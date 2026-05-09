Los 3 ejercicios del gimnasio más peligrosos que si no haces bien te puedes lesionar con gravedad

(Imagen Ilustrativa Infobae)

En cualquier gimnasio existen ejercicios que pueden representar un riesgo considerable si se ejecutan de manera incorrecta. Los movimientos con barra libre, pesos elevados o técnicas mal aprendidas incrementan la probabilidad de lesiones graves, sobre todo en quienes inician sin supervisión o buscan resultados rápidos. La falta de calentamiento adecuado y el exceso de peso suelen ser los factores que más contribuyen a los accidentes en espacios de entrenamiento.

Las lesiones más comunes derivan de movimientos mal controlados, mala postura o cargas superiores a la capacidad real del cuerpo. En casos severos, pueden provocar daños en articulaciones, ligamentos o la columna vertebral, situaciones que requieren atención médica y pueden dejar secuelas permanentes. Identificar los ejercicios más peligrosos ayuda a reducir estos riesgos.

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Sentadilla con barra: riesgo de espalda baja y rodillas

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La sentadilla con barra es un pilar en rutinas de fuerza, pero hacerse mal puede derivar en lesiones de columna, rodillas y cadera. El principal peligro aparece cuando la espalda pierde su curvatura natural, las rodillas se adelantan demasiado o los talones se despegan del piso. Un error frecuente es colocar la barra demasiado alta o cargar más peso del que realmente se puede manejar.

Entre las lesiones más graves destacan la hernia de disco lumbar, esguinces de rodilla y desgarres musculares. La mala alineación y la falta de control durante el descenso o el ascenso aumentan el riesgo.

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Press de banca: peligro para hombros y pectorales

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El press de banca es de los ejercicios más populares y, a la vez, uno de los que más lesiones genera en gimnasios. Los errores comunes incluyen bajar demasiado la barra, rebotarla contra el pecho o abrir los codos hacia afuera en exceso. El exceso de peso y la ausencia de un observador pueden provocar accidentes graves.

El principal riesgo es la lesión en el manguito rotador, el desgarre de pectorales y la luxación de hombros. Un movimiento brusco o la pérdida de control bajo carga pueden llevar a que la barra caiga sobre el tórax o la cara.

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Peso muerto: lesiones en la zona lumbar

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El peso muerto demanda técnica precisa: la espalda debe estar recta, los hombros alineados y la barra pegada al cuerpo. Un error común es curvar la espalda al levantar el peso o empujar con la espalda en vez de con las piernas. Cargar demasiado peso o elevar la barra con un solo tirón violento eleva el riesgo de lesiones.

Entre las consecuencias más serias están las hernias discales, los esguinces lumbares y las contracturas musculares. La técnica incorrecta y la fatiga aumentan la probabilidad de sufrir accidentes graves en este ejercicio.

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