Crimen y Justicia

Una nueva denuncia se sumó al caso de la falsa médica de Chaco por la muerte de una paciente de 74 años

El hijo de la víctima aseguró que Ojeda atendió a su madre minutos antes de que falleciera. Según el relato, ella fue quien ordenó a los enfermeros colocarle un medicamento intravenoso que hizo que la paciente comience a convulsionar en la camilla

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Un nuevo caso se suma a la denuncia de la falsa médica de Chaco
Un nuevo caso se suma a la denuncia de la falsa médica de Chaco

Una nueva denuncia se suma a la situación judicial a nivel provincial que atraviesa desde hace más de dos semanas Lidia Mabel Ojeda, la falsa médica investigada por el ejercicio ilegal de la medicina en distintos hospitales de Chaco, con la matrícula de otro profesional.

La última acusación provino de un hombre de 43 años de Villa Río Bermejito, en Chaco, quien la reconoció a través de las redes sociales como la mujer que había atendido a su madre de 74 años en marzo del año pasado. La mujer falleció y Ojeda se encargó de firmar el acta defunción, de acuerdo con lo que informó Diario Chaco.

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Según detalló la denuncia, el hecho ocurrió el día 21 alrededor de las 19:30, cuando la madre del denunciante comenzó a sentir un fuerte dolor en el pecho. La familia llamó al 107 y una ambulancia la trasladó al hospital local donde la atendió la acusada. Según el relato, ella fue quien ordenó a los enfermeros colocarle un medicamento intravenoso que hizo que la paciente comience a convulsionar en la camilla.

Frente a esto, los trabajadores de salud le realizaron maniobras para contenerla, pero no pudieron revertir la situación. El hombre aseguró que a su madre “no le pusieron oxígeno ni suero”. Poco después, una enfermera le dio aviso del fallecimiento. Según el acta de defunción firmada por la propia Ojeda, la mujer falleció a las 22:05. La causa de muerte fue consignada como “paro cardiorrespiratorio” e “insuficiencia cardiorrespiratoria”.

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Este caso se suma a la situación judicial que ya enfrenta Ojeda, imputada por usurpación de títulos y ejercicio ilegal de la medicina. A estas acusaciones se añadió un nuevo delito por parte del fiscal Marcelo Soto, por homicidio con dolo eventual por la muerte de un paciente de 63 años fallecido el 21 de diciembre pasado en el hospital de Quitilipi. Tras ser notificada de los cargos, Ojeda se abstuvo de declarar. La fiscalía tiene un plazo de hasta 10 días para decidir si solicita la prisión preventiva.

Secuestraron insumos médicos y documentación falsificada en el domicilio de la falsa médica del Chaco
Secuestraron insumos médicos y documentación falsificada en el domicilio de la falsa médica del Chaco

La investigación busca determinar desde cuándo y en cuántos establecimientos públicos trabajó la mujer. En el allanamiento de su domicilio se secuestraron insumos médicos, uniformes, documentación vinculada a pacientes, un sello del Ministerio de Salud Pública del Hospital Dr. Emilio F. Rodríguez de Quitilipi y fragmentos de papeles quemados. La Justicia estableció que Ojeda utilizó la matrícula MP 6822 y la identidad de un médico real, para ejercer guardias en distintos hospitales. Solo en Quitilipi, donde trabajó desde mayo de 2025, atendió a más de 1.200 personas y firmó al menos nueve certificados de defunción.

El caso salió a la luz tras la notificación formal presentada por Orlando Di Nubila, director de la Zona Sanitaria II, ante la comisaría de Machagai, luego de recibir reportes del personal del mencionado nosocomio. El director Alfredo Acuña, alertó sobre la presencia de una supuesta médica que realizaba guardias y atendía pacientes sin la formación adecuada.

Di Nubila explicó que Ojeda fue “contratada para realizar una guardia activa, pero que el resto del personal se dio cuenta que le faltaba mucha capacitación”. El funcionario también señaló contradicciones en su relato: “Le decía a las enfermeras que era de Formosa, pero que vivía en Corrientes y tenía familiares en Paraguay. Pero cuando empezamos a averiguar, en la última elección salió que votó en Sáenz Peña, o sea que no guardaba relación con todo lo que contaba”.

Ojeda, de 43 años y docente de Plástica de profesión, se fugó antes de que la causa tomara estado público. Fue detenida días después en Buenos Aires, en un domicilio ubicado en el límite entre los partidos de General San Martín y Tres de Febrero.

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