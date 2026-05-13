Cuánto podrían ganar los jugadores del Arsenal si salen campeones de la Champions League

Los jugadores del Arsenal recibirán un bono individual si conquistan la Champions League ante el PSG (REUTERS/Dylan Martinez)

Arsenal y Paris Saint-Germain definirán el próximo 30 de mayo, en Budapest, Hungría, al campeón de la edición 2025/26 de la UEFA Champions League. El conjunto francés buscará retener dicho título, el cual consiguió por primera vez hace apenas un año. Mientras que los Gunners se encuentran frente a una histórica oportunidad de finalmente hacerse con la Orejona. Será su segunda final tras la perdida en 2006 a manos del Barcelona. No obstante, más allá de lo deportivo, los dirigidos por Mikel Arteta podrían recibir un jugoso bono económico en caso de consagrarse.

Según detalló The Times, el sistema de bonificaciones del Arsenal está enfocado en reconocer el rendimiento en competencias internacionales. Es por ello que recibirán un bono individual si conquistan el título, cifra que se suma a las bonificaciones ya entregadas en rondas anteriores, como las semifinales, donde el club otorgó USD 34.000 por partido.

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Los premios y bonificaciones que podrían recibir

Aquellos futbolistas que disputen y ganen la final ante el PSG recibirán un bono individual de USD 170.000. El monto puede llegar hasta USD 238.000 para quienes hayan jugado instancias previas. Eso, tan solo, en bonificaciones europeas.

De acuerdo con The Times, la financiación de estos pagos proviene del monto que garantiza la UEFA a los clubes que alcanzan las últimas etapas del torneo. El Arsenal ya tiene asegurados USD 169 millones por acceder a la final, suma que incluye premios del máximo ente continental, derechos televisivos y recaudaciones asociadas al evento.

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En caso de que los Gunners logren el título, recibirán un adicional de USD 12 millones, lo que elevaría el total percibido a USD 181 millones por su rendimiento en la presente temporada de la Champions League.

El éxito financiero permitirá al club invertir en la plantilla y el cuerpo técnico, y considerar la extensión del contrato de Mikel Arteta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este caudal de ingresos también permite invertir en la plantilla y en el cuerpo técnico. Arteta cuenta con un salario anual de USD 21,8 millones, ubicándolo entre los técnicos mejor remunerados a nivel global, según Sports Illustrated.

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El impacto financiero dentro del club

El éxito internacional del Arsenal implicará consecuencias económicas relevantes. Pero lo cierto es que parte de estos fondos se destina a los bonos para la plantilla y técnicos, mientras que otro porcentaje se reservará para inversiones clave, como la extensión del contrato de Mikel Arteta. El vínculo actual del entrenador español expira en 2027 y se evalúa un posible incremento salarial que lo ubicaría por encima de otros referentes europeos como Pep Guardiola.

El Arsenal aplica también un sistema de bonificaciones en la Premier League: sus jugadores reciben USD 8.200 por cada victoria y pueden alcanzar hasta USD 310.000 si el club consigue el campeonato local. Con esta estructura de premios, la institución fortalece el estímulo por el rendimiento sostenido y los logros colectivos.

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La final de Budapest representa para el club la posibilidad de conquistar por primera vez la Champions League. La motivación del plantel radica en integrarse al grupo de los clubes más exitosos de Europa. Para el PSG, es la oportunidad de retener el título y alcanzar el bicampeonato.

Aunque, en paralelo, el conjunto londinense también afronta otro escenario que no buscará descuidar: la Premier League. A falta de tan solo dos fechas para el final de la temporada, el Arsenal se ubica líder de la tabla y aventaja al Manchester City con una diferencia de cinco puntos (los Citizens deben un partido más), que ilusiona a los hinchas con romper finalmente la sequía a nivel local.

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Los Gunners dependen de sí mismos y, en caso de vencer al Burnley y al Crystal Palace, se coronarán campeones de la liga inglesa. Algo que no ocurre desde la temporada 2003/04 con “Los Invencibles” de Arsène Wenger. Esto, además de la gloria deportiva, también significaría el ingreso de una enorme cantidad de dinero para el club. Aunque la cifra exacta se desconoce, el monto podría rondar los USD 200 millones entre la posición en tabla, actuación en Champions League y derechos televisivos.