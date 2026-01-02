Receta de albóndigas de lentejas y verduras, rápida y fácil

Las albóndigas de lentejas y verduras se consolidan como una alternativa saludable y llena de sabor para quienes desean incorporar más legumbres y vegetales a su alimentación. Su popularidad crece tanto entre quienes siguen dietas vegetarianas y veganas como entre quienes buscan opciones prácticas para toda la familia. Gracias a su combinación de ingredientes simples y económicos, este plato destaca por su versatilidad y facilidad de preparación.
En Argentina, las albóndigas de lentejas y verduras ganan terreno en picadas, viandas o como plato principal. Su flexibilidad permite servirlas con salsa de tomate, en sándwiches o como parte de una ensalada tibia. Además, pueden elaborarse con anticipación y recalentarse, lo que las convierte en una opción conveniente para organizar comidas semanales.
Receta de albóndigas de lentejas y verduras
Para preparar estas albóndigas, se utilizan lentejas cocidas, vegetales rallados y especias al gusto. Se mezclan todos los ingredientes, se forman bolitas y se cocinan al horno o en sartén. Esta receta resulta ideal para quienes buscan un plato sin carne, rico en fibra y proteínas vegetales, y permite incorporar ingredientes como avena, pan rallado o semillas para sumar textura y nutrientes.
Tiempo de preparación
Preparar estas albóndigas de lentejas y verduras te llevará aproximadamente 35 minutos en total:
- Cocción de las lentejas (si no son de lata): 20 minutos.
- Preparado y mezclado de los ingredientes: 10 minutos.
- Formado de las albóndigas: 5 minutos.
- Cocción final (horno o sartén): 10 minutos.
Ingredientes
- 1 taza de lentejas cocidas (pueden ser de lata o hervidas previamente)
- 1 zanahoria mediana rallada
- 1 cebolla pequeña picada fina
- 1 diente de ajo picado o rallado
- 2 cucharadas de perejil fresco picado
- 1 huevo (puede reemplazarse por 1 cucharada de semillas de chía hidratadas para versión vegana)
- 3 cucharadas de pan rallado, avena instantánea o harina de garbanzos
- 1 cucharadita de pimentón ahumado (opcional)
- Sal y pimienta a gusto
- 2 cucharadas de aceite para cocinar (si son en la sartén)
Cómo hacer albóndigas de lentejas y verduras, paso a paso
- Hervir las lentejas en abundante agua hasta que estén tiernas, colar y dejar enfriar (si no utilizar lentejas de lata).
- Rehogar la cebolla y el ajo en una sartén con una cucharadita de aceite hasta que estén transparentes.
- Mezclar en un bol grande las lentejas cocidas, la cebolla y el ajo rehogados, la zanahoria rallada y el perejil.
- Pisar la mezcla con un tenedor o procesar ligeramente hasta obtener una pasta rústica, dejando algunos trocitos para textura.
- Agregar el huevo (o el reemplazo vegano), el pan rallado, el pimentón, sal y pimienta. Mezclar bien hasta lograr una masa que se pueda modelar.
- Formar bolitas del tamaño de una nuez y colocar en una bandeja para horno aceitada, o cocinar en sartén con un poco de aceite.
- Hornear a 200℃ durante 10-12 minutos, dándolas vuelta a mitad de cocción, o dorar en sartén 4-5 minutos por lado hasta que estén doradas.
- Servir calientes, acompañar con salsa de tomate, yogur o el aderezo favorito.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 12 albóndigas medianas, que equivalen a 3-4 porciones como plato principal, o hasta 6 como entrada o acompañamiento.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Cada una de estas porciones (aprox. 3-4 albóndigas) contiene aproximadamente:
- Calorías: 150
- Grasas: 4 g
- Grasas saturadas: 0,5 g
- Carbohidratos: 22 g
- Azúcares: 3 g
- Proteínas: 7 g
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Las albóndigas de lentejas y verduras se pueden conservar en la heladera hasta 4 días, en un recipiente hermético. También se pueden freezar una vez cocidas, y duran hasta 2 meses.