Receta de hamburguesas de arvejas, rápida y fácil

Los medallones se convirtieron en protagonistas de la cocina de aquellos que priorizan la salud y buscan incorporar legumbres

Por Bautista Salaverri

La receta de hamburguesas de
La receta de hamburguesas de arvejas es ideal para quienes buscan incorporar legumbres y reducir proteína animal (Freepik)

Las hamburguesas de arvejas son una alternativa saludable y económica para sustituir a las típicas de carne. Perfectas para quienes buscan reducir el consumo de proteína animal o incorporar más legumbres en su dieta, la receta de medallones sorprenden hasta a los paladares más complicados.

Ideal para aquellas personas que tienen poco tiempo y buscan algo diferente, nutritivo y que aporte un rico sabor. Esta opción es ideal en ese contexto, se preparan en minutos y conquistan tanto a los más chicos como a los grandes.

Las arvejas, utilizadas en la cocina argentina en diversos menús como guisos, ensaladas y arroces, tienen una larga tradición gracias a su fácil adaptación al clima pampeano. Ricas en proteínas, fibra y micronutrientes, hoy se lucen como protagonistas en opciones vegetarianas y veganas.

Asimismo, cuentan con variantes: se les puede agregar cebolla, zanahoria, especias o hierbas frescas para personalizarlas. Son perfectas para comer en pan, acompañadas de vegetales, o como medallones en ensaladas.

Receta de hamburguesas de arvejas

La receta de hamburguesas de arvejas parte de un puré de la legumbre cocida, que se mezcla con cebolla salteada y condimentos hasta formar una pasta fácil de manejar. Se les da forma de medallón y se cocinan a la plancha o sartén con apenas un poco de aceite. La clave es triturarlas bien e incorporar algún hidrante (pan rallado, avena, harina de garbanzos) para lograr la textura justa.

El tiempo total de preparación
El tiempo total de preparación de las hamburguesas de arvejas es de aproximadamente 30 minutos (Freepik)

De este modo, pueden quedar crocantes por fuera y cremosas por dentro. Es mucho más sencillo de hacerlas si se opta por arvejas enlatadas o congeladas. Ideal para improvisar una comida en menos de media hora, la receta admite infinidad de agregados: ajo, pimentón, curry, comino o incluso queso rallado si la dieta lo permite.

Tiempo de preparación

Para estas hamburguesas de arvejas se necesitan aproximadamente 30 minutos en total. El desglose sería:

  • 10 minutos para cocer las arvejas (en caso de usar congeladas o secas previamente remojadas).
  • 5 minutos para preparar y saltear las verduras.
  • 10 minutos para mezclar, procesar y formar los medallones.
  • 5 minutos para cocinarlas a la sartén.

Ingredientes

  • 2 tazas de arvejas cocidas (pueden ser enlatadas, congeladas, o hervidas previamente).
  • 1 cebolla chica.
  • 1 diente de ajo (opcional).
  • 1 huevo (puede reemplazarse por 1 cucharada de semillas de lino molidas hidratadas en agua para versión vegana).
  • 4 cucharadas de pan rallado, avena o harina de garbanzos (agregar más en caso de ser necesario).
  • Sal y pimienta a gusto.
  • 1 cucharadita de pimentón dulce o ahumado.
  • 1 cucharada de perejil fresco picado (opcional).
  • Aceite para cocinar.

Cómo hacer hamburguesas de arvejas, paso a paso

  • Si se usan arvejas congeladas, cocinarlas en agua hirviendo con sal por 5 minutos. Si son enlatadas, colarlas y enjuagarlas bien.
  • Pelar y picar finamente la cebolla y el ajo.
  • Saltear la cebolla y el ajo en una sartén con un poco de aceite hasta que estén transparentes.
  • Procesar las arvejas con la cebolla y el ajo salteados hasta obtener una pasta. Se pueden dejar trocitos para aquellos que prefieran otra textura.
  • Pasar la mezcla a un bowl, agregar el huevo, el pan rallado o la harina elegida, el pimentón, el perejil, sal y pimienta.
  • Mezclar bien y, si la mezcla está muy húmeda, agregar más pan rallado o avena hasta formar una pasta maleable.
  • Armar los medallones del tamaño deseado, utilizando las manos húmedas para que no se peguen.
  • Cocinarlas en una sartén antiadherente con apenas un poco de aceite, a fuego medio, unos 2 o 3 minutos de cada lado hasta dorar.
  • Servirlas calientes, en pan o con ensalada, según la preferencia de cada persona.
Las hamburguesas de arvejas pueden
Las hamburguesas de arvejas pueden conservarse en heladera hasta 3 días o freezarse hasta 3 meses antes de cocción (Freepik)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estas cantidades se obtienen entre 4 y 6 hamburguesas medianas, suficiente para 2 o 3 personas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción, equivalente a una hamburguesa mediana, contiene aproximadamente:

  • Calorías: 120
  • Grasas: 2 g
  • Grasas saturadas: 0,3 g
  • Carbohidratos: 18 g
  • Azúcares: 2 g
  • Proteínas: 6 g

Se trata de estimaciones y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las hamburguesas de arvejas ya cocidas se pueden conservar en heladera, en recipiente hermético, hasta 3 días. También se pueden freezar, separadas por papel manteca, hasta 3 meses antes de cocción.

Receta de cocina

