Por qué el Rally Dakar adelantó su recorrido en Arabia Saudita 2027 pese a la crisis en Medio Oriente: el plan de emergencia

Se adelantó el recorrido del Rally Dakar 2027, pero puede haber un cambio de último minuto (REUTERS/Stephane Mahe)

El Rally Dakar anunció el recorrido de su octava presencia en Arabia Saudita del 1 al 15 de enero de 2027, pese al marco de conflicto en Medio Oriente. Tanto el Gobierno local como Amaury Sport Organisation (ASO), la empresa a cargo del evento, apostaron fuerte de cara a la 49ª edición. Habitualmente, los detalles de la extensión de la carrera más dura del mundo se informaban en noviembre, pero ahora se adelantó y hay un motivo. Tampoco se dejó nada librado al azar e Infobae fue a fondo y pudo saber qué puede llegar a pasar en el peor escenario.

Para el año próximo, se informó una ruta total de 8.390 kilómetros y 5.320 cronometrados, es decir, de pura carrera. Serán 13 etapas, nueve campamentos y el epicentro será en Yeda, en las instalaciones del Estadio Rey Abdullah. La mayor parte de la competencia atravesará el sur del reino saudita, que al haber adelantado la fecha de lanzamiento de su recorrido cumplió con su objetivo de ratificarse como sede de la competencia.

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La región sigue bajo un clima de tensión, pero los saudíes sienten que si no avanzan en la confirmación de sus eventos están dando el brazo a torcer ante Irán. Los bombardeos obligaron a cancelar los Grandes Premios de F1 de Bahréin y Arabia Saudita, programados para el 12 y 19 de abril, respectivamente. Lo mismo sucedió con el Campeonato Mundial de Endurance (WEC), que postergó su apertura de la temporada que estaba programado para el 28 de marzo en Qatar y se pasó para el 19 de abril en Imola.

En este contexto, ASO, por intermedio de David Castera, el Director del Rally Dakar, se reunió con emisarios sauditas que le garantizaron que, con este panorama y de no escalar el conflicto, iban a estar dadas las condiciones para hacer la carrera. Para eso se adelantó la planificación del recorrido que consiste primero en verlo de forma virtual desde un mapa satelital, luego armarlo de manera digital y la última instancia es recorrerlo de forma presencial para chequear que estén dadas las condiciones reales. Habitualmente esta última fase tiene un tiempo límite de hacerse hasta julio, pero en este caso la organización se adelantó para poder confirmar el recorrido el pasado 6 de mayo.

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El Director del Rally Dakar, David Castera, volvió a Arabia Saudita e hizo el recorrido completo de la edición 2027 del Rally Dakar (REUTERS/Stephane Mahe)

El plan de Arabia Saudita para garantizar el Rally Dakar consiste en primero recuperar su GP de F1 y apuestan a hacerlo el 6 de diciembre, corriendo una semana el de Abu Dhabi, que suele ser el cierre de temporada. Con la realización de la competencia de la Máxima, se busca ratificar la 49ª edición de la carrera más extrema del planeta en enero.

El Rally Dakar es la primera de las cinco fechas del Campeonato Mundial de Rally Raid, el cual retorna este año a Argentina con un nuevo capítulo del Desafío Ruta 40, que se llevará a cabo del 24 al 29 de mayo en Mendoza y San Juan. La cita tiene 151 inscriptos, entre los que se destacan Nasser Al-Attiyah (5 veces ganador del Rally Dakar), Carlos Sainz (4 triunfos) y Sébastien Loeb (9 títulos Mundiales de Rally), además de los argentinos, como el reciente vencedor en motos, Luciano Benavides. La última cita del año será el Rally de Abu Dhabi, del 22 al 29 de noviembre. Todos los vehículos que participen serán trasladados hacia Arabia Saudita y tras 1.000 kilómetros llegarán para comenzar los preparativos del evento en enero.

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Tanto ASO como las autoridades del Gobierno saudita trabajan según lo coordinado, pero saben que puede darse el peor escenario y sería que el conflicto bélico en la región escale de tal forma que impida las condiciones necesarias de seguridad para la carrera. En caso de que esto pase, Infobae puede confirmar de muy buena fuente que existe un “Plan B”. ¿El lugar? Por el momento se guarda bajo cuatro llaves. Sí se puede adelantar que no es Sudamérica, que fue sede durante una década entre 2009 y 2019.

Nuestra región recibió la carrera luego de la cancelación de 2008 (la única hasta ahora) por las amenazas de terroristas de Al-Qaeda, que fueron filtradas por el servicio de inteligencia francés. El calor y la pasión del público que acompañó los recorridos en Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia y Perú no pudo con los 75 millones de dólares que Arabia Saudita habría pagado en el contrato inicial de un lustro, unos 15 millones anuales, que superaron el canon sudamericano.

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El qatarí Nasser Al-Attiyah y el argentino Luciano Benavides, ganadores en la última edición del Rally Dakar en autos y motos. Ambos estarán a fin de mes en Mendoza y San Juan para el Desafío Ruta 40 (Europa Press)

Arabia Saudita sumó al Rally Dakar como parte de una política de Estado para fomentar el turismo. Tiene F1, Rally Mundial, Fórmula E, los eventos de box de primer nivel o el Mundial de Fútbol 2034 son claros ejemplos.

En la última edición del Rally Dakar, este medio le preguntó a Castera a dónde le gustaría ir o volver y el galo respondió sonriente “muy bueno”. Aunque luego se puso serio y analizó el panorama real: “No es dónde quiero ir, es dónde podemos ir. Es la verdad. Porque para hacer nuestro deporte se necesita un desierto grande. Aquí lo tenemos. No hay muchos lugares en el mundo donde se pueda ir. Entonces vamos a ver todas las posibilidades”.

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El máximo dirigente del Rally Dakar reconoció que hay un equipo de trabajo analizando posibles nuevos destinos: “Hemos empezado justo ahora porque todo se prepara con anticipación. Entonces estamos trabajando para ver dónde va a estar el futuro del Dakar. África me parece muy difícil porque la parte norte está totalmente imposible de entrar con la geopolítica actual. Entonces vamos a estudiar eso con tranquilidad”.

El Rally Dakar se encamina a sus 50 años y fue en diciembre de 1978 cuando largó su primera carrera a metros de la Torre Eiffel y de ahí su histórico nombre original de París-Dakar. El futuro del evento va más allá de los petrodólares sauditas. En ASO no negocian la seguridad y están preparados para una eventual mudanza.

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