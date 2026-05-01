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Receta de chop suey de pollo, rápida y fácil

Una combinación de ingredientes simples que transforma una comida rutinaria en un plato lleno de sabor y frescura para compartir

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El chop suey de pollo es una receta fácil y rápida, ideal para aprovechar pechuga de pollo y verduras frescas en casa
El chop suey de pollo es una receta fácil y rápida, ideal para aprovechar pechuga de pollo y verduras frescas en casa

Cuando se tiene ganas de comer algo fresco y lleno de color, el chop suey de pollo es una de esas recetas que salva el día. Su aroma a salsa de soja y verduras salteadas se mete en la cocina y te transporta directo a esas cenas de semana donde lo rápido no tiene por qué ser aburrido.

En Argentina, es típico pedirlo en los restaurantes chinos de barrio, pero también se volvió clásico hacerlo en casa con lo que hay en la heladera. Ideal para cuando sobró pollo del día anterior o para ponerle onda a una pechuga aburrida. Es un plato que se disfruta en familia, sobre todo en noches frescas o cuando se busca algo liviano y lleno de sabor.

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Receta de chop suey de pollo

El chop suey de pollo es un salteado en wok o sartén honda, donde el pollo cortado en tiras se combina con una variedad de verduras frescas (zanahoria, morrón, brócoli, cebolla, brotes de soja), todo ligado con salsa de soja y, a veces, un toque de jengibre y ajo. Se sirve solo, con arroz blanco o con fideos de arroz.

Tiempo de preparación

  • Total: 25 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

Un plato hondo blanco lleno de chop suey de pollo con tiras doradas, zanahoria, morrón rojo, cebolla, zucchini, brócoli y brotes de soja, sobre una mesa de madera clara con palitos chinos al lado.
La receta de chop suey de pollo se prepara en solo 25 minutos e incluye zanahoria, morrón, brócoli, cebolla y brotes de soja (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 500 gr de pechuga de pollo
  • 2 zanahorias
  • 1 morrón rojo
  • 1 cebolla
  • 1 zucchini o calabacín
  • 100 gr de brócoli
  • 100 gr de brotes de soja (pueden ser envasados)
  • 2 dientes de ajo
  • 2 cucharadas de aceite de girasol o maíz
  • 4 cucharadas de salsa de soja
  • 1 cucharada de fécula de maíz (opcional, para espesar)
  • 150 cc de agua
  • Sal y pimienta

Cómo hacer chop suey de pollo, paso a paso

  1. Cortar el pollo en tiras finas o cubos chicos.
  2. Cortar la zanahoria, el morrón, la cebolla y el zucchini en bastones. Separar el brócoli en ramitos chicos.
  3. Picar el ajo bien chiquito.
  4. Calentar el aceite en un wok o sartén grande. Subir bien el fuego.
  5. Añadir el ajo y el pollo. Dorar bien el pollo hasta que esté cocido y apenas dorado (fuego fuerte, mover seguido para que no se seque).
  6. Incorporar todas las verduras menos los brotes de soja. Saltear 5-7 minutos (las verduras deben quedar crocantes, no recocidas).
  7. Agregar la salsa de soja y mezclar. Sumar el agua y, si se prefiere la salsa más espesa, disolver la fécula en un poco de agua fría y agregarla.
  8. Cocinar 2 minutos más e incorporar los brotes de soja. Probar y rectificar sal y pimienta (ojo con la sal: la salsa de soja ya aporta).
  9. Servir bien caliente, solo o acompañado con arroz blanco.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones.

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Plato hondo blanco con chop suey de pollo, tiras doradas, zanahoria, morrón rojo, cebolla, zucchini, brócoli y brotes de soja. Palitos chinos a un costado en mesa de madera clara.
La receta de chop suey de pollo optimiza el uso de ingredientes que quedan en la heladera, evitando el desperdicio y sumando sabor casero (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 280 kcal
  • Grasas: 7 gr
  • Carbohidratos: 20 gr
  • Proteínas: 34 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, bien tapado, hasta 2 días. Se puede freezar hasta 1 mes, aunque las verduras pueden perder textura.

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