Receta de albóndigas de lentejas y verduras, rápida y fácil

Este plato sorprende como una alternativa deliciosa para quienes buscan sumar más vegetales y proteína a su dieta diaria

Las albóndigas de lentejas y verduras ofrecen una alternativa saludable y sabrosa para quienes buscan opciones sin carne (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las albóndigas de lentejas y verduras se consolidan como una alternativa saludable y llena de sabor para quienes desean incorporar más legumbres y vegetales a su alimentación. Su popularidad crece tanto entre quienes siguen dietas vegetarianas y veganas como entre quienes buscan opciones prácticas para toda la familia. Gracias a su combinación de ingredientes simples y económicos, este plato destaca por su versatilidad y facilidad de preparación.

En Argentina, las albóndigas de lentejas y verduras ganan terreno en picadas, viandas o como plato principal. Su flexibilidad permite servirlas con salsa de tomate, en sándwiches o como parte de una ensalada tibia. Además, pueden elaborarse con anticipación y recalentarse, lo que las convierte en una opción conveniente para organizar comidas semanales.

Receta de albóndigas de lentejas y verduras

Para preparar estas albóndigas, se utilizan lentejas cocidas, vegetales rallados y especias al gusto. Se mezclan todos los ingredientes, se forman bolitas y se cocinan al horno o en sartén. Esta receta resulta ideal para quienes buscan un plato sin carne, rico en fibra y proteínas vegetales, y permite incorporar ingredientes como avena, pan rallado o semillas para sumar textura y nutrientes.

Tiempo de preparación

Preparar estas albóndigas de lentejas y verduras te llevará aproximadamente 35 minutos en total:

  • Cocción de las lentejas (si no son de lata): 20 minutos.
  • Preparado y mezclado de los ingredientes: 10 minutos.
  • Formado de las albóndigas: 5 minutos.
  • Cocción final (horno o sartén): 10 minutos.

Ingredientes

  • 1 taza de lentejas cocidas (pueden ser de lata o hervidas previamente)
  • 1 zanahoria mediana rallada
  • 1 cebolla pequeña picada fina
  • 1 diente de ajo picado o rallado
  • 2 cucharadas de perejil fresco picado
  • 1 huevo (puede reemplazarse por 1 cucharada de semillas de chía hidratadas para versión vegana)
  • 3 cucharadas de pan rallado, avena instantánea o harina de garbanzos
  • 1 cucharadita de pimentón ahumado (opcional)
  • Sal y pimienta a gusto
  • 2 cucharadas de aceite para cocinar (si son en la sartén)
La mezcla de lentejas cocidas, vegetales y especias logra una textura y sabor únicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer albóndigas de lentejas y verduras, paso a paso

  • Hervir las lentejas en abundante agua hasta que estén tiernas, colar y dejar enfriar (si no utilizar lentejas de lata).
  • Rehogar la cebolla y el ajo en una sartén con una cucharadita de aceite hasta que estén transparentes.
  • Mezclar en un bol grande las lentejas cocidas, la cebolla y el ajo rehogados, la zanahoria rallada y el perejil.
  • Pisar la mezcla con un tenedor o procesar ligeramente hasta obtener una pasta rústica, dejando algunos trocitos para textura.
  • Agregar el huevo (o el reemplazo vegano), el pan rallado, el pimentón, sal y pimienta. Mezclar bien hasta lograr una masa que se pueda modelar.
  • Formar bolitas del tamaño de una nuez y colocar en una bandeja para horno aceitada, o cocinar en sartén con un poco de aceite.
  • Hornear a 200℃ durante 10-12 minutos, dándolas vuelta a mitad de cocción, o dorar en sartén 4-5 minutos por lado hasta que estén doradas.
  • Servir calientes, acompañar con salsa de tomate, yogur o el aderezo favorito.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 12 albóndigas medianas, que equivalen a 3-4 porciones como plato principal, o hasta 6 como entrada o acompañamiento.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada una de estas porciones (aprox. 3-4 albóndigas) contiene aproximadamente:

  • Calorías: 150
  • Grasas: 4 g
  • Grasas saturadas: 0,5 g
  • Carbohidratos: 22 g
  • Azúcares: 3 g
  • Proteínas: 7 g

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las albóndigas de lentejas y verduras se pueden conservar en la heladera hasta 4 días, en un recipiente hermético. También se pueden freezar una vez cocidas, y duran hasta 2 meses.

Cómo la computación analógica puede reducir mil veces el gasto energético de la inteligencia artificial