Receta de albóndigas de lentejas y verduras, rápida y fácil

Las albóndigas de lentejas y verduras ofrecen una alternativa saludable y sabrosa para quienes buscan opciones sin carne (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las albóndigas de lentejas y verduras se consolidan como una alternativa saludable y llena de sabor para quienes desean incorporar más legumbres y vegetales a su alimentación. Su popularidad crece tanto entre quienes siguen dietas vegetarianas y veganas como entre quienes buscan opciones prácticas para toda la familia. Gracias a su combinación de ingredientes simples y económicos, este plato destaca por su versatilidad y facilidad de preparación.

En Argentina, las albóndigas de lentejas y verduras ganan terreno en picadas, viandas o como plato principal. Su flexibilidad permite servirlas con salsa de tomate, en sándwiches o como parte de una ensalada tibia. Además, pueden elaborarse con anticipación y recalentarse, lo que las convierte en una opción conveniente para organizar comidas semanales.

Receta de albóndigas de lentejas y verduras

Para preparar estas albóndigas, se utilizan lentejas cocidas, vegetales rallados y especias al gusto. Se mezclan todos los ingredientes, se forman bolitas y se cocinan al horno o en sartén. Esta receta resulta ideal para quienes buscan un plato sin carne, rico en fibra y proteínas vegetales, y permite incorporar ingredientes como avena, pan rallado o semillas para sumar textura y nutrientes.

Tiempo de preparación

Preparar estas albóndigas de lentejas y verduras te llevará aproximadamente 35 minutos en total:

Cocción de las lentejas (si no son de lata): 20 minutos.

Preparado y mezclado de los ingredientes: 10 minutos.

Formado de las albóndigas: 5 minutos.

Cocción final (horno o sartén): 10 minutos.

Ingredientes

1 taza de lentejas cocidas (pueden ser de lata o hervidas previamente)

1 zanahoria mediana rallada

1 cebolla pequeña picada fina

1 diente de ajo picado o rallado

2 cucharadas de perejil fresco picado

1 huevo (puede reemplazarse por 1 cucharada de semillas de chía hidratadas para versión vegana)

3 cucharadas de pan rallado, avena instantánea o harina de garbanzos

1 cucharadita de pimentón ahumado (opcional)

Sal y pimienta a gusto

2 cucharadas de aceite para cocinar (si son en la sartén)

La mezcla de lentejas cocidas, vegetales y especias logra una textura y sabor únicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer albóndigas de lentejas y verduras, paso a paso

Hervir las lentejas en abundante agua hasta que estén tiernas, colar y dejar enfriar (si no utilizar lentejas de lata).

Rehogar la cebolla y el ajo en una sartén con una cucharadita de aceite hasta que estén transparentes.

Mezclar en un bol grande las lentejas cocidas, la cebolla y el ajo rehogados, la zanahoria rallada y el perejil.

Pisar la mezcla con un tenedor o procesar ligeramente hasta obtener una pasta rústica, dejando algunos trocitos para textura.

Agregar el huevo (o el reemplazo vegano), el pan rallado, el pimentón, sal y pimienta. Mezclar bien hasta lograr una masa que se pueda modelar.

Formar bolitas del tamaño de una nuez y colocar en una bandeja para horno aceitada, o cocinar en sartén con un poco de aceite.

Hornear a 200℃ durante 10-12 minutos, dándolas vuelta a mitad de cocción, o dorar en sartén 4-5 minutos por lado hasta que estén doradas.

Servir calientes, acompañar con salsa de tomate, yogur o el aderezo favorito.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 12 albóndigas medianas, que equivalen a 3-4 porciones como plato principal, o hasta 6 como entrada o acompañamiento.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada una de estas porciones (aprox. 3-4 albóndigas) contiene aproximadamente:

Calorías: 150

Grasas: 4 g

Grasas saturadas: 0,5 g

Carbohidratos: 22 g

Azúcares: 3 g

Proteínas: 7 g

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las albóndigas de lentejas y verduras se pueden conservar en la heladera hasta 4 días, en un recipiente hermético. También se pueden freezar una vez cocidas, y duran hasta 2 meses.