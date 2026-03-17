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Entrenamiento GPP: el acondicionamiento físico que construye la base de los atletas antes de especializarse en un deporte

Según informó Men’s Health, la implementación de esta metodología gana terreno en el mundo del fitness, con rutinas accesibles, principios integrales y foco en la ejecución técnica para acompañar la adaptación del organismo a mayores exigencias

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El entrenamiento GPP fortalece la
El entrenamiento GPP fortalece la musculatura, mejora la resistencia y aumenta la movilidad en todo tipo de atletas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el mundo del fitness, el objetivo de alcanzar marcas personales en levantamientos o mejorar tiempos en carreras suele dominar las rutinas de quienes entrenan. Expertos en acondicionamiento físico consultados por Men’s Health coincidieron en que la preparación física general (GPP) es la base de todo desarrollo deportivo posterior.

Según el entrenador y licenciado en ciencias del ejercicio, Jason Brown, el entrenamiento GPP constituye el punto de partida para cualquier programa físico exitoso, y su presencia se observa en gimnasios tradicionales y centros de entrenamiento táctico.

Antes de buscar metas específicas, muchos entrenadores recomiendan consolidar una base amplia de fuerza, resistencia y movilidad. La preparación física general abarca un conjunto de capacidades que permiten al cuerpo afrontar tareas físicas variadas sin especialización prematura.

El método GPP previene lesiones
El método GPP previene lesiones y facilita el progreso hacia rutinas de mayor intensidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos definen este método como la construcción de los cimientos sobre los que más adelante se apoya el desarrollo de habilidades específicas. El objetivo es fortalecer la musculatura, aumentar la resistencia y mejorar la movilidad, todo dentro de una rutina de fácil acceso.

Fundamentos de la preparación física general

Lejos de reservarse solo a deportistas profesionales, este entrenamiento resulta útil tanto para principiantes como para quienes buscan recuperar la forma física después de periodos de inactividad.

Brown indicó a Men’s Health que los novatos pueden utilizar este enfoque para establecer una base de condición física, mientras que quienes ya cuentan con experiencia lo emplean para mejorar la movilidad y la capacidad de trabajo. También señaló que este método es recomendado en la transición entre programas de entrenamiento más específicos.

Destinatarios y beneficios

El repertorio de movimientos del GPP abarca ejercicios funcionales, de peso corporal y de acondicionamiento cardiovascular. Entre los más utilizados figuran el farmer’s walk (paseo del granjero), el transporte de sacos de arena, el empuje y el arrastre de trineos. Estos ejercicios buscan trabajar grandes grupos musculares y estimular la coordinación.

Ejercicios como empuje de trineo,
Ejercicios como empuje de trineo, cargada y farmer’s walk son clave en la preparación física general recomendada por Jason Brown (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lista incluye ejercicios clásicos como dominadas, flexiones, sentadillas y burpees, junto a dinámicas atléticas como el bear crawls, skipping y saltos al cajón. El entrenamiento también contempla intervalos de carrera, remo y bicicleta de asalto, así como balanceo con pesas rusas.

Ejercicios principales en el entrenamiento GPP

Entre las propuestas prácticas, Men’s Health difundió una sesión de acondicionamiento diseñada por el entrenador Brown que combina movimientos de arrastre, empuje y carga para trabajar la capacidad física general.

El circuito incluye empuje de trineo, arrastre de trineo frontal y un complejo con pesas rusas, sentadilla frontal y press de hombros, a los que se suman ejercicios complementarios como el front rack, el overhead carry, rotación con barra en el suelo y trabajo en esquí ergómetro.

El entrenamiento GPP es útil
El entrenamiento GPP es útil tanto para principiantes como para quienes retoman la actividad o buscan mejorar su rendimiento físico (Crédito: Freepik)

La estructura es simple pero exigente: cada ejercicio se realiza en secuencia y el circuito completo se repite cinco veces a un ritmo moderado, con pausas de 30 segundos entre movimientos. Este formato busca sostener la intensidad sin comprometer la técnica, favoreciendo tanto la resistencia muscular como la coordinación y el control corporal.

Cómo integrar el GPP a la rutina habitual

La incorporación del GPP no requiere diseñar un programa independiente. Según explicó Brown, basta con añadir uno o dos circuitos cortos de acondicionamiento al final de las sesiones habituales, ya sea mediante empujes de trineo, arrastres o ejercicios de carga. De este modo, se mejora la capacidad de trabajo general sin interferir con los objetivos principales de fuerza.

El enfoque pone el acento en la ejecución. En el empuje de trineo, se recomienda inclinar el torso casi en paralelo al suelo y avanzar con pasos cortos y potentes, evitando perder impulso en el inicio. En el arrastre frontal, la técnica se centra en mantener la cuerda tensa, elevar los codos y activar la parte superior de la espalda en cada tracción.

La rotación con barra en
La rotación con barra en el suelo enfatiza el control del tronco mediante un movimiento guiado de lado a lado, con activación constante del core y coordinación entre caderas y pies (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la sesión con pesas rusas, la secuencia exige coordinación y estabilidad: primero la cargada para llevar las pesas a la posición de rack, luego las sentadillas con el pecho erguido y, por último, el press de hombros asistido por las piernas.

A su vez, el front rack y el overhead carry añaden un componente de estabilidad del core, mientras que la rotación con barra enfatiza el control del tronco y el esquí ergómetro introduce un estímulo cardiovascular adicional.

En conjunto, esta combinación de ejercicios permite desarrollar fuerza funcional, resistencia y control postural en una misma sesión, reforzando una base física amplia que puede trasladarse a distintos deportes y actividades.

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