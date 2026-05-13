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Donald Trump llega a China para reunirse con Xi Jinping en medio de tensiones comerciales y la guerra contra Irán

El mandatario republicano afirmó antes de partir desde Washington que mantendrá una “larga conversación” con el líder chino y adelantó que buscará que Beijing abra su mercado a las empresas estadounidenses

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Donald Trump llega a China para reunirse con Xi Jinping en medio de tensiones comerciales y la guerra contra Irán (REUTERS)
Donald Trump llega a China para reunirse con Xi Jinping en medio de tensiones comerciales y la guerra contra Irán (REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegará este miércoles a Beijing para mantener una cumbre con el líder chino, Xi Jinping, en un contexto marcado por las tensiones comerciales, la guerra contra Irán y las disputas sobre Taiwán. El mandatario republicano afirmó antes de partir desde Washington que mantendrá una “larga conversación” con Xi y adelantó que buscará que China abra su mercado a empresas estadounidenses.

La visita representa el primer viaje de un presidente estadounidense a China desde 2017, cuando el propio Trump visitó Beijing durante su primer mandato. El encuentro incluirá reuniones el jueves y viernes, además de ceremonias oficiales organizadas por las autoridades chinas.

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Antes de abandonar la Casa Blanca, Trump se refirió al conflicto con Irán, aliado estratégico de Beijing. “Tendremos una larga conversación al respecto”, declaró ante periodistas. Sin embargo, poco después relativizó el tema y sostuvo: “Tenemos muchas cosas que discutir. Y no diría que Irán sea una de ellas”.

El mandatario estadounidense también aseguró que Washington no necesita asistencia china en el conflicto con Teherán. “No creo que necesitemos ayuda con Irán”, afirmó. Además, señaló que Xi había sido “relativamente bueno” respecto de la cuestión iraní.

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Antes de abandonar la Casa Blanca, Trump se refirió al conflicto con Irán, aliado estratégico de Beijing. “Tendremos una larga conversación al respecto”, declaró (REUTERS)
Antes de abandonar la Casa Blanca, Trump se refirió al conflicto con Irán, aliado estratégico de Beijing. “Tendremos una larga conversación al respecto”, declaró (REUTERS)

La guerra contra Irán, iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, alteró la agenda diplomática de Washington y había obligado a Trump a postergar este viaje previsto originalmente para marzo. El conflicto también agravó las tensiones energéticas globales después del bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán, una vía clave para el transporte marítimo de petróleo y mercancías.

En ese escenario, el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, pidió el martes a Pakistán que incremente sus esfuerzos de mediación entre Washington y Teherán. Según informó la prensa estatal china, Wang solicitó durante una conversación telefónica con el canciller paquistaní, Ishaq Dar, “intensificar” las gestiones diplomáticas entre estadounidenses e iraníes.

El jefe de la diplomacia china también reclamó cooperación para “abordar de manera adecuada las cuestiones relacionadas con la apertura del estrecho de Ormuz”, cuyo bloqueo afecta el suministro de energía y mercancías hacia China.

Además de la situación en Medio Oriente, Trump y Xi discutirán cuestiones vinculadas al comercio bilateral y la competencia tecnológica entre las dos mayores economías del mundo. Entre los temas previstos figuran los controles chinos sobre las exportaciones de tierras raras, la rivalidad en inteligencia artificial y la continuidad de la tregua arancelaria pactada en octubre durante la última reunión entre ambos líderes en Corea del Sur.

Scott Bessent se reunió en Seúl con una delegación china para retomar las negociaciones comerciales antes del encuentro entre Trump y Xi (REUTERS)
Scott Bessent se reunió en Seúl con una delegación china para retomar las negociaciones comerciales antes del encuentro entre Trump y Xi (REUTERS)

La prensa estatal china confirmó este miércoles que una nueva ronda de negociaciones comerciales entre Beijing y Washington ya comenzó oficialmente en Corea del Sur, aunque no brindó detalles sobre el contenido de las conversaciones.

Trump viajó acompañado por una delegación empresarial integrada por algunos de los principales ejecutivos estadounidenses. Entre ellos figuran Elon Musk, director ejecutivo de Tesla; Tim Cook, director ejecutivo de Apple; y Kelly Ortberg, titular de Boeing. Periodistas acreditados también observaron que Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, abordó el Air Force One durante una escala técnica en Alaska.

Antes de llegar a China, Trump publicó un mensaje en redes sociales en el que elogió a Xi y anticipó sus objetivos comerciales. “Le pediré al presidente Xi, un líder de extraordinaria distinción, que ‘abra’ China para que estas personas brillantes puedan hacer su magia y ayudar a llevar a la República Popular China a un nivel aún más alto”, escribió.

Trump viajó acompañado por una delegación empresarial integrada por algunos de los principales ejecutivos estadounidenses. Entre ellos, Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia (REUTERS)
Trump viajó acompañado por una delegación empresarial integrada por algunos de los principales ejecutivos estadounidenses. Entre ellos, Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia (REUTERS)

Otro asunto central será Taiwán. Trump confirmó esta semana que abordará con Xi las ventas de armas estadounidenses a la isla. “Voy a tener esa discusión con el presidente Xi”, señaló el mandatario.

China considera a Taiwán parte de su territorio y sostiene que la “reunificación” debe concretarse, aunque afirma priorizar una solución pacífica. Estados Unidos mantiene asistencia militar y apoyo político a la isla, gobernada de manera autónoma.

Trump también destacó su relación personal con Xi Jinping y afirmó que ese vínculo puede ayudar a evitar una escalada militar en torno a Taiwán. “Creo que estaremos bien. Tengo una muy buena relación con el presidente Xi. Él sabe que no quiero que eso ocurra”, declaró.

La cumbre se desarrollará en un momento complejo para ambas economías. En Estados Unidos, Trump enfrenta un aumento de la inflación vinculado al conflicto con Irán y una baja en los índices de popularidad. En China, el gobierno de Xi afronta un débil consumo interno y una prolongada crisis de deuda en el sector inmobiliario.

(Con información de AFP)

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