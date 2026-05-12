Cómo corregir los fallos más frecuentes en el peso muerto para ganar fuerza y evitar lesiones

Especialistas destacan la importancia de la mecánica precisa en el peso muerto para evitar sobrecargas en la zona lumbar (Crédito: Freepik)

El peso muerto es un ejercicio de fuerza cuya ejecución exige coordinación entre múltiples grupos musculares y una mecánica precisa desde el primer movimiento. Cuando la secuencia falla, el progreso se frena y aumentan las probabilidades de sobrecarga en la zona lumbar o en la cadena posterior.

En la práctica deportiva, los errores no se presentan de forma aislada. Un pequeño desequilibrio en glúteos, isquiotibiales o espalda alta puede condicionar todo el levantamiento, y el rendimiento se estanca incluso con rutinas constantes.

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El entrenador certificado Mark Harris, citado por Men’s Health, afirmó que identificar estas debilidades permite ajustar la técnica y mejorar la eficiencia del movimiento, además de resultar clave para corregir la mecánica del ejercicio.

Inicio del levantamiento: errores frecuentes

Uno de los problemas que aparece con frecuencia ocurre en la fase inicial del ejercicio, cuando la barra no logra despegar con fluidez del suelo. Este fallo se relaciona con una activación insuficiente de la cadena posterior y los isquiotibiales, lo que reduce la capacidad de generar fuerza desde las piernas.

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El peso muerto convencional parte desde el suelo e involucra todo el cuerpo, mientras que el rumano inicia de pie, reduce la flexión y concentra el trabajo en isquiotibiales y glúteos sin tocar el suelo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el entrenador Harris, el levantamiento se ve limitado cuando existen puntos débiles en distintos grupos musculares. En este caso, la falta de tensión inicial impide que el movimiento se desarrolle con continuidad.

Para corregir esta situación, se incorporan variantes específicas que modifican el estímulo. Ambas opciones buscan reforzar la potencia inicial del levantamiento y mejorar la coordinación entre piernas y tronco.

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Peso muerto con déficit : se realiza sobre una superficie elevada para aumentar el rango de movimiento y reforzar la fuerza desde el suelo.

: se realiza sobre una superficie elevada para aumentar el rango de movimiento y reforzar la fuerza desde el suelo. Peso muerto rumano: enfocado en la activación de la cadena posterior y el trabajo de cadera.

Trayectoria de la barra y control postural

Otro error aparece cuando la barra se separa del cuerpo durante el ascenso. Ese desplazamiento modifica la trayectoria del levantamiento, reduce la eficiencia del movimiento y aumenta la exigencia sobre la zona lumbar, que termina soportando más carga de la necesaria.

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Las elevaciones de piernas colgado son un ejercicio utilizado para mejorar la estabilidad del core y el control del tronco, clave para sostener una postura más firme (Imagen Ilustrativa Infobae)

Harris señaló que este patrón se vincula con una activación deficiente de la espalda alta, lo que dificulta mantener una línea estable de desplazamiento. También puede deberse a una estabilización del core poco efectiva, que limita el control general del cuerpo durante la fase de ascenso.

Para mejorar este aspecto, recomendó ejercicios que refuerzan la postura y el control escapular. El objetivo de estas variantes consiste en reforzar la alineación corporal y sostener una trayectoria más eficiente de la barra.

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Remo con apoyo en el pecho : orientado a fortalecer la espalda alta sin comprometer la postura.

: orientado a fortalecer la espalda alta sin comprometer la postura. Elevaciones de piernas colgado: centradas en la activación del abdomen y la estabilidad del tronco.

Limitaciones en el agarre y soluciones

En muchos casos, el límite del peso muerto no se encuentra en la musculatura principal, sino en la capacidad de sostener la carga. Los antebrazos suelen fatigarse antes que los grandes grupos musculares implicados en el levantamiento, lo que condiciona el rendimiento global.

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El entrenador explicó que esta situación no siempre responde a una falta de fuerza general, sino a una debilidad específica en la musculatura de agarre. El desarrollo de esta capacidad favorece el avance con mayor peso.

Las flexiones de muñecas están orientadas al fortalecimiento de antebrazos mediante movimientos controlados de flexión y extensión, con el objetivo de mejorar la resistencia del agarre (Captura de video: YouTube/@PureGymVideo)

Entre las soluciones más utilizadas destacan ejercicios dirigidos a fortalecer manos y antebrazos. Ambas variantes buscan mejorar la resistencia del agarre y prolongar el tiempo de sostén durante el levantamiento.

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Flexión de muñeca : trabajo de flexión y extensión controlada para aumentar la resistencia del antebrazo.

: trabajo de flexión y extensión controlada para aumentar la resistencia del antebrazo. Dead Hang: ejercicio isométrico en barra que exige mantener el peso corporal suspendido el mayor tiempo posible.

Ajustes técnicos y rutinas complementarias

El peso muerto depende de la coordinación entre distintos segmentos musculares. Cuando una zona presenta debilidad, el movimiento completo pierde estabilidad. Por ese motivo, los ajustes técnicos y los ejercicios auxiliares contribuyen a equilibrar la carga de trabajo.

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El enfoque propuesto por el especialista en entrenamiento de fuerza apunta a reforzar patrones específicos antes de incrementar el peso. La combinación de variedades del ejercicio principal con movimientos complementarios permite corregir limitaciones y mejorar la ejecución en fases progresivas del entrenamiento.