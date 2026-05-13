Crimen y Justicia

Violencia familiar en Río Negro: un hombre apuñalado, una mujer detenida y un menor bajo resguardo

Un hombre recibió una puñalada en la zona lumbar durante un presunto caso de violencia familiar en Roca. La policía detuvo a una mujer de 26 años, quien fue imputada

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La policía detiene a una mujer tras un caso de lesiones en una vivienda de Roca (Fuente: Rio Negro)
La policía detiene a una mujer tras un caso de lesiones en una vivienda de Roca (Fuente: Rio Negro)

Un hombre de 39 años sufrió una herida cortopunzante en la zona lumbar este martes por la tarde tras un presunto episodio de violencia familiar. El epiodio fue registrado en una vivienda de la calle Urquiza, ciudad de Roca, provincia de Rio Negro, donde una mujer fue detenida. La situación motivó además la intervención de organismos especializados para resguardar a un menor que se encontraba en la vivienda al momento del incidente.

Por disposición de la Fiscalía, una mujer de 26 años fue imputada en una causa por lesiones con arma blanca, mientras un niño presente en el domicilio fue puesto bajo intervención de la Senaf. La detención de la mujer y la apertura de la investigación judicial se produjo luego de que un llamado al servicio de emergencias solicitara la presencia policial, informó el medio Río Negro.

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El protocolo de actuación incluyó la intervención inmediata de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), que dispuso medidas de resguardo para el menor presente en el domicilio, con el objetivo de garantizar su integridad y contención ante la situación vivida.

El hecho fue investigado desde el arribo del Gabinete de Criminalística, que realizó las pericias en la vivienda. Al llegar los efectivos de la Subcomisaría 69.ª, constataron que la víctima presentaba la lesión antes de ser asistida en el lugar y trasladada por personal del Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencia (Siarme) al hospital, donde recibió atención médica especializada y quedó en observación para evaluar la evolución de la herida.

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La Jefatura de Policía de Río Negro anunció que junto al Área de Coordinación de las Comisarías de la Familia y de las Oficinas del Niño, Mujer y Familia, está desarrollando una nueva Guía Operativa destinada a optimizar la respuesta institucional ante situaciones de violencia y vulneración de derechos en la provincia. Todas las víctimas, independientemente de su género, pueden acceder a los mecanismos de contención, evaluación de riesgo y derivación previstos en la normativa, así como a la articulación con organismos de apoyo y protección.

El abordaje interdisciplinario se consolida con la participación de profesionales en psicología, trabajo social y abogacía, responsables de elaborar evaluaciones de riesgo que fundamenten medidas ante la Justicia de Familia. El servicio policial se estructura sobre tres pilares esenciales: la asistencia inmediata, la prevención a través de capacitaciones y detección temprana de situaciones de riesgo y la protección, orientada a la gestión urgente de medidas judiciales y al resguardo de la integridad física.

Episodio similar en Rosario

En la ciudad de Rosario, una mujer de 36 años fue detenida luego de apuñalar a su pareja en plena vía pública, en inmediaciones de Liniers y Vélez Sarsfield, en la zona noroeste. El episodio ocurrió el 22 de abril durante la tarde y fue presenciado por agentes del Comando Radioeléctrico que patrullaban el sector.

Según consta en el acta policial, los oficiales advirtieron una discusión de tono elevado entre la pareja y escucharon cuando la mujer, identificada como Marisol V, amenazó a su pareja, Carlos I, diciéndole que lo iba a matar. Instantes después, la agresora le asestó dos puñaladas en el abdomen. Los policías intervinieron de inmediato, detuvieron a la mujer y secuestraron el arma blanca utilizada en el ataque.

La víctima, un hombre de 33 años, fue trasladado de urgencia al hospital Centenario, donde quedó internado bajo observación médica por las heridas recibidas. El hecho fue comunicado a la Justicia y el fiscal Nicolás Rolón ordenó que las actuaciones sean remitidas a la comisaría 12ª de barrio Ludueña.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias previas al ataque y determinar si existían antecedentes de violencia en la pareja. Mientras tanto, la agresora permanece detenida y a disposición de la Justicia, en tanto que la víctima sigue en observación por la gravedad de las lesiones sufridas.

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