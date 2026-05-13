Sociedad

Se incendió una planta de Vicentin en Santa Fe y alertaron por la presencia de material tóxico en la zona

El siniestro obligó a evacuar a los trabajadores de la planta, que permanecían cerca de la ruta 12. Más de ocho equipos de bomberos y equipos de emergencia trabajron en controlar las llamas

Guardar
Google icon

Las escenas nocturnas muestran llamas y humo que emanan de una sección de la estructura, con abundante infraestructura de tuberías visible

Un incendio de gran magnitud se desató durante las últimas horas de la noche del martes en la planta industrial de Vicentin ubicada en la localidad santafesina de Ricardone, lo que obligó a que varias dotaciones de bomberos se movilizaran para contener el siniestro. Ante la posible presencia de solventes en el sector afectado, pidieron a los vecinos de la zona permanecer en sus casas.

Según las primeras informaciones que trascendieron, el fuego se habría iniciado en una cinta transportadora situada en el área de extracción de la estructura. Aparentemente, se trataría de la misma área en donde se almacenan materiales inflamables. Esta característica complicó las tareas de control y elevó el nivel de riesgo para quienes trabajaron en el operativo de contención.

PUBLICIDAD

Ante la propagación del incendio, los Bomberos Voluntarios de Ricardone y localidades cercanas, junto al personal médico y de emergencias, participaron en el operativo. Asimismo, confirmaron que todas las personas que se encontraban trabajando en la fábrica fueron evacuadas preventivamente y permanecen sobre la ruta 12, fuera del alcance del fuego y la posible exposición a sustancias tóxicas.

De acuerdo con la información publicada por Aire de Santa Fe, el siniestro representó un gran desafío para los agentes que participaron de las tareas de extinción. Por este motivo, el operativo desplegado se mantuvo activo durante varias horas, mientras se intentaba evitar la expansión de las llamas hacia otros sectores de la instalación.

PUBLICIDAD

Planta industrial de noche con un incendio activo, mostrando llamas anaranjadas y humo denso sobre varios edificios. Luces artificiales iluminan la escena y tanques
Una vista aérea nocturna captura el incendio que consume una planta industrial de Vicentin, con intensas llamas y humo ascendiendo sobre las estructuras de la instalación.

Frente al riesgo de que hubiera material tóxico en el aire, las autoridades recomendaron a los vecinos de Ricardone permanecer en sus casas, mantener cerradas puertas y ventanas, debido a la presencia de una densa nube de humo que se expandía desde la planta.

Horas después de que se concretara la evacuación de los empleados, el Directorio de Vicentin emitió un comunicado para confirmar que, pese a la magnitud del hecho, no se registraron víctimas ni lesionados. Asimismo, indicaron que el fuego fue detectado cerca de las 22:00 horas.

Según el reporte de la compañía publicado por el sitio SL24, los directivos subrayaron que la efectividad de los protocolos de evacuación resultó determinante para evitar consecuencias humanas, dado el grado de complejidad de las instalaciones aceiteras.

Por este motivo, los representantes de la empresa agradecieron públicamente la rápida respuesta de los servicios de emergencia, destacando que, al cierre del comunicado, los equipos continuaban trabajando para controlar por completo el incendio. En total, trabajaron ocho dotaciones pertenecientes a Ricardone, San Lorenzo, Capitán Bermúdez, los Bomberos Zapadores de San Lorenzo, Oliveros, Timbúes y Pérez, que contribuyó con el camión de servicios especiales.

El aviso que emitieron los Bomberos Voluntarios de Ricardone (Instagram)
El aviso que emitieron los Bomberos Voluntarios de Ricardone (Instagram)

Sobre las causas del siniestro, la empresa informó que la zona dañada permanece bajo custodia para facilitar la labor de los peritos y autoridades competentes. Hasta el momento, solo se dispone de información preliminar y no se lograron establecer las razones concretas que originaron el fuego.

De esta manera, la firma aseguró que compartirá mayores detalles a medida que avance la investigación criminalística y de seguridad industrial. Al mismo tiempo, la comunidad de Ricardone y la región del Cordón Industrial se mantienen a la espera de novedades sobre la evolución de las tareas de enfriamiento y sobre la magnitud de los daños materiales.

La gravedad de la situación también despertó la solidaridad de empresas vecinas del complejo industrial, ya que se conoció que varias de ellas donaron espuma química, un producto que sería de vital importancia para poder contener el fuego en la zona donde se habría esparcido el solvente. También se presentó personal especializado de zonas aledañas para cooperar en el procedimiento.

El uso único del agua como suministro para poder sofocar un incendio de este estilo podría ser contraproducente, debido a que se sospecha que el fuego habría entrado en contacto con hexano, un tipo de hidrocarburo altamente flamable que suele ser utilizado para retirar el aceite de las semillas.

En este sentido, los especialistas indicaron que el agua por sí sola no sería capaz de evitar la propagación del fuego, ya que el solvente no podría entrar en contacto directo por su tipo de composición. No así como con la espuma química, la cual es capaz de generar un aislante que elimina los vapores inflamables y evitaría la propagación del foco ígneo.

Temas Relacionados

VicentinIncendioSanta FeRicardoneEvacuaciónÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Accidente fatal en Villa Luro: una mujer murió tras chocar contra un árbol

La víctima de 30 años falleció en el acto. El auto quedó en el medio de una plazoleta

Accidente fatal en Villa Luro: una mujer murió tras chocar contra un árbol

Violencia familiar en Río Negro: un hombre apuñalado, una mujer detenida y un menor bajo resguardo

Un hombre recibió una puñalada en la zona lumbar durante un presunto caso de violencia familiar en Roca. La policía detuvo a una mujer de 26 años, quien fue imputada

Violencia familiar en Río Negro: un hombre apuñalado, una mujer detenida y un menor bajo resguardo

Una nueva denuncia se sumó al caso de la falsa médica de Chaco por la muerte de una paciente de 74 años

El hijo de la víctima aseguró que Ojeda atendió a su madre minutos antes de que falleciera. Según el relato, ella fue quien ordenó a los enfermeros colocarle un medicamento intravenoso que hizo que la paciente comience a convulsionar en la camilla

Una nueva denuncia se sumó al caso de la falsa médica de Chaco por la muerte de una paciente de 74 años

Confirmaron que el cuerpo descuartizado hallado en Río Gallegos corresponde al jubilado que estaba desaparecido

Aníbal Eduardo Cepeda era buscado desde el 4 de mayo, pero fue visto por última vez el 20 de abril. Por el caso, hay un hombre detenido

Confirmaron que el cuerpo descuartizado hallado en Río Gallegos corresponde al jubilado que estaba desaparecido

Comenzó el juicio por el crimen del adolescente que murió en medio de una disputa barrial en Córdoba

Familiares y vecinos se movilizaron frente a Tribunales II mientras los acusados enfrentan cargos por el asesinato. La tía de la víctima denunció que los testigos del hecho fueron amenazados

Comenzó el juicio por el crimen del adolescente que murió en medio de una disputa barrial en Córdoba

DEPORTES

Cuánto podrían ganar los jugadores del Arsenal si salen campeones de la Champions League

Cuánto podrían ganar los jugadores del Arsenal si salen campeones de la Champions League

Por qué el Rally Dakar adelantó su recorrido en Arabia Saudita 2027 pese a la crisis en Medio Oriente: el plan de emergencia

Así son las camisetas de las 48 selecciones que participarán del Mundial 2026

Tras las victorias de Belgrano y Argentinos Juniors, así quedó el cuadro de semifinales del Torneo Apertura

“¡De pedo no se rompió!”: Tagliafico hizo volar una cámara cuando le tocó su figurita del Mundial en una transmisión en vivo

TELESHOW

Mariano Martínez en “Lo de Pampita”: “Quiero cuidar mi relación de lo mediático”

Mariano Martínez en “Lo de Pampita”: “Quiero cuidar mi relación de lo mediático”

La “Placa Planta” sacudió Gran Hermano: quiénes se salvaron y quiénes quedaron cerca de la doble eliminación

Jimena Barón, a flor de piel sobre la canción que no puede cantar: “Me parece imposible”

Martín Pepa reapareció después de su separación de Pampita: el video

Agustín Rada contó cómo vivió el equipo de Otro día Perdido la muerte de la mamá de Mario Pergolini: “Lo bancamos”

INFOBAE AMÉRICA

Cuánto podrían ganar los jugadores del Arsenal si salen campeones de la Champions League

Cuánto podrían ganar los jugadores del Arsenal si salen campeones de la Champions League

Torturas, aislamiento y desapariciones: el calvario de los ucranianos detenidos en prisiones rusas

Donald Trump llega a China para reunirse con Xi Jinping en medio de tensiones comerciales y la guerra contra Irán

Una carta sin firma y la extraña ausencia de una magistrada en Nicaragua

Bahréin condenó a cadena perpetua a dos espías y a una colaboradora de la Guardia Revolucionaria de Irán