrón es un corte de carne vacuna que forma parte de la gastronomía argentina, especialmente por influencia de la colectividad judía. Se consume principalmente en sándwiches abundantes, acompañados de pepinillos y mostaza, y es habitual encontrarlo en picadas y reuniones informales. Aunque su origen es europeo, el pastrón se integró a la cultura local y actualmente es un clásico en la mesa argentina.

La elaboración tradicional del pastrón requiere un proceso prolongado de curado y ahumado, que implica varias horas y utensilios especiales. No obstante, existen alternativas caseras que permiten obtener un resultado similar en menos tiempo, usando ingredientes accesibles y pasos sencillos. Esta versión casera omite el ahumado y facilita la preparación, sin perder el perfil de sabor característico.

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Receta de pastrón casero

Para preparar pastrón casero se suele elegir tapa de asado o peceto. La carne se marina con una combinación de especias como pimienta, coriandro, ajo y pimentón, junto con sal y azúcar, lo que realza el sabor y ayuda a lograr la textura buscada. Tras un período de reposo en la heladera, la pieza se cocina lentamente, ya sea al vapor, hervida o al horno, hasta alcanzar una textura tierna y jugosa. Al finalizar la cocción, se deja enfriar y se corta en láminas finas, ideales para sándwiches o para incorporar a tablas de fiambres.

Esta alternativa casera posibilita disfrutar del pastrón en el hogar con un método práctico y rápido, conservando el sabor y la textura que lo identifican como un emblema de la cocina. Además, permite ajustar la mezcla de especias y el punto de cocción según las preferencias personales, facilitando la adaptación a distintos gustos y ocasiones de consumo.

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Tiempo de preparación

  • Preparación: 30 minutos
  • Cocción: 2 horas 30 minutos (incluye marinado exprés y cocción)

En total, la preparación del pastrón casero lleva un total de 3 horas.

Ingredientes

  • 1,5 kg de tapa de asado o peceto
  • 4 dientes de ajo
  • 2 cucharadas de sal gruesa
  • 1 cucharada de pimienta negra en grano
  • 1 cucharada de pimentón dulce
  • 1 cucharada de azúcar
  • 1 cucharada de semillas de coriandro (opcional)
  • 1 cucharadita de ají molido
  • 2 hojas de laurel
  • 100 ml de vinagre de alcohol
  • 200 ml de agua
  • 1 cucharada de aceite de girasol
Un pastrón casero parcialmente rebanado y una porción completa en un plato blanco, acompañado de pepinillos, un cuchillo y perejil fresco.
La preparación del pastrón casero involucra una mezcla de especias como pimienta, coriandro, ajo, pimentón y ají molido para realzar el sabor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer pastrón casero, paso a paso

  1. Mezclar en un bol la sal, pimienta, pimentón, azúcar, semillas de coriandro y ají molido.
  2. Pelar los dientes de ajo.
  3. Machacar los dientes de ajo.
  4. Mezclar el ajo machacado con el condimento preparado.
  5. Colocar la carne en una fuente honda.
  6. Frotar bien la carne con la mezcla de especias y ajo.
  7. Agregar el vinagre, el agua y las hojas de laurel.
  8. Tapar y dejar marinar en la heladera por al menos 2 horas.
  9. Precalentar el horno a 160°C y colocar la carne junto con la marinada en una fuente apta para horno. Tapar con papel aluminio y cocinar durante 2 horas, girar la carne a mitad de cocción y asegurar que siempre haya líquido (agregar agua si es necesario).
  10. Retirar del horno, dejar entibiar tapado y cortar en fetas finas. Guardar en la heladera con el jugo de cocción para un pastrón húmedo, o recalentar las fetas envueltas en papel aluminio antes de servir para un sabor clásico.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La receta de pastrón casero puede rendir hasta aproximadamente 8 porciones (para sándwiches generosos o picadas).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 280 kcal
  • Grasas: 12 g
  • Carbohidratos: 2 g
  • Proteínas: 38 g

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, bien tapado y cubierto con su jugo, hasta 5 días. Se puede freezar cortado en fetas por hasta 2 meses.

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