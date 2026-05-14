Sociedad

Perdió el control, chocó contra el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Córdoba y el auto quedó dado vuelta

Tres hombres mayores de edad sufrieron traumatismos leves tras volcar su auto en barrio Juniors. El vehículo impactó contra las rejas del edificio sobre la avenida General Álvarez de Arenales y quedó invertido sobre la calzada

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El Citroën C4 quedó con las cuatro ruedas hacia arriba sobre la calzada, frente al ingreso del Ministerio de Ciencia y Tecnología
El Citroën C4 quedó con las cuatro ruedas hacia arriba sobre la calzada, frente al ingreso del Ministerio de Ciencia y Tecnología

Un Citroën C4 con tres ocupantes a bordo terminó con las cuatro ruedas hacia arriba tras impactar contra las rejas del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la ciudad de Córdoba, en un accidente vial que dejó a los tres hombres con traumatismos leves y abrió una investigación para determinar qué provocó la pérdida de control del vehículo.

El siniestro ocurrió durante la noche sobre la avenida General Álvarez de Arenales, en el barrio Juniors, donde se ubica el ingreso al edificio del organismo provincial.

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El conductor del automóvil perdió el control del rodado por causas que aún no están determinadas, y el impacto contra las rejas del frente fue de tal magnitud que el auto quedó completamente invertido sobre la calzada.

Al llegar al lugar, el personal policial constató los daños materiales que el choque había dejado tanto en el vehículo como en la fachada del edificio público. Los tres hombres mayores de edad que viajaban en el Citroën permanecieron en el interior del auto volcado hasta que llegó la asistencia.

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Los tres ocupantes del vehículo fueron atendidos en el lugar, sin necesidad de traslado a un centro de salud
Los tres ocupantes del vehículo fueron atendidos en el lugar, sin necesidad de traslado a un centro de salud

Minutos después, el servicio de emergencias 107 atendió a los ocupantes en el lugar. El diagnóstico médico indicó traumatismos múltiples leves para los tres, sin que ninguno de ellos requiriera traslado a un centro de salud.

Además del personal policial y del equipo de emergencias, Bomberos trabajó en el sitio del accidente. La escena, con el automóvil volcado en plena vía pública frente a una dependencia del Estado, convocó la atención de vecinos y transeúntes de la zona.

La Fiscalía de Distrito 6 tomó intervención en el caso y lleva adelante la investigación para establecer con precisión las circunstancias en que se produjo el siniestro vial.

Por el momento, las causas que llevaron al conductor a perder el dominio del vehículo permanecen sin determinar.

Tragedia en Córdoba: tres personas murieron en un choque entre una camioneta y un camión con acoplado

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Tres personas murieron este jueves por la mañana en un choque entre una camioneta Chevrolet Tracker y un camión Volkswagen con acoplado en la intersección de la Ruta Nacional 8 y la Ruta Provincial 3, en la localidad de Canals, provincia de Córdoba.

Los tres ocupantes de la camioneta fallecieron en el lugar del impacto; el conductor del camión, de 67 años, no resultó con heridas de gravedad.

Las víctimas fatales fueron dos hombres de 70 y 81 años y una mujer mayor de edad. Todos viajaban en la Chevrolet Tracker al momento del siniestro. Según informó la Policía, el fuerte impacto entre ambos vehículos fue suficiente para causar las muertes de los tres pasajeros en el lugar. El conductor del transporte de carga, por su parte, tiene 67 años.

El comisario inspector Germán Dagatti, director de la Departamental Unión de la Policía, confirmó que en el lugar trabajaron efectivos policiales, bomberos y personal de Policía Judicial. Las tareas operativas y periciales se extendieron durante horas en la zona del cruce.

Desde el punto de vista geográfico y logístico, el empalme de la Ruta Nacional 8 (que es un corredor troncal que atraviesa el país de este a oeste) y la Ruta Provincial 3 es uno de los nudos viales más transitados y estratégicos del sudeste cordobés.

La Ruta 3 funciona como un corredor productivo fundamental que conecta el norte con el sur del este provincial (uniendo zonas como San Justo, Bell Ville y Justiniano Posse), por lo que el cruce en Canals concentra un enorme flujo de camiones, maquinaria agrícola y vehículos particulares todos los días.

Las causas del siniestro vial permanecen bajo investigación. Las actuaciones quedaron a cargo de la Fiscalía de Instrucción de La Carlota, que dirige las diligencias para establecer la mecánica del accidente y determinar responsabilidades.

Tras el choque, la circulación quedó totalmente interrumpida en el cruce de ambas rutas. Las autoridades dispusieron desvíos y circulación asistida por caminos laterales para el tránsito de la zona, mientras se realizaban las pericias en el lugar.

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