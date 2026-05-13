Por qué nunca se deben guardar papas con cebollas, según la ciencia

Las cebollas liberan compuestos sulfurados que provocan ablandamiento y descomposición temprana en las papas cuando se almacenan juntas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conservación de productos frescos en el hogar es una de las principales preocupaciones para quienes buscan reducir el desperdicio y aprovechar al máximo los alimentos. En el caso de papas y cebollas, dos ingredientes esenciales en la mayoría de las cocinas, la ciencia ha demostrado que la forma en que se almacenan puede marcar una diferencia significativa en su vida útil. Diversos estudios y recomendaciones de organismos internacionales, como el USDA y el National Center for Home Food Preservation, advierten que la costumbre de guardar juntos estos dos vegetales acelera su deterioro y reduce notablemente su frescura.

Cuando papas y cebollas se almacenan en el mismo espacio, se genera una interacción desfavorable entre los compuestos que liberan ambos alimentos. Las papas emiten etileno, un gas que acelera la maduración y brotación de las cebollas, mientras que los compuestos sulfurados de las cebollas favorecen el ablandamiento y la descomposición de las papas. Como resultado, la vida útil de ambos productos puede verse reducida hasta en un 40%, según datos recopilados por la University of Minnesota Extension. Por ello, la separación física y el uso de recipientes apropiados son prácticas recomendadas por expertos y respaldadas por investigaciones recientes.

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Condiciones óptimas y prácticas recomendadas para el almacenamiento en el hogar

Para lograr que papas y cebollas se conserven por más tiempo y en mejores condiciones, es fundamental adaptar el almacenamiento a las necesidades fisiológicas de cada vegetal. Las papas requieren ambientes frescos, con temperaturas ideales entre 7 y 10 °C, alta humedad relativa (90-95%) y total oscuridad para evitar la formación de solanina, un compuesto tóxico que aparece cuando las papas se exponen a la luz. En contraste, las cebollas prefieren temperaturas ligeramente más bajas, entre 0 y 7 °C, con humedad moderada (65-70%) y buena circulación de aire para evitar la aparición de moho.

Recipientes como canastos de mimbre o bolsas de algodón opacas facilitan condiciones óptimas de almacenamiento para papas y cebollas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de canastos de mimbre, bolsas de algodón opacas o recipientes cerámicos con orificios de ventilación permite mantener estas condiciones de manera eficiente. Según un informe, mantener una distancia mínima de 30 centímetros entre papas y cebollas es suficiente para evitar el intercambio de gases y prolongar su frescura. Además, se recomienda revisar semanalmente los productos almacenados, retirar cualquier pieza dañada y limpiar los recipientes con soluciones suaves para prevenir la proliferación de bacterias y hongos.

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Expertos también desaconsejan el uso del refrigerador para ambos vegetales. En el caso de las papas, el frío convierte el almidón en azúcar, alterando el sabor y la textura; mientras que la humedad excesiva en el refrigerador puede favorecer el desarrollo de moho en las cebollas. Por tanto, lo ideal es buscar un espacio oscuro, seco, fresco y bien ventilado, como una despensa o sótano, para su almacenamiento independiente.

Consecuencias de un mal almacenamiento y datos prácticos para el consumidor

El no seguir las recomendaciones científicas puede acarrear consecuencias directas en la calidad y el aprovechamiento de papas y cebollas. Estudios recientes muestran que, al separarlas y emplear los recipientes adecuados, las papas pueden conservarse entre seis y ocho semanas en estado óptimo, mientras que las cebollas pueden durar hasta tres meses sin perder sus propiedades. Por el contrario, si se almacenan juntas o en condiciones inadecuadas, la aparición de brotes, moho, ablandamiento y pérdida de nutrientes es mucho más frecuente y rápida.

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Según una investigación basada en datos del USDA, la importancia de la ventilación y la limpieza periódica de los espacios de almacenamiento, ya que la acumulación de gases y humedad favorece el deterioro y la transmisión de enfermedades entre los vegetales. Además, se enfatiza que la rotación de los productos y el consumo de las piezas más antiguas primero ayudan a minimizar las pérdidas y a mantener la frescura en el tiempo.