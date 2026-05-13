Bahréin condenó a cadena perpetua a dos espías y a una colaboradora de la Guardia Revolucionaria de Irán

Miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) asisten a un ejercicio en el sur de Irán, en esta imagen obtenida el 16 de febrero de 2026 (REUTERS)

El Tribunal Penal Superior de Bahréin condenó el martes a cadena perpetua a dos hombres y a una mujer por colaborar con la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán con el fin de realizar “actos terroristas hostiles contra el Reino de Bahréin y perjudicar sus intereses”.

El jefe de la Fiscalía de Delitos de Terrorismo informó en comunicados difundidos por la agencia estatal BNA que los dos varones fueron declarados culpables de espionaje para la organización del régimen de Teherán, con intención de perpetrar actos terroristas y hostiles contra Bahréin. La sentencia incluye cadena perpetua, una multa de 10.000 dinares (USD 26.500) y la confiscación de los objetos incautados durante la investigación.

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Según la pesquisa, el primer acusado, quien huyó a Irán, reclutó al segundo, residente en Bahréin, para ejecutar operaciones terroristas en el país. Las tareas asignadas consistieron en el transporte, recepción y entrega de fondos destinados a financiar elementos terroristas, la vigilancia de instalaciones estratégicas y la transmisión de información a la Guardia Revolucionaria y a los servicios de inteligencia iraníes, en preparación para ataques contra dichas infraestructuras.

En un comunicado paralelo, la Fiscalía informó sobre la condena a cadena perpetua de una mujer, acusada de buscar y comunicarse con la organización iraní con el objetivo de llevar a cabo actos terroristas hostiles contra el país de Medio Oriente.

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Un miembro de la Guardia Revolucionaria Islámca de Irán (Europa Press)

La acusada confesó los cargos y declaró que utilizó su cuenta en una red social para colaborar con quienes atacaban al país, publicando imágenes y coordenadas de instalaciones sensibles, así como contenido visual para glorificar y promover las acciones agresivas. Según la Fiscalía, estas publicaciones perjudicaron la situación militar, política y económica del Reino, y fomentaron la agresión iraní.

La Fiscalía de Bahréin sostuvo que “los intereses nacionales representan intereses supremos” que deben preservarse y protegerse. Subrayó que “solicitar asistencia de cualquier Estado extranjero con la intención de perjudicar la seguridad del Reino o comprometer su soberanía e integridad territorial se considera un delito contra la seguridad del Estado y expone a su autor a responsabilidad penal”.

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A su vez, aseguró que continuará adoptando “medidas legales firmes” contra quienes cometan, participen o inciten actos de esta naturaleza, calificándolos como delitos graves que afectan la seguridad y estabilidad del país, y cuyas penas pueden llegar hasta la pena de muerte, según la legislación vigente.

Anteriormente a estos tres nuevos casos, el Tribunal Penal Superior condenó a diez personas a penas de prisión de hasta 10 años y, en algunos casos, al pago de una multa de 2.000 dinares (USD 5.200), en el marco de nueve procesos relacionados con apoyo y respaldo a ataques terroristas iraníes contra el Reino.

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La Guardia Revolucionaria de Irán llevó adelante ataques contra la refinería de petróleo Bapco, ubicada en la isla de Sitra, Bahréin, el 9 de marzo de 2026 (REUTERS)

Los condenados fueron hallados responsables de obtener y difundir información vital prohibida y de fotografiar lugares estratégicos tras los ataques terroristas iraníes contra Bahréin semanas atrás.

Según la Fiscalía, las cuentas de redes sociales de los implicados seguían y respaldaban perfiles que promovían los ataques terroristas iraníes, publicando datos, imágenes y videos de ubicaciones estratégicas cuya difusión está prohibida. El material compartido incluía comentarios que justificaban y alentaban actos hostiles.

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La Fiscalía subrayó que la libertad de opinión y expresión está garantizada dentro del marco legal, pero advirtió que el uso de redes sociales debe ajustarse a los controles legales y no poner en riesgo la seguridad y estabilidad del país. Publicar o difundir material que implique apoyo o justificación de actos terroristas, divulgar datos prohibidos o fotografiar lugares restringidos constituye un delito contra la seguridad nacional y la paz civil.

(Con información de Europa Press)

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