Se incendió una planta de Vicentin en Santa Fe y alertaron por la presencia de material tóxico en la zona

Las escenas nocturnas muestran llamas y humo que emanan de una sección de la estructura, con abundante infraestructura de tuberías visible

Un incendio de gran magnitud se desató durante las últimas horas de la noche del martes en la planta industrial de Vicentin ubicada en la localidad santafesina de Ricardone, lo que obligó a que varias dotaciones de bomberos se movilizaran para contener el siniestro. Ante la posible presencia de solventes en el sector afectado, pidieron a los vecinos de la zona permanecer en sus casas.

Según las primeras informaciones que trascendieron, el fuego se habría iniciado en una cinta transportadora situada en el área de extracción de la estructura. Aparentemente, se trataría de la misma área en donde se almacenan materiales inflamables. Esta característica complicó las tareas de control y elevó el nivel de riesgo para quienes trabajaron en el operativo de contención.

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Ante la propagación del incendio, los Bomberos Voluntarios de Ricardone y localidades cercanas, junto al personal médico y de emergencias, participaron en el operativo. Asimismo, confirmaron que todas las personas que se encontraban trabajando en la fábrica fueron evacuadas preventivamente y permanecen sobre la ruta 12, fuera del alcance del fuego y la posible exposición a sustancias tóxicas.

De acuerdo con la información publicada por Aire de Santa Fe, el siniestro representó un gran desafío para los agentes que participaron de las tareas de extinción. Por este motivo, el operativo desplegado se mantuvo activo durante varias horas, mientras se intentaba evitar la expansión de las llamas hacia otros sectores de la instalación.

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Una vista aérea nocturna captura el incendio que consume una planta industrial de Vicentin, con intensas llamas y humo ascendiendo sobre las estructuras de la instalación.

Frente al riesgo de que hubiera material tóxico en el aire, las autoridades recomendaron a los vecinos de Ricardone permanecer en sus casas, mantener cerradas puertas y ventanas, debido a la presencia de una densa nube de humo que se expandía desde la planta.

Horas después de que se concretara la evacuación de los empleados, el Directorio de Vicentin emitió un comunicado para confirmar que, pese a la magnitud del hecho, no se registraron víctimas ni lesionados. Asimismo, indicaron que el fuego fue detectado cerca de las 22:00 horas.

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Según el reporte de la compañía publicado por el sitio SL24, los directivos subrayaron que la efectividad de los protocolos de evacuación resultó determinante para evitar consecuencias humanas, dado el grado de complejidad de las instalaciones aceiteras.

Por este motivo, los representantes de la empresa agradecieron públicamente la rápida respuesta de los servicios de emergencia, destacando que, al cierre del comunicado, los equipos continuaban trabajando para controlar por completo el incendio. En total, trabajaron ocho dotaciones pertenecientes a Ricardone, San Lorenzo, Capitán Bermúdez, los Bomberos Zapadores de San Lorenzo, Oliveros, Timbúes y Pérez, que contribuyó con el camión de servicios especiales.

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El aviso que emitieron los Bomberos Voluntarios de Ricardone (Instagram)

Sobre las causas del siniestro, la empresa informó que la zona dañada permanece bajo custodia para facilitar la labor de los peritos y autoridades competentes. Hasta el momento, solo se dispone de información preliminar y no se lograron establecer las razones concretas que originaron el fuego.

De esta manera, la firma aseguró que compartirá mayores detalles a medida que avance la investigación criminalística y de seguridad industrial. Al mismo tiempo, la comunidad de Ricardone y la región del Cordón Industrial se mantienen a la espera de novedades sobre la evolución de las tareas de enfriamiento y sobre la magnitud de los daños materiales.

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La gravedad de la situación también despertó la solidaridad de empresas vecinas del complejo industrial, ya que se conoció que varias de ellas donaron espuma química, un producto que sería de vital importancia para poder contener el fuego en la zona donde se habría esparcido el solvente. También se presentó personal especializado de zonas aledañas para cooperar en el procedimiento.

El uso único del agua como suministro para poder sofocar un incendio de este estilo podría ser contraproducente, debido a que se sospecha que el fuego habría entrado en contacto con hexano, un tipo de hidrocarburo altamente flamable que suele ser utilizado para retirar el aceite de las semillas.

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En este sentido, los especialistas indicaron que el agua por sí sola no sería capaz de evitar la propagación del fuego, ya que el solvente no podría entrar en contacto directo por su tipo de composición. No así como con la espuma química, la cual es capaz de generar un aislante que elimina los vapores inflamables y evitaría la propagación del foco ígneo.