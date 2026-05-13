Los cinco cócteles que marcan el pulso de las barras en 2026, según el bartender más influyente de Argentina

Sebastián García impulsa la filosofía de la coctelería como experiencia emocional, priorizando el ambiente, la hospitalidad y la memoria sensorial por encima de la receta tradicional (Seba García)

El Día Mundial del Cóctel, que se celebra cada 13 de mayo, marca un hito para los aficionados y profesionales de la mixología, caracterizada por su transformación constante y por la búsqueda de nuevas experiencias sensoriales.

Para Sebastián García, quien ha sido considerado una de las cien figuras más influyentes de la coctelería global según la revista Drinks International, las tendencias actuales demuestran que el valor del cóctel reside no solamente en la bebida, sino en la experiencia integral que la rodea, una perspectiva que redefine tanto el oficio como el disfrute detrás de la barra.

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La coctelería en transformación: tendencias y estilos destacados

Consultado por Infobae, García identificó cinco cócteles que hoy marcan tendencia en Argentina, remarcando que lo novedoso no está solo en los nombres, sino en la evolución de los estilos y en la forma de consumo.

El Día Mundial del Cóctel destaca la renovación de la coctelería argentina con protagonistas como Sebastián García y nuevas tendencias de consumo

Negroni

El Negroni encabeza la lista: este clásico se mantiene como el trago “número uno del mercado” debido a su versatilidad —apto para todo el año y diversos momentos del día—, pero también ha evolucionado gracias a reversiones que incorporan “identidad local, nuevos perfiles aromáticos o giros más contemporáneos”. Esta adaptabilidad convierte al Negroni, en opinión de García, en el termómetro de la coctelería actual.

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Reversiones del Martini (Dry, Sweet, Gibson, Espresso)

Una tendencia que resurge con vigor es la de las reversiones del Martini. Dentro de esta categoría, Dry Martini, Sweet Martini, Gibson y Espresso Martini encuentran un nuevo público, particularmente en temporadas como el otoño, cuando la versión con café concentra la atención gracias a “su intensidad, elegancia y energía en una sola copa”.

La hospitalidad es la clave de la coctelería actual

Highballs (tipo Whisky Highball)

El tercer trago destacado por García es el Whisky Highball y sus variantes dentro de la familia de los highballs. Estos cócteles de apariencia simple representan, según el bartender, una coctelería más “madura”, en la que “menos es más” y donde detalles como la calidad del hielo, la efervescencia y la temperatura adquieren un peso fundamental en el resultado final. Esta preferencia por cócteles frescos, largos y precisos refleja una evolución en el consumo local.

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Spritz modernos

En la categoría de los spritz, las versiones modernas del Aperol Spritz ocupan un lugar relevante. García subraya que los consumidores actuales privilegian bebidas “menos dulces, más secas y con mayor complejidad”, un ajuste al paladar contemporáneo que busca frescura sin renunciar al carácter.

Gin tonic (y sus variaciones)

El Gin tonic completa el quinteto, como una mezcla que nunca pasa de moda y que a la vez se reinventa constantemente. Hoy, el trago es considerado tanto una puerta de entrada para quienes se inician en la coctelería como una elección habitual para quienes desean personalización. Su evolución se manifiesta en el uso de nuevos botánicos, cítricos y variedades de agua tónica, elementos que mantienen su vigencia como “mezcla de cabecera”.

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Estos cinco cócteles reflejan el cambio de paradigma que, según García, atraviesa el mundo de la coctelería argentina: el enfoque actual privilegia la elaboración consciente y la búsqueda de la experiencia global por sobre la simple preparación técnica.

Para García, un cóctel se asocia de manera determinante con el entorno y la experiencia

Del producto a la experiencia: filosofía y práctica de la nueva coctelería

García sostiene que el cóctel contemporáneo se define, ante todo, por la hospitalidad y el contexto, superando la noción de producto individual para convertirse en lo que denomina “experiencia emocional”. Además sumó en diálogo con Infobae: “Un cóctel es un acto de hospitalidad. Es una excusa para generar un momento. Hoy, más que nunca, el valor no está en lo que hay dentro del vaso, sino en lo que pasa alrededor: la música, la luz, quién te lo sirve y cómo te hace sentir. Un buen cóctel no se recuerda por su receta. Se recuerda porque te hizo bajar la guardia, conectar o quedarte un rato más. En tendencia, el cóctel dejó de ser ‘producto’ para convertirse en ‘experiencia emocional’”.

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Esta concepción pone especial énfasis en la articulación de todos los elementos que componen un bar: la narrativa visual, el diseño del espacio, la música y la interacción con el personal. Según García, cada bar debe contar una historia propia y construir un universo en torno a ella. Por ello, insiste en que “no creo en replicar fórmulas, sino en construir conceptos”, un principio que aplica a los distintos bares que ha desarrollado.

La respuesta a la pregunta central —qué define un buen cóctel— la articula en múltiples dimensiones. Si bien el equilibrio es el fundamento, hoy resulta necesario sumar otros factores: la identidad (“que diga algo, que no sea genérico”), la intención (“cada ingrediente tiene que tener un porqué”), la memoria (“que te deje una sensación que quieras repetir”) y el contexto, ya que “no es lo mismo un cóctel en una barra clásica que en un rooftop al atardecer”.

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García advierte también sobre un fenómeno de la era digital: “Muchos cócteles se volvieron más ‘instagramables’ que disfrutables”. Ante esto, subraya un criterio ineludible: el trago debe ser bebible. La proliferación de mezclas excesivamente visuales ha generado, en su opinión, una desconexión con el disfrute real.

La tendencia dominante en la coctelería argentina es fusionar lo clásico y lo experimental, enfocándose en la identidad, la intención de los ingredientes y la atmósfera del bar

En cuanto a la traducción de esta filosofía a la práctica, el bartender enfatiza el proceso creativo que inicia con una narrativa clara, se plasma en una carta coherente y se materializa en la puesta en escena: servicio atento, iluminación, y un ritmo pensados para integrar la bebida al entorno. En palabras de García, “el cóctel no es el centro, es parte de un todo”.

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La trayectoria de Sebastián García es un testimonio de dedicación y reinvención. Proveniente de una familia vinculada a la gastronomía, García adquirió desde joven el “valor del esfuerzo”. Su carrera tomó rumbo cuando se apasionó por la coctelería y, gracias a una formación meticulosa y a su talento reconocido, logró posicionarse en la élite del sector. Drinks International lo incluyó en la lista Bar World 100 entre las figuras más relevantes de la coctelería mundial, un reconocimiento al que ha accedido por su innovación, hospitalidad y comprensión global del oficio.

Además de recibir este galardón internacional, García deja su sello en bares emblemáticos de Buenos Aires y alrededor. La síntesis de su filosofía se evidencia en Tradition & Rebellion, un rooftop bar que fusiona coctelería y cocina internacional en Puerto Madero, así como en proyectos como Presidente y Nobel. Cada uno de sus espacios responde a un concepto, a un contexto y a una forma particular de entender la hospitalidad.

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La transformación constante que atraviesa la coctelería en Argentina tiene en Sebastián García a uno de sus principales exponentes. Según explicó a Infobae, hoy la tendencia pasa por fusionar lo clásico y lo experimental, por elegir ingredientes cuidadosamente y por atender tanto al detalle técnico como a la atmósfera general, pilares que definen la nueva era de la mixología nacional.