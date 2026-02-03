Tendencias

Receta de ensalada de lentejas con quinoa

Una opción rápida, saludable y liviana, perfecta para sumar proteínas vegetales en cualquier momento del día

La ensalada de lentejas con
La ensalada de lentejas con quinoa es una opción fresca y saludable que se popularizó en Argentina por su practicidad y valor nutricional

Un clásico de las mesas frescas argentinas: la ensalada de lentejas con quinoa invita a quienes buscan un plato liviano, nutritivo y sin complicaciones. No es raro que en días de calor, este colorido bol aparezca en tuppers de oficina, picnics al aire libre o cenas rápidas familiares. Su atractivo radica en la frescura, el buen aporte de energía y la facilidad con la que se integra a cualquier menú, incluso para quienes no suelen consumir legumbres.

En Argentina, la ensalada de lentejas con quinoa se impuso entre las opciones saludables por su versatilidad y capacidad de adaptación. Es una de esas recetas infalibles para quienes siguen una dieta vegetariana, pero también para los que buscan sumar proteínas de origen vegetal. Suele servirse fría o a temperatura ambiente, perfecta para anticipar el verano o disfrutar durante todo el año, y admite variaciones según la estación o lo que haya en la heladera.

Receta de ensalada de lentejas con quinoa

La ensalada de lentejas con quinoa combina lentejas cocidas, quinoa blanca y un surtido de vegetales frescos como tomate, zanahoria, cebolla y morrón, coronados con un aderezo clásico de aceite de oliva y jugo de limón.

Es una preparación que no requiere técnicas complejas: basta con hervir, cortar y mezclar. El resultado es un plato colorido, sabroso y equilibrado, ideal para sumar a la dieta diaria de manera práctica.

La combinación de lentejas cocidas,
La combinación de lentejas cocidas, quinoa blanca y vegetales frescos convierte a la ensalada en un plato equilibrado y colorido para cualquier ocasión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo total: 30 minutos

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  1. 200 gr de lentejas secas (o 400 gr de lentejas cocidas)
  2. 100 gr de quinoa blanca
  3. 2 tomates medianos
  4. 1 zanahoria
  5. 1 cebolla morada pequeña o 2 cebollas de verdeo
  6. ½ morrón rojo
  7. 1 puñado de perejil fresco
  8. 3 cucharadas de aceite de oliva
  9. Jugo de 1 limón
  10. Sal y pimienta a gusto

Cómo hacer ensalada de lentejas con quinoa, paso a paso

La preparación de la ensalada
La preparación de la ensalada de lentejas con quinoa no requiere técnicas complejas y suma ventajas como rapidez y facilidad de adaptación a los ingredientes disponibles (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Lavar la quinoa bajo el chorro de agua fría en un colador fino hasta que deje de hacer espuma.
  2. Cocinar la quinoa en 2 partes de agua con una pizca de sal, durante 15 minutos a fuego bajo, tapada. Una vez lista, dejar enfriar y desgranar con tenedor.
  3. Hervir las lentejas en abundante agua sin sal hasta que estén tiernas (15 a 20 minutos para lentejas comunes). Escurrir y dejar enfriar completamente.
  4. Cortar los tomates en cubos, rallar la zanahoria, picar la cebolla y el morrón en cubitos pequeños. Picar el perejil fresco.
  5. En un bol amplio, mezclar las lentejas cocidas y frías, la quinoa y los vegetales. Incorporar el perejil.
  6. Añadir el aceite de oliva y el jugo de limón. Salar y pimentar a gusto.
  7. Mezclar bien y llevar a la heladera al menos 30 minutos antes de servir para que los sabores se integren.
  8. Consejo técnico: Respetar el tiempo de cocción de la quinoa para lograr granos sueltos y evitar que se apelmace.
  9. Consejo técnico: Permitir que tanto la quinoa como las lentejas se enfríen bien antes de mezclarlas con los vegetales, para mantener la textura crujiente y fresca.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones abundantes, ideales como plato único o 6 si se sirve como guarnición.

Cada porción de ensalada de
Cada porción de ensalada de lentejas con quinoa ofrece 320 calorías, 13 gramos de proteínas, 47 de carbohidratos y 8 de grasas, según estimaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 320 kcal
  • Grasas: 8 gr
  • Carbohidratos: 47 gr
  • Proteínas: 13 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se puede conservar en la heladera, bien tapada, hasta 3 días. No se recomienda congelar, ya que la textura de la quinoa y los vegetales tiende a desmejorar tras la descongelación.

