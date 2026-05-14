Medio Ambiente

De apagar incendios a prevenirlos: el nuevo paradigma para salvar los bosques patagónicos

Especialistas y organizaciones reunidos en Bariloche promueven acciones integrales para disminuir riesgos, resguardar comunidades y preservar la biodiversidad. Presentaron una guía práctica que apunta a mejorar la preparación local frente a emergencias

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Vista panorámica del bosque patagónico en Bariloche, donde brigadistas y vecinos despejan vegetación, con troncos quemados, montañas y un lago al fondo.
La presencia de pinos exóticos como el radiata favorece la propagación de incendios y dificulta la recuperación de los bosques nativos en la Patagonia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de los incendios forestales en la Patagonia puso en primer plano la necesidad de cambiar el paradigma de gestión del fuego, priorizando la prevención y el Manejo Integrado del Fuego como estrategias fundamentales. En Bariloche, un simposio internacional reunió a expertos y organismos públicos para lanzar una guía práctica que busca preparar a las comunidades y reducir los riesgos ante futuros episodios.

Prevenir los incendios forestales es clave para proteger los bosques patagónicos. En un contexto donde el cambio climático aumenta la frecuencia e intensidad de estos eventos y la urbanización avanza, anticiparse permite conservar la biodiversidad, resguardar la seguridad de las poblaciones y mantener las actividades productivas y turísticas que sostienen la economía local.

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La tendencia al alza en la cantidad y el impacto de los incendios ha puesto en jaque los esfuerzos de conservación y la vida en el norte patagónico. Los fuegos afectan tanto a la biodiversidad como a quienes viven en la región, y obligan a repensar políticas de manejo en función de escenarios cada vez más destructivos.

Consenso internacional sobre la prevención de incendios forestales

Entre el 12 y el 14 de mayo, Bariloche fue sede de un encuentro que congregó a 65 especialistas provenientes de The Nature Conservancy (TNC) Argentina, técnicos del CONICET, referentes de América Latina y brigadistas locales. El evento se llevó a cabo en la Reserva de la Biosfera Andino Norpatagónica, lugar de relevancia ecológica en la región.

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Javier Grosfeld (CONICET) y Lucila Lantschner (TNC Argentina) formaron parte del simposio en Bariloche
Javier Grosfeld (CONICET) y Lucila Lantschner (TNC Argentina) formaron parte del simposio en Bariloche

Durante los debates y talleres, se coincidió en que resulta imprescindible anticipar y planificar, incorporando a la comunidad en todos los pasos. Participaron especialistas de México y Brasil, quienes presentaron estudios de casos sobre políticas públicas y modelos de gestión adaptados a diferentes realidades, favoreciendo la resiliencia mediante el trabajo conjunto de gobiernos y sociedad civil.

El Manejo Integrado del Fuego y su impacto en los bosques patagónicos

El nuevo enfoque propuesto, denominado Manejo Integrado del Fuego (MIF), abarca tareas previas, durante y después del incendio. El esquema combina prevención, preparación, respuesta y restauración, con el fin de reducir riesgos y fortalecer la recuperación tanto de las comunidades como de los ecosistemas.

Lucila Lantschner, especialista de TNC Argentina, resumió el desafío: “El objetivo de fondo es un cambio de paradigma: pasar de un enfoque de supresión a uno de preparación y manejo durante todo el año. Es mucho más costo-efectivo —ocho a uno— invertir en prevención que en supresión”. Según Lantschner, conservar áreas protegidas requiere modificar la relación social y cultural con el bosque, e intervenir incluso en zonas sensibles, para evitar la pérdida de ecosistemas.

Experiencias de México y Brasil muestran que los sistemas integrales de gestión del fuego permiten reducir hasta un 60% las áreas quemadas cada año
Experiencias de México y Brasil muestran que los sistemas integrales de gestión del fuego permiten reducir hasta un 60% las áreas quemadas cada año

Sin embargo, la mayor parte de los recursos sigue destinada a combatir incendios una vez iniciados. Javier Grosfeld, del CONICET, afirmó: “Hoy, más del 95% de los presupuestos para incendios forestales se destinan al combate y muy poco a la prevención, aunque es lo que los organismos internacionales recomiendan hace tres décadas”. Este modelo, advierte, limita la capacidad de respuesta y eficiencia, especialmente frente a grandes emergencias, ya que gran parte del gasto recae en medios aéreos de eficacia reducida cuando el fuego se extiende.

Aprendizajes de experiencias internacionales en manejo del fuego

Casos de México y Brasil, expuestos en el simposio, demostraron que aplicar sistemas integrales de gestión del fuego permite reducir de forma notable las áreas quemadas. Vinícius Gaburro De Zorzi, de TNC Brasil, destacó: “En algunos casos ya logramos reducir entre 50% y 60% las áreas afectadas por incendios”.

En la Mata Atlántica de Brasil, el trabajo conjunto en

Bariloche reunió a 65 especialistas de TNC Argentina, CONICET y referentes de Latinoamérica para debatir estrategias contra incendios en la Reserva de la Biosfera Andino Norpatagónica
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tre gobiernos, sociedad civil y brigadas comunitarias, potenciado durante tres años, fue fundamental para prevenir incendios y mejorar la reacción frente a ellos. El seguimiento local, la formación participativa y la implementación de políticas públicas han generado resultados concretos y fortalecido la respuesta ante emergencias.

Los especialistas subrayaron la relevancia de adoptar una gestión anual del fuego, integrando monitoreo, educación y el involucramiento social en todos los niveles territoriales.

El desafío de las especies invasoras en la Patagonia

El avance de pinos exóticos, como el radiata, agrava la propagación de incendios y dificulta la recuperación del entorno natural. Estos árboles liberan semillas con facilidad tras los incendios, resisten el calor y tienden a desplazar la vegetación nativa, complicando la regeneración de los ecosistemas.

Infografía que muestra un incendio forestal y silvicultores, con iconos de prevención, especies invasoras, gestión del fuego y resultados en Brasil y México.

Melisa Blackhall, investigadora del CONICET, resaltó que en sitios como Puerto Patriada y Epuyén, donde la comunidad experimentó los incendios en primera persona, hay una demanda creciente para extraer estos pinos. Explicó que la remoción y el aprovechamiento de la madera mediante chipeo o uso como leña facilita la sostenibilidad de las acciones preventivas y contribuye a mantener el entorno bajo control.

El trabajo coordinado entre gobiernos, especialistas y residentes se enfoca en mantener contenidas las especies invasoras, disminuyendo el riesgo de futuros siniestros y favoreciendo la regeneración de los bosques nativos.

Herramientas y compromiso comunitario para convivir con el fuego

Como parte de la visión preventiva, TNC Argentina presentó la guía gratuita “Convivir con el fuego en el bosque de la Patagonia”, dirigida a residentes y comunidades expuestas a incendios. El documento recopila prácticas comprobadas para reducir la vulnerabilidad habitacional y preparar los entornos ante la amenaza del fuego.

El contenido de la guía enfatiza la corresponsabilidad social, el diálogo entre vecinos, brigadistas y turistas, y la coordinación con las autoridades. Sugiere adaptar infraestructuras, despejar áreas próximas a viviendas, identificar rutas de evacuación y fomentar el monitoreo participativo para anticipar y contener brotes de fuego.

Al enfrentarse a incendios más frecuentes e intensos, la participación ciudadana y la adopción de prácticas preventivas constituyen herramientas imprescindibles para crear entornos más seguros y resistentes.

El fortalecimiento de la protección de los bosques patagónicos dependerá de que toda la comunidad adopte la prevención como principio rector, sirviéndose de recursos como la guía y anticipando los focos antes de cada temporada de incendios.

Fotos: Mariana Blanchard

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