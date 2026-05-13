Deportes

Por qué el Rally Dakar adelantó su recorrido en Arabia Saudita 2027 pese a la crisis en Medio Oriente: el plan de emergencia

Cómo fueron las gestiones entre los organizadores del evento y el Gobierno local. Qué debe pasar para que haya un cambio de último minuto. Los detalles

Guardar
Google icon
Se adelantó el recorrido del Rally Dakar 2027, pero puede haber un cambio de último minuto (REUTERS/Stephane Mahe)
Se adelantó el recorrido del Rally Dakar 2027, pero puede haber un cambio de último minuto (REUTERS/Stephane Mahe)

El Rally Dakar anunció el recorrido de su octava presencia en Arabia Saudita del 1 al 15 de enero de 2027, pese al marco de conflicto en Medio Oriente. Tanto el Gobierno local como Amaury Sport Organisation (ASO), la empresa a cargo del evento, apostaron fuerte de cara a la 49ª edición. Habitualmente, los detalles de la extensión de la carrera más dura del mundo se informaban en noviembre, pero ahora se adelantó y hay un motivo. Tampoco se dejó nada librado al azar e Infobae fue a fondo y pudo saber qué puede llegar a pasar en el peor escenario.

Para el año próximo, se informó una ruta total de 8.390 kilómetros y 5.320 cronometrados, es decir, de pura carrera. Serán 13 etapas, nueve campamentos y el epicentro será en Yeda, en las instalaciones del Estadio Rey Abdullah. La mayor parte de la competencia atravesará el sur del reino saudita, que al haber adelantado la fecha de lanzamiento de su recorrido cumplió con su objetivo de ratificarse como sede de la competencia.

PUBLICIDAD

La región sigue bajo un clima de tensión, pero los saudíes sienten que si no avanzan en la confirmación de sus eventos están dando el brazo a torcer ante Irán. Los bombardeos obligaron a cancelar los Grandes Premios de F1 de Bahréin y Arabia Saudita, programados para el 12 y 19 de abril, respectivamente. Lo mismo sucedió con el Campeonato Mundial de Endurance (WEC), que postergó su apertura de la temporada que estaba programado para el 28 de marzo en Qatar y se pasó para el 19 de abril en Imola.

En este contexto, ASO, por intermedio de David Castera, el Director del Rally Dakar, se reunió con emisarios sauditas que le garantizaron que, con este panorama y de no escalar el conflicto, iban a estar dadas las condiciones para hacer la carrera. Para eso se adelantó la planificación del recorrido que consiste primero en verlo de forma virtual desde un mapa satelital, luego armarlo de manera digital y la última instancia es recorrerlo de forma presencial para chequear que estén dadas las condiciones reales. Habitualmente esta última fase tiene un tiempo límite de hacerse hasta julio, pero en este caso la organización se adelantó para poder confirmar el recorrido el pasado 6 de mayo.

PUBLICIDAD

El Director del Rally Dakar, David Castera, volvió a Arabia Saudita e hizo el recorrido completo de la edición 2027 del Rally Dakar (REUTERS/Stephane Mahe)
El Director del Rally Dakar, David Castera, volvió a Arabia Saudita e hizo el recorrido completo de la edición 2027 del Rally Dakar (REUTERS/Stephane Mahe)

El plan de Arabia Saudita para garantizar el Rally Dakar consiste en primero recuperar su GP de F1 y apuestan a hacerlo el 6 de diciembre, corriendo una semana el de Abu Dhabi, que suele ser el cierre de temporada. Con la realización de la competencia de la Máxima, se busca ratificar la 49ª edición de la carrera más extrema del planeta en enero.

El Rally Dakar es la primera de las cinco fechas del Campeonato Mundial de Rally Raid, el cual retorna este año a Argentina con un nuevo capítulo del Desafío Ruta 40, que se llevará a cabo del 24 al 29 de mayo en Mendoza y San Juan. La cita tiene 151 inscriptos, entre los que se destacan Nasser Al-Attiyah (5 veces ganador del Rally Dakar), Carlos Sainz (4 triunfos) y Sébastien Loeb (9 títulos Mundiales de Rally), además de los argentinos, como el reciente vencedor en motos, Luciano Benavides. La última cita del año será el Rally de Abu Dhabi, del 22 al 29 de noviembre. Todos los vehículos que participen serán trasladados hacia Arabia Saudita y tras 1.000 kilómetros llegarán para comenzar los preparativos del evento en enero.

Tanto ASO como las autoridades del Gobierno saudita trabajan según lo coordinado, pero saben que puede darse el peor escenario y sería que el conflicto bélico en la región escale de tal forma que impida las condiciones necesarias de seguridad para la carrera. En caso de que esto pase, Infobae puede confirmar de muy buena fuente que existe un “Plan B”. ¿El lugar? Por el momento se guarda bajo cuatro llaves. Sí se puede adelantar que no es Sudamérica, que fue sede durante una década entre 2009 y 2019.

Nuestra región recibió la carrera luego de la cancelación de 2008 (la única hasta ahora) por las amenazas de terroristas de Al-Qaeda, que fueron filtradas por el servicio de inteligencia francés. El calor y la pasión del público que acompañó los recorridos en Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia y Perú no pudo con los 75 millones de dólares que Arabia Saudita habría pagado en el contrato inicial de un lustro, unos 15 millones anuales, que superaron el canon sudamericano.

El qatarí Nasser Al-Attiyah y el argentino Luciano Benavides, ganadores en la última edición del Rally Dakar en autos y motos. Ambos estarán a fin de mes en Mendoza y San Juan para el Desafío Ruta 40 (Europa Press)
El qatarí Nasser Al-Attiyah y el argentino Luciano Benavides, ganadores en la última edición del Rally Dakar en autos y motos. Ambos estarán a fin de mes en Mendoza y San Juan para el Desafío Ruta 40 (Europa Press)

Arabia Saudita sumó al Rally Dakar como parte de una política de Estado para fomentar el turismo. Tiene F1, Rally Mundial, Fórmula E, los eventos de box de primer nivel o el Mundial de Fútbol 2034 son claros ejemplos.

En la última edición del Rally Dakar, este medio le preguntó a Castera a dónde le gustaría ir o volver y el galo respondió sonriente “muy bueno”. Aunque luego se puso serio y analizó el panorama real: “No es dónde quiero ir, es dónde podemos ir. Es la verdad. Porque para hacer nuestro deporte se necesita un desierto grande. Aquí lo tenemos. No hay muchos lugares en el mundo donde se pueda ir. Entonces vamos a ver todas las posibilidades”.

El máximo dirigente del Rally Dakar reconoció que hay un equipo de trabajo analizando posibles nuevos destinos: “Hemos empezado justo ahora porque todo se prepara con anticipación. Entonces estamos trabajando para ver dónde va a estar el futuro del Dakar. África me parece muy difícil porque la parte norte está totalmente imposible de entrar con la geopolítica actual. Entonces vamos a estudiar eso con tranquilidad”.

El Rally Dakar se encamina a sus 50 años y fue en diciembre de 1978 cuando largó su primera carrera a metros de la Torre Eiffel y de ahí su histórico nombre original de París-Dakar. El futuro del evento va más allá de los petrodólares sauditas. En ASO no negocian la seguridad y están preparados para una eventual mudanza.

Temas Relacionados

deportes-internacionalRally DakarCampeonato Mundial de Rally RaidDavid Casteradeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Así son las camisetas de las 48 selecciones que participarán del Mundial 2026

La equipación de las selecciones es una de las grandes atracciones de la Copa del Mundo

Así son las camisetas de las 48 selecciones que participarán del Mundial 2026

Tras las victorias de Belgrano y Argentinos Juniors, así quedó el cuadro de semifinales del Torneo Apertura

El certamen entró en instancias decisivas y a falta de dos partidos (Rosario Central vs. Racing y River Plate vs. Gimnasia), el primer cruce ya quedó confirmado

Tras las victorias de Belgrano y Argentinos Juniors, así quedó el cuadro de semifinales del Torneo Apertura

“¡De pedo no se rompió!”: Tagliafico hizo volar una cámara cuando le tocó su figurita del Mundial en una transmisión en vivo

El lateral del Lyon organizó un stream especial junto a su esposa para buscar su propia estampa del álbum Panini y el festejo descontrolado terminó con el equipo de grabación en el suelo

“¡De pedo no se rompió!”: Tagliafico hizo volar una cámara cuando le tocó su figurita del Mundial en una transmisión en vivo

Difundieron el ranking de los salarios más altos de la MLS: en qué puesto se encuentran Messi y De Paul

Los argentinos se encuentran en lo más alto de los jugadores mejor pagados de la liga estadounidense

Difundieron el ranking de los salarios más altos de la MLS: en qué puesto se encuentran Messi y De Paul

Los dos gigantes de América que están interesados en Icardi y el plan del Galatasaray para seducirlo

El contrato del delantero vence el 30 de junio y ya se convirtió en uno de los nombres más codiciados del mercado

Los dos gigantes de América que están interesados en Icardi y el plan del Galatasaray para seducirlo

DEPORTES

Así son las camisetas de las 48 selecciones que participarán del Mundial 2026

Así son las camisetas de las 48 selecciones que participarán del Mundial 2026

Tras las victorias de Belgrano y Argentinos Juniors, así quedó el cuadro de semifinales del Torneo Apertura

“¡De pedo no se rompió!”: Tagliafico hizo volar una cámara cuando le tocó su figurita del Mundial en una transmisión en vivo

Difundieron el ranking de los salarios más altos de la MLS: en qué puesto se encuentran Messi y De Paul

Los dos gigantes de América que están interesados en Icardi y el plan del Galatasaray para seducirlo

TELESHOW

Mariano Martínez en “Lo de Pampita”: “Quiero cuidar mi relación de lo mediático”

Mariano Martínez en “Lo de Pampita”: “Quiero cuidar mi relación de lo mediático”

La “Placa Planta” sacudió Gran Hermano: quiénes se salvaron y quiénes quedaron cerca de la doble eliminación

Jimena Barón, a flor de piel sobre la canción que no puede cantar: “Me parece imposible”

Martín Pepa reapareció después de su separación de Pampita: el video

Agustín Rada contó cómo vivió el equipo de Otro día Perdido la muerte de la mamá de Mario Pergolini: “Lo bancamos”

INFOBAE AMÉRICA

Scott Bessent se reúne en Seúl con una delegación china para retomar las negociaciones comerciales antes del encuentro entre Trump y Xi

Scott Bessent se reúne en Seúl con una delegación china para retomar las negociaciones comerciales antes del encuentro entre Trump y Xi

Transformación digital de la salud: un nuevo capítulo de atención integral en Taiwán

Quiénes son los magnates tecnológicos y empresarios que acompañan a Donald Trump en su visita oficial a China

Irán acumula 28 días sin exportaciones marítimas de crudo por el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos

Decomisan más de cinco toneladas de cocaína y precursores químicos en Panamá