Mundo

Bahréin condenó a cadena perpetua a dos espías y a una colaboradora de la Guardia Revolucionaria de Irán

Las pesquisas revelaron que los implicados participaron en actividades relacionadas con financiación, espionaje y transmisión de datos confidenciales al cuerpo militar del régimen, en una operación que también les representó multas y el decomiso de bienes

Guardar
Google icon
Miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) asisten a un ejercicio en el sur de Irán, en esta imagen obtenida el 16 de febrero de 2026 (REUTERS)
Miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) asisten a un ejercicio en el sur de Irán, en esta imagen obtenida el 16 de febrero de 2026 (REUTERS)

El Tribunal Penal Superior de Bahréin condenó el martes a cadena perpetua a dos hombres y a una mujer por colaborar con la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán con el fin de realizar “actos terroristas hostiles contra el Reino de Bahréin y perjudicar sus intereses”.

El jefe de la Fiscalía de Delitos de Terrorismo informó en comunicados difundidos por la agencia estatal BNA que los dos varones fueron declarados culpables de espionaje para la organización del régimen de Teherán, con intención de perpetrar actos terroristas y hostiles contra Bahréin. La sentencia incluye cadena perpetua, una multa de 10.000 dinares (USD 26.500) y la confiscación de los objetos incautados durante la investigación.

PUBLICIDAD

Según la pesquisa, el primer acusado, quien huyó a Irán, reclutó al segundo, residente en Bahréin, para ejecutar operaciones terroristas en el país. Las tareas asignadas consistieron en el transporte, recepción y entrega de fondos destinados a financiar elementos terroristas, la vigilancia de instalaciones estratégicas y la transmisión de información a la Guardia Revolucionaria y a los servicios de inteligencia iraníes, en preparación para ataques contra dichas infraestructuras.

En un comunicado paralelo, la Fiscalía informó sobre la condena a cadena perpetua de una mujer, acusada de buscar y comunicarse con la organización iraní con el objetivo de llevar a cabo actos terroristas hostiles contra el país de Medio Oriente.

PUBLICIDAD

Un miembro de la Guardia Revolucionaria Islámca de Irán (Europa Press)
Un miembro de la Guardia Revolucionaria Islámca de Irán (Europa Press)

La acusada confesó los cargos y declaró que utilizó su cuenta en una red social para colaborar con quienes atacaban al país, publicando imágenes y coordenadas de instalaciones sensibles, así como contenido visual para glorificar y promover las acciones agresivas. Según la Fiscalía, estas publicaciones perjudicaron la situación militar, política y económica del Reino, y fomentaron la agresión iraní.

La Fiscalía de Bahréin sostuvo que “los intereses nacionales representan intereses supremos” que deben preservarse y protegerse. Subrayó que “solicitar asistencia de cualquier Estado extranjero con la intención de perjudicar la seguridad del Reino o comprometer su soberanía e integridad territorial se considera un delito contra la seguridad del Estado y expone a su autor a responsabilidad penal”.

A su vez, aseguró que continuará adoptando “medidas legales firmes” contra quienes cometan, participen o inciten actos de esta naturaleza, calificándolos como delitos graves que afectan la seguridad y estabilidad del país, y cuyas penas pueden llegar hasta la pena de muerte, según la legislación vigente.

Anteriormente a estos tres nuevos casos, el Tribunal Penal Superior condenó a diez personas a penas de prisión de hasta 10 años y, en algunos casos, al pago de una multa de 2.000 dinares (USD 5.200), en el marco de nueve procesos relacionados con apoyo y respaldo a ataques terroristas iraníes contra el Reino.

La Guardia Revolucionaria de Irán llevó adelante ataques contra la refinería de petróleo Bapco, ubicada en la isla de Sitra, Bahréin, el 9 de marzo de 2026 (REUTERS)
La Guardia Revolucionaria de Irán llevó adelante ataques contra la refinería de petróleo Bapco, ubicada en la isla de Sitra, Bahréin, el 9 de marzo de 2026 (REUTERS)

Los condenados fueron hallados responsables de obtener y difundir información vital prohibida y de fotografiar lugares estratégicos tras los ataques terroristas iraníes contra Bahréin semanas atrás.

Según la Fiscalía, las cuentas de redes sociales de los implicados seguían y respaldaban perfiles que promovían los ataques terroristas iraníes, publicando datos, imágenes y videos de ubicaciones estratégicas cuya difusión está prohibida. El material compartido incluía comentarios que justificaban y alentaban actos hostiles.

La Fiscalía subrayó que la libertad de opinión y expresión está garantizada dentro del marco legal, pero advirtió que el uso de redes sociales debe ajustarse a los controles legales y no poner en riesgo la seguridad y estabilidad del país. Publicar o difundir material que implique apoyo o justificación de actos terroristas, divulgar datos prohibidos o fotografiar lugares restringidos constituye un delito contra la seguridad nacional y la paz civil.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

Últimas noticias AméricaBahréinIránrégimen iraníGuardia Revolucionaria

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Donald Trump llega a China para reunirse con Xi Jinping en medio de tensiones comerciales y la guerra contra Irán

El mandatario republicano afirmó antes de partir desde Washington que mantendrá una “larga conversación” con el líder chino y adelantó que buscará que Beijing abra su mercado a las empresas estadounidenses

Donald Trump llega a China para reunirse con Xi Jinping en medio de tensiones comerciales y la guerra contra Irán

Australia anunció que se sumará a las misiones de Francia y Reino Unido para proteger la navegación en el estrecho de Ormuz

El ministro de Defensa australiano, Richard Marles, confirmó que su país está dispuesto a apoyar la operación “estrictamente defensiva” en Medio Oriente, liderada por París y Londres

Australia anunció que se sumará a las misiones de Francia y Reino Unido para proteger la navegación en el estrecho de Ormuz

Scott Bessent se reúne en Seúl con una delegación china para retomar las negociaciones comerciales antes del encuentro entre Trump y Xi

La agencia estatal china Xinhua confirmó que las delegaciones de China y de Estados Unidos, encabezada por el secretario del Tesoro Scott Bessent, iniciaron las conversaciones en el aeropuerto internacional de Incheon, aunque no difundió detalles sobre la agenda ni la duración de los encuentros

Scott Bessent se reúne en Seúl con una delegación china para retomar las negociaciones comerciales antes del encuentro entre Trump y Xi

Quiénes son los magnates tecnológicos y empresarios que acompañan a Donald Trump en su visita oficial a China

Elon Musk, Tim Cook, Jensen Huang y Larry Fink, entre otros empresarios, viajan a bordo del Air Force One rumbo a Beijing junto al presidente de Estados Unidos, quien aseguró que en su encuentro con Xi Jinping abordará principalmente temas comerciales

Quiénes son los magnates tecnológicos y empresarios que acompañan a Donald Trump en su visita oficial a China

Irán acumula 28 días sin exportaciones marítimas de crudo por el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos

Las operaciones de carga siguen suspendidas cerca de la terminal clave en la isla de Kharg, mientras buques cisterna vacíos y con carga aguardan en las cercanías del límite impuesto por la armada de Estados Unidos

Irán acumula 28 días sin exportaciones marítimas de crudo por el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Christopher Nolan defiende la precisión histórica de ‘La Odisea’: “Con ‘Interstellar’ también se quejaron muchos científicos”

Christopher Nolan defiende la precisión histórica de ‘La Odisea’: “Con ‘Interstellar’ también se quejaron muchos científicos”

Hantavirus, última hora de los pacientes en España, Francia y Países Bajos, en directo | El pasajero español que ha dado positivo permanece con síntomas leves

Persisten invasiones al carril del Mexibús pese a multas y videovigilancia en Edomex

Fran Sánchez, psicólogo: “Estos son los tres errores más comunes al intentar aplicar contacto cero y los debes evitar”

Las revistas del corazón del 13 de mayo de 2026: la graduación de Daniella Bustamante y la luna de miel de Marta López

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump llega a China para reunirse con Xi Jinping en medio de tensiones comerciales y la guerra contra Irán

Donald Trump llega a China para reunirse con Xi Jinping en medio de tensiones comerciales y la guerra contra Irán

Una carta sin firma y la extraña ausencia de una magistrada en Nicaragua

Brasil aseguró que la UE bloqueó sus exportaciones de productos de origen animal a partir de septiembre tras el acuerdo con el Mercosur

Australia anunció que se sumará a las misiones de Francia y Reino Unido para proteger la navegación en el estrecho de Ormuz

Scott Bessent se reúne en Seúl con una delegación china para retomar las negociaciones comerciales antes del encuentro entre Trump y Xi

ENTRETENIMIENTO

La exesposa de Eminem se declara no culpable por conducir bajo los efectos del alcohol y drogas

La exesposa de Eminem se declara no culpable por conducir bajo los efectos del alcohol y drogas

Christopher Nolan defiende haber elegido a Travis Scott como parte de ‘La Odisea’

Macaulay Culkin aseguró que tenía “asuntos pendientes” con Catherine O’Hara tras su muerte: “Siento que le debía un favor”

La vez que Brooke Shields criticó duramente al padre de Michael Jackson por su trato al cantante: “Es el diablo”

Premios Grammy 2027: esta será la fecha de trasmisión tras dejar CBS por Disney