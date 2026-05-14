Ciencia

¿Por qué hay regiones sin grandes terremotos? Científicos detectan un material inesperado en placas tectónicas

Un estudio realizado en Japón identificó un compuesto inusual en una falla geológica, lo que aporta claves inéditas para entender la actividad sísmica en distintos lugares del mundo

Guardar
Google icon
Ilustración 3D de un corte transversal de la corteza terrestre, mostrando capas de roca, vegetación, una falla con óxido de grafeno y magma incandescente.
El óxido de grafeno fue hallado en la falla de Atotsugawa, un lugar donde el desplazamiento de rocas ocurre de forma casi imperceptible (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una falla geológica es una fractura en la corteza terrestre donde bloques de roca se mueven como resultado del desplazamiento de las placas tectónicas. La mayoría de los terremotos ocurren cuando la energía acumulada en una de estas formaciones se libera de manera repentina, pero no todas las fallas se comportan igual.

Algunas pueden desplazarse de forma casi imperceptible, moviéndose lentamente sin generar grandes sismos. Entender por qué sucede esto resulta clave para anticipar el comportamiento de zonas sísmicas y reducir riesgos en regiones habitadas.

PUBLICIDAD

Un reciente estudio publicado en la revista Nature Communications presenta una explicación novedosa para uno de estos casos en Japón. Un equipo de expertos de la Universidad de Tohoku identificó un material poco común en el Sistema de Fallas Atotsugawa: el óxido de grafeno.

Este material es conocido en la industria tecnológica por su capacidad de reducir la fricción, pero nunca antes documentado en la naturaleza en condiciones geológicas. El descubrimiento ofrece nuevas pistas sobre los mecanismos que permiten que algunas fallas se desplacen suavemente, en lugar de causar terremotos violentos.

PUBLICIDAD

Un material inesperado en el corazón de la corteza

Una lámina ondulada de óxido de grafeno con red hexagonal gris oscuro y esferas rojas y blancas (grupos hidroxilo) en su superficie. Fondo azul oscuro.
El óxido de grafeno es conocido en tecnología por su capacidad de reducir la fricción, su hallazgo en condiciones geológicas naturales no tenía precedentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falla de Atotsugawa es una fractura en la corteza terrestre ubicada en el centro de Japón, donde el movimiento entre placas tectónicas produce desplazamientos laterales. A diferencia de otras fallas activas, muestra pocos terremotos grandes y registra movimientos lentos y continuos en parte de su recorrido, lo que llamó la atención de los científicos.

El estudio documenta por primera vez la presencia de óxido de grafeno en el material fino que se forma dentro de la falla Atotsugawa. De acuerdo con los investigadores, el material se acumula en pequeñas grietas y se presenta en láminas sumamente delgadas, de apenas 3 a 10 nanómetros de tamaño.

Esta sustancia destaca por tener un coeficiente de fricción ultrabajo, es decir, ofrece muy poca resistencia al deslizamiento entre superficies. Su valor es mucho menor que el de materiales comunes en la corteza terrestre, como las arcillas o el grafito, lo que facilita que las rocas dentro de la falla se desplacen con mayor facilidad.

Infografía sobre el primer hallazgo de óxido de grafeno natural, mostrando una falla geológica con patrones hexagonales, microscopio y diagramas de capas.
Infografía detallando el primer hallazgo natural de óxido de grafeno en la falla de Atotsugawa en Japón, sus propiedades y su impacto en la actividad sísmica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El óxido de grafeno encontrado tiene una composición química particular: contiene muchos grupos hidroxilo (un tipo de molécula con oxígeno e hidrógeno) y un alto nivel de oxidación. Estas características permiten que el material actúe como un lubricante muy eficaz, ayudando a que las rocas dentro de la falla se deslicen unas sobre otras con mayor facilidad.

Los datos obtenidos indican que la presencia de óxido de grafeno puede reducir notablemente la fuerza que mantiene trabados los bloques de roca, lo que facilitaría el llamado deslizamiento asísmico, y explicaría la escasa frecuencia de terremotos fuertes en el centro de la falla. Este lubricante natural surge de la interacción entre el óxido de grafeno y el agua, permite que las láminas de este material se desplacen entre los minerales y reduzcan aún más la fricción.

El profesor Hiroyuki Nagahama, del equipo de investigación, resume el proceso de manera sencilla en un comunicado: “Creemos que cuando la falla se mueve, provoca reacciones químicas que generan óxido de grafeno. Es decir, cuanto más se desplaza la falla, más produce su propio ‘nanolubricante’, lo que facilita aún más el movimiento”.

Técnicas avanzadas para descubrir el óxido de grafeno natural

Grieta profunda en un paisaje desértico árido con lava brillante fluyendo como un río. Volcanes en erupción a lo lejos bajo un cielo oscuro con nubes.
El óxido de grafeno tiene un coeficiente de fricción ultrabajo, lo que significa que ofrece muy poca resistencia al deslizamiento entre superficies minerales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para realizar este descubrimiento, el equipo utilizó varias técnicas de última generación. El artículo detalla que emplearon espectroscopía Raman, espectroscopía de fotoelectrones de rayos X (XPS) y microscopía electrónica de transmisión (TEM). Estas herramientas permitieron identificar y analizar el óxido de grafeno con precisión en las muestras tomadas de la falla y de las rocas cercanas.

El comunicado oficial de la Universidad de Tohoku destaca que nunca antes se había observado óxido de grafeno en una sola capa y con esta estructura en un entorno natural. El estudio concluye que estas láminas se forman cuando la falla se mueve y el roce genera reacciones químicas en el carbono presente en las rocas.

Proyecciones para la investigación y la gestión de fallas activas

La identificación del óxido de grafeno como lubricante natural en las fallas aporta una nueva perspectiva para entender por qué algunas zonas tienen menos terremotos. El estudio indica que este material puede mantenerse estable hasta temperaturas de 200 °C, que son las que se encuentran a profundidades de entre 7 y 8 kilómetros en la falla de Atotsugawa, justo donde el deslizamiento es lento y los sismos son poco frecuentes. Esta estabilidad hace posible que el óxido de grafeno actúe como lubricante durante mucho tiempo, cambiando la manera en que se libera la energía acumulada en la falla.

Placa tectónica, placa litosférica, geología - visualesIA
El comportamiento de las fallas puede depender de materiales de carbono no considerados antes, una invitación a seguir investigando y mejorar los monitoreos sísmicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el investigador Tomoya Shimada, quien formó parte del estudio, si el óxido de grafeno se forma de manera natural en las fallas, esto abre nuevas opciones para comprender tanto el origen de los terremotos como la evolución de las propias fallas a lo largo del tiempo.

Los resultados sugieren que el comportamiento de las fallas puede depender de materiales de carbono que no se habían considerado, lo que invita a seguir estudiando estos compuestos y a mejorar las formas de monitorear las zonas sísmicas.

Temas Relacionados

Placa tectónicaTerremotoCienciaJapónMantoSismoúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El mapa genético de la stevia: cuál es el hallazgo que podría revolucionar los edulcorantes naturales

La planta es originaria de Sudamérica. Su sabor es diferente si se comparan las variedades. Cómo los científicos explicaron con precisión molecular qué ocurre dentro de cada hoja

El mapa genético de la stevia: cuál es el hallazgo que podría revolucionar los edulcorantes naturales

Cómo son los anillos inteligentes que interpretan la lengua de señas en tiempo real

La inteligencia artificial aplicada a dispositivos portátiles permitiría traducir el lenguaje de señas en texto instantáneo. El sistema desarrollado por científicos de Corea del Sur reconoce palabras y frases con una precisión cercana al 88%

Cómo son los anillos inteligentes que interpretan la lengua de señas en tiempo real

Un epidemiólogo de Harvard alertó sobre el brote de Hantavirus: “Podemos esperar más casos, aunque no está claro cuántos”

El experto William Hanage, uno de los infectólogos más respetados del mundo, hizo foco en cómo Argentina logró controlar el brote de 2018 en Epuyén, Chubut, que tuvo 34 contagios y 12 fallecidos

Un epidemiólogo de Harvard alertó sobre el brote de Hantavirus: “Podemos esperar más casos, aunque no está claro cuántos”

La epidemia de obesidad se transforma a nivel global: por qué disminuye en países ricos y aumenta en los pobres

El avance del sobrepeso revela profundas diferencias en todo el mundo: mientras que en los países desarrollados las tasas tienden a estabilizarse, en regiones como América Latina el aumento es sostenido y preocupante, según un análisis de datos poblacionales publicado en la revista Nature. Cuáles son las causas

La epidemia de obesidad se transforma a nivel global: por qué disminuye en países ricos y aumenta en los pobres

La historia detrás del descubrimiento de Nagatitan, el dinosaurio más grande del sudeste asiático

Un vecino encontró los huesos gigantes en la orilla de un estanque. El ejemplar pesaba hasta 28 toneladas y medía 27 metros, según detallaron los científicos en la revista Scientific Reports. El hallazgo reescribe la historia prehistórica de la región

La historia detrás del descubrimiento de Nagatitan, el dinosaurio más grande del sudeste asiático
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Registrador Hernán Penagos quedó fuera de la reunión entre Gustavo Petro y las misiones de observación electoral internacional : qué pasó

Registrador Hernán Penagos quedó fuera de la reunión entre Gustavo Petro y las misiones de observación electoral internacional : qué pasó

Alexa Torrex regresó temporalmente a ‘La casa de los famosos’: así fue la romántica cena y el beso con Tebi Bernal

Santiago Botero volvió a criticar a Abelardo de la Espriella y a otros candidatos presidenciales: “Este es el señor de Temu”

Hombre intentó asfixiar a una guardia de Transmilenio en Bogotá que le llamó la atención por colarse en una estación

Familias desplazadas de Chilapa, Guerrero, por conflicto entre “Los Tlacos” y “Los Ardillos” comienzan el retorno a sus comunidades

INFOBAE AMÉRICA

La verdadera historia detrás de Poochie, uno de los personajes más odiados de Los Simpson

La verdadera historia detrás de Poochie, uno de los personajes más odiados de Los Simpson

“Generamos vínculos y aprendemos de líderes globales”: universidad peruana se suma a foro empresarial iberoamericano en México

Lo mejor de la literatura del Perú, país invitado de honor a la reciente Feria del Libro de Buenos Aires

Una ciudad alemana estrena un programa piloto que premia a turistas por recoger basura y adoptar hábitos sostenibles

Nicaragua: “Rosario Murillo no sobrevivirá en el poder a una muerte de Daniel Ortega”, afirma exguerrillera

ENTRETENIMIENTO

Encuentros privados sin límites y retos imposibles: Knoxville reveló el verdadero Jackass detrás de las cámaras

Encuentros privados sin límites y retos imposibles: Knoxville reveló el verdadero Jackass detrás de las cámaras

Benny Blanco revela la insólita dieta de Selena Gomez: “Come como una niña de cinco años”

El tierno momento madre-hijo que compartió Hailey Bieber en redes

Brooks Nader reveló por qué el elenco de Baywatch prioriza el entrenamiento en reanimación cardiopulmonar

De la pantalla a la cancha: el actor de Ted Lasso que será futbolista en la vida real