Receta de buñuelos de espinaca sin harina ni frituras, rápida y fácil

Esta receta utiliza espinaca, huevo y queso para lograr una alternativa baja en carbohidratos refinados, sin gluten y con menos grasas, ideal para quienes buscan cuidar su alimentación sin perder sabor ni textura

Por Nazareno Rosen

Los buñuelos de espinaca sin
Los buñuelos de espinaca sin harina ni frituras son una alternativa rica en fibra, baja en carbohidratos refinados y apta incluso para personas con intolerancia al gluten (Captura de video)

En muchas casas latinoamericanas y españolas, los buñuelos son sinónimo de celebración: ya sea en Semana Santa, Navidad o ferias populares, su forma redonda y su textura esponjosa evocan la cocina casera y la alegría compartida. Sin embargo, cuando se trata de comer más sano o liviano, las versiones tradicionales —que suelen ir fritas y con harina blanca— pueden quedar fuera del menú. Esta es una versión sin harina ni fritura, ideal para quienes buscan cuidar su alimentación sin renunciar al sabor ni a la textura apetecible de unos buenos buñuelos.

Los buñuelos de espinaca sin harina ni frituras son una alternativa rica en fibra, baja en carbohidratos refinados y apta incluso para personas con intolerancia al gluten. Esta receta aprovecha la unión natural del huevo, el queso y la espinaca cocida para lograr una masa húmeda y compacta, perfecta para cocinar al horno o en sartén antiadherente. Es ideal para servir como entrada, guarnición o incluso como plato principal acompañados de una ensalada fresca o una salsa de yogur. Además, es una opción muy práctica para introducir más vegetales en la dieta de niños y adultos sin sacrificar sabor.

Receta de buñuelos de espinaca sin harina ni frituras

Estos buñuelos se preparan a base de espinaca cocida, huevos y queso, sin necesidad de harinas ni agentes leudantes. Su textura es tierna y jugosa, y al cocinarlos al horno o a la plancha, conservan un exterior dorado sin grasas añadidas. Son perfectos para quienes buscan recetas bajas en carbohidratos, sin gluten o simplemente más saludables.

La receta puede adaptarse fácilmente: se puede incorporar zanahoria rallada, cebolla salteada, o reemplazar el queso por versiones vegetales si se sigue una dieta vegana. También es una excelente receta de aprovechamiento cuando sobra espinaca cocida o queso rallado.

Tiempo de preparación

La receta completa se puede hacer en aproximadamente 30 a 35 minutos en total:

  • 10 minutos para lavar y cocinar la espinaca (o descongelarla si es congelada).
  • 10 minutos para mezclar y formar los buñuelos.
  • 10 a 15 minutos de cocción en horno precalentado o sartén antiadherente.

Ingredientes

  • 300 g de espinaca cocida (fresca o congelada)
  • 2 huevos grandes
  • 100 g de queso rallado (puede ser mozzarella, parmesano, ricota dura o una mezcla)
  • 2 cucharadas de avena fina o salvado de avena (opcional, para dar más cuerpo)
  • 1 diente de ajo picado (opcional)
  • Sal y pimienta al gusto
  • Nuez moscada o comino (opcional, al gusto)
  • Aceite en spray o unas gotas de aceite de oliva (solo si se cocinan en sartén)

Cómo hacer buñuelos de espinaca sin harina ni frituras, paso a paso

  1. Preparar la espinaca: Si se usa espinaca fresca, lavarla bien, escurrirla y cocinarla al vapor o en agua hirviendo unos minutos. Luego escurrirla bien y picarla finamente. Si se usa espinaca congelada, descongelarla y escurrir todo el líquido.
  2. Batir los huevos en un bol grande hasta que estén espumosos.
  3. Agregar el queso rallado, la espinaca picada y, si se usa, el ajo y la avena. Condimentar con sal, pimienta, nuez moscada o comino.
  4. Mezclar bien hasta obtener una masa homogénea. Si esta está muy líquida, se puede sumar un poco más de queso o avena.
  5. Formar los buñuelos con la ayuda de dos cucharas o con las manos ligeramente humedecidas. Deben ser pequeños, tipo croquetas planas.
  6. Cocinar al horno: colocar los buñuelos sobre una placa con papel manteca o silicona, y hornearlos a 180 °C durante 10 a 15 minutos, hasta que estén dorados.
  7. También se puede cocinarlos en sartén antiadherente, con apenas unas gotas de aceite, 2-3 minutos por lado hasta que estén dorados.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estas cantidades, la receta rinde entre 8 y 10 buñuelos, lo que equivale a 2 a 3 porciones si se sirven como plato principal con ensalada o guarnición.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de esta receta (aproximadamente 3-4 buñuelos) contiene:

  • Calorías: 180
  • Grasas: 11 g
  • Grasas saturadas: 5 g
  • Carbohidratos: 6 g
  • Azúcares: 1 g
  • Proteínas: 13 g

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los buñuelos de espinaca cocidos se pueden conservar en la heladera por hasta 4 días, guardados en un recipiente hermético. También se pueden freezar durante 2 a 3 meses y recalentar directamente al horno o en sartén.

