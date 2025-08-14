Receta de buñuelos de espinaca sin harina ni frituras, rápida y fácil

Los buñuelos de espinaca sin harina ni frituras son una alternativa rica en fibra, baja en carbohidratos refinados y apta incluso para personas con intolerancia al gluten (Captura de video)

En muchas casas latinoamericanas y españolas, los buñuelos son sinónimo de celebración: ya sea en Semana Santa, Navidad o ferias populares, su forma redonda y su textura esponjosa evocan la cocina casera y la alegría compartida. Sin embargo, cuando se trata de comer más sano o liviano, las versiones tradicionales —que suelen ir fritas y con harina blanca— pueden quedar fuera del menú. Esta es una versión sin harina ni fritura, ideal para quienes buscan cuidar su alimentación sin renunciar al sabor ni a la textura apetecible de unos buenos buñuelos.

Los buñuelos de espinaca sin harina ni frituras son una alternativa rica en fibra, baja en carbohidratos refinados y apta incluso para personas con intolerancia al gluten. Esta receta aprovecha la unión natural del huevo, el queso y la espinaca cocida para lograr una masa húmeda y compacta, perfecta para cocinar al horno o en sartén antiadherente. Es ideal para servir como entrada, guarnición o incluso como plato principal acompañados de una ensalada fresca o una salsa de yogur. Además, es una opción muy práctica para introducir más vegetales en la dieta de niños y adultos sin sacrificar sabor.

Receta de buñuelos de espinaca sin harina ni frituras

Estos buñuelos se preparan a base de espinaca cocida, huevos y queso, sin necesidad de harinas ni agentes leudantes. Su textura es tierna y jugosa, y al cocinarlos al horno o a la plancha, conservan un exterior dorado sin grasas añadidas. Son perfectos para quienes buscan recetas bajas en carbohidratos, sin gluten o simplemente más saludables.

La receta puede adaptarse fácilmente: se puede incorporar zanahoria rallada, cebolla salteada, o reemplazar el queso por versiones vegetales si se sigue una dieta vegana. También es una excelente receta de aprovechamiento cuando sobra espinaca cocida o queso rallado.

Tiempo de preparación

La receta completa se puede hacer en aproximadamente 30 a 35 minutos en total:

10 minutos para lavar y cocinar la espinaca (o descongelarla si es congelada).

10 minutos para mezclar y formar los buñuelos.

10 a 15 minutos de cocción en horno precalentado o sartén antiadherente.

Ingredientes

300 g de espinaca cocida (fresca o congelada)

2 huevos grandes

100 g de queso rallado (puede ser mozzarella, parmesano, ricota dura o una mezcla)

2 cucharadas de avena fina o salvado de avena (opcional, para dar más cuerpo)

1 diente de ajo picado (opcional)

Sal y pimienta al gusto

Nuez moscada o comino (opcional, al gusto)

Aceite en spray o unas gotas de aceite de oliva (solo si se cocinan en sartén)

Cómo hacer buñuelos de espinaca sin harina ni frituras, paso a paso

Preparar la espinaca: Si se usa espinaca fresca, lavarla bien, escurrirla y cocinarla al vapor o en agua hirviendo unos minutos. Luego escurrirla bien y picarla finamente. Si se usa espinaca congelada, descongelarla y escurrir todo el líquido. Batir los huevos en un bol grande hasta que estén espumosos. Agregar el queso rallado, la espinaca picada y, si se usa, el ajo y la avena. Condimentar con sal, pimienta, nuez moscada o comino. Mezclar bien hasta obtener una masa homogénea. Si esta está muy líquida, se puede sumar un poco más de queso o avena. Formar los buñuelos con la ayuda de dos cucharas o con las manos ligeramente humedecidas. Deben ser pequeños, tipo croquetas planas. Cocinar al horno: colocar los buñuelos sobre una placa con papel manteca o silicona, y hornearlos a 180 °C durante 10 a 15 minutos, hasta que estén dorados. También se puede cocinarlos en sartén antiadherente, con apenas unas gotas de aceite, 2-3 minutos por lado hasta que estén dorados.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estas cantidades, la receta rinde entre 8 y 10 buñuelos, lo que equivale a 2 a 3 porciones si se sirven como plato principal con ensalada o guarnición.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de esta receta (aproximadamente 3-4 buñuelos) contiene:

Calorías: 180

Grasas: 11 g

Grasas saturadas: 5 g

Carbohidratos: 6 g

Azúcares: 1 g

Proteínas: 13 g

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los buñuelos de espinaca cocidos se pueden conservar en la heladera por hasta 4 días, guardados en un recipiente hermético. También se pueden freezar durante 2 a 3 meses y recalentar directamente al horno o en sartén.