Tendencias

Por qué nunca se deben guardar papas con cebollas, según la ciencia

Organismos internacionales como el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos advierten que almacenar estos dos vegetales juntos desencadena una reacción química que acelera su deterioro. Claves para evitarlo

Guardar
Google icon
Tres cestas sobre madera: una con papas brotadas y cebollas con moho mezcladas; otras dos con papas y cebollas sin brotes ni moho por separado.
Las cebollas liberan compuestos sulfurados que provocan ablandamiento y descomposición temprana en las papas cuando se almacenan juntas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conservación de productos frescos en el hogar es una de las principales preocupaciones para quienes buscan reducir el desperdicio y aprovechar al máximo los alimentos. En el caso de papas y cebollas, dos ingredientes esenciales en la mayoría de las cocinas, la ciencia ha demostrado que la forma en que se almacenan puede marcar una diferencia significativa en su vida útil. Diversos estudios y recomendaciones de organismos internacionales, como el USDA y el National Center for Home Food Preservation, advierten que la costumbre de guardar juntos estos dos vegetales acelera su deterioro y reduce notablemente su frescura.

Cuando papas y cebollas se almacenan en el mismo espacio, se genera una interacción desfavorable entre los compuestos que liberan ambos alimentos. Las papas emiten etileno, un gas que acelera la maduración y brotación de las cebollas, mientras que los compuestos sulfurados de las cebollas favorecen el ablandamiento y la descomposición de las papas. Como resultado, la vida útil de ambos productos puede verse reducida hasta en un 40%, según datos recopilados por la University of Minnesota Extension. Por ello, la separación física y el uso de recipientes apropiados son prácticas recomendadas por expertos y respaldadas por investigaciones recientes.

PUBLICIDAD

Condiciones óptimas y prácticas recomendadas para el almacenamiento en el hogar

Para lograr que papas y cebollas se conserven por más tiempo y en mejores condiciones, es fundamental adaptar el almacenamiento a las necesidades fisiológicas de cada vegetal. Las papas requieren ambientes frescos, con temperaturas ideales entre 7 y 10 °C, alta humedad relativa (90-95%) y total oscuridad para evitar la formación de solanina, un compuesto tóxico que aparece cuando las papas se exponen a la luz. En contraste, las cebollas prefieren temperaturas ligeramente más bajas, entre 0 y 7 °C, con humedad moderada (65-70%) y buena circulación de aire para evitar la aparición de moho.

Primer plano de unas manos lavando una papa bajo el grifo de agua, dentro de un bol lleno de papas en un fregadero de cocina.
Recipientes como canastos de mimbre o bolsas de algodón opacas facilitan condiciones óptimas de almacenamiento para papas y cebollas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de canastos de mimbre, bolsas de algodón opacas o recipientes cerámicos con orificios de ventilación permite mantener estas condiciones de manera eficiente. Según un informe, mantener una distancia mínima de 30 centímetros entre papas y cebollas es suficiente para evitar el intercambio de gases y prolongar su frescura. Además, se recomienda revisar semanalmente los productos almacenados, retirar cualquier pieza dañada y limpiar los recipientes con soluciones suaves para prevenir la proliferación de bacterias y hongos.

PUBLICIDAD

Expertos también desaconsejan el uso del refrigerador para ambos vegetales. En el caso de las papas, el frío convierte el almidón en azúcar, alterando el sabor y la textura; mientras que la humedad excesiva en el refrigerador puede favorecer el desarrollo de moho en las cebollas. Por tanto, lo ideal es buscar un espacio oscuro, seco, fresco y bien ventilado, como una despensa o sótano, para su almacenamiento independiente.

Consecuencias de un mal almacenamiento y datos prácticos para el consumidor

El no seguir las recomendaciones científicas puede acarrear consecuencias directas en la calidad y el aprovechamiento de papas y cebollas. Estudios recientes muestran que, al separarlas y emplear los recipientes adecuados, las papas pueden conservarse entre seis y ocho semanas en estado óptimo, mientras que las cebollas pueden durar hasta tres meses sin perder sus propiedades. Por el contrario, si se almacenan juntas o en condiciones inadecuadas, la aparición de brotes, moho, ablandamiento y pérdida de nutrientes es mucho más frecuente y rápida.

Según una investigación basada en datos del USDA, la importancia de la ventilación y la limpieza periódica de los espacios de almacenamiento, ya que la acumulación de gases y humedad favorece el deterioro y la transmisión de enfermedades entre los vegetales. Además, se enfatiza que la rotación de los productos y el consumo de las piezas más antiguas primero ayudan a minimizar las pérdidas y a mantener la frescura en el tiempo.

Temas Relacionados

Almacenamiento de AlimentosConservación de PapasConservación de CebollasReducción del Desperdicio AlimentarioNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo corregir los fallos más frecuentes en el peso muerto para ganar fuerza y evitar lesiones

Un experto consultado por Men’s Health repasó los principales factores que influyen en la ejecución de uno de los movimientos más completos del entrenamiento de resistencia y detalló recursos prácticos utilizados en el ámbito deportivo para mejorar el control corporal

Cómo corregir los fallos más frecuentes en el peso muerto para ganar fuerza y evitar lesiones

Los 4 factores que definen el mejor momento para entrenar, según un nuevo estudio

Diferentes investigaciones apuntan a que el horario óptimo debe adaptarse a características individuales como hábitos biológicos, temperatura corporal y rutinas de descanso

Los 4 factores que definen el mejor momento para entrenar, según un nuevo estudio

Día Mundial del Hummus: 5 recetas fáciles y saludables para sumar a tu dieta

El 13 de mayo es una oportunidad ideal para descubrir nuevas formas de incorporar este clásico de la cocina mediterránea en la mesa argentina

Día Mundial del Hummus: 5 recetas fáciles y saludables para sumar a tu dieta

Los cinco cócteles que marcan el pulso de las barras en 2026, según el bartender más influyente de Argentina

En el marco del Día Mundial del Cóctel, Infobae conversó con Sebastián García, elegido entre las cien figuras más influyentes de la mixología global, para conocer cuáles son las mezclas y estilos que hoy transforman la experiencia en los bares

Los cinco cócteles que marcan el pulso de las barras en 2026, según el bartender más influyente de Argentina

El secreto del naturalista David Attenborough para llegar a los 100 años: vivir con propósito y una curiosidad que nunca se apagó

Es un pionero en ubicar a la crisis ambiental en el centro de la conversación global. Las pruebas científicas respaldan lo que su biografía ilustra: los hábitos sostenidos en el tiempo y un fuerte sentido de vida se asocian con mejor salud y longevidad

El secreto del naturalista David Attenborough para llegar a los 100 años: vivir con propósito y una curiosidad que nunca se apagó

DEPORTES

Cuánto podrían ganar los jugadores del Arsenal si salen campeones de la Champions League

Cuánto podrían ganar los jugadores del Arsenal si salen campeones de la Champions League

Por qué el Rally Dakar adelantó su recorrido en Arabia Saudita 2027 pese a la crisis en Medio Oriente: el plan de emergencia

Así son las camisetas de las 48 selecciones que participarán del Mundial 2026

Tras las victorias de Belgrano y Argentinos Juniors, así quedó el cuadro de semifinales del Torneo Apertura

“¡De pedo no se rompió!”: Tagliafico hizo volar una cámara cuando le tocó su figurita del Mundial en una transmisión en vivo

TELESHOW

Mariano Martínez en “Lo de Pampita”: “Quiero cuidar mi relación de lo mediático”

Mariano Martínez en “Lo de Pampita”: “Quiero cuidar mi relación de lo mediático”

La “Placa Planta” sacudió Gran Hermano: quiénes se salvaron y quiénes quedaron cerca de la doble eliminación

Jimena Barón, a flor de piel sobre la canción que no puede cantar: “Me parece imposible”

Martín Pepa reapareció después de su separación de Pampita: el video

Agustín Rada contó cómo vivió el equipo de Otro día Perdido la muerte de la mamá de Mario Pergolini: “Lo bancamos”

INFOBAE AMÉRICA

Cuánto podrían ganar los jugadores del Arsenal si salen campeones de la Champions League

Cuánto podrían ganar los jugadores del Arsenal si salen campeones de la Champions League

Torturas, aislamiento y desapariciones: el calvario de los ucranianos detenidos en prisiones rusas

Donald Trump llega a China para reunirse con Xi Jinping en medio de tensiones comerciales y la guerra contra Irán

Una carta sin firma y la extraña ausencia de una magistrada en Nicaragua

Bahréin condenó a cadena perpetua a dos espías y a una colaboradora de la Guardia Revolucionaria de Irán