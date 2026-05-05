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Así vive Daniela Celis su nueva relación con Nick Sicaro: de la ruptura con Thiago Medina al coqueteo en TV

Entre canciones, sonrisas y declaraciones ambiguas, la pareja mostró su sintonía, mientras ella insistió en que la prioridad es la estabilidad de sus hijas gemelas

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Este video es un segmento del programa de televisión Pasapalabra, con la participación de Daniela Celis y Nico Sicaro como pareja invitada, en medio de rumores de relación sentimental entre ellos (Video: Pasapalabra, Telefe)

La reciente participación de Daniela Celis y Nick Sicaro en Pasapalabra volvió a poner en el centro de la escena el vínculo entre ambos, surgido tras la exposición mediática de ambos en realities televisivos. La atención se centró en la dinámica entre los dos, en especial por las preguntas directas del conductor y el resto de los participantes sobre la naturaleza y el estado actual de su relación, que avanza mientras Celis atraviesa una nueva etapa personal luego de finalizar su vínculo con Thiago Medina.

Durante la emisión, los comentarios y preguntas sobre su relación no tardaron en aparecer. El conductor Iván de Pineda se dirigió a ambos con una pregunta que reflejó la curiosidad generalizada: “Quiero hacer una pregunta, ¿Están en la etapa de exclusivos o no?”. La consulta, directa y sin rodeos, expuso a la pareja frente a la audiencia, generando un clima de expectativa sobre la respuesta.

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Daniela, mostrando comodidad ante las cámaras, respondió mirando a los ojos a Nick: “Nos estamos portando bien, supongo, ¿no?” Antes de que Nick pudiera agregar algo, Anamá Ferreyra intervino con otra pregunta: “¿Ya hubo beso, piquito?” La reacción de Celis fue de cierta vergüenza, eludiendo una confirmación clara con un “No sé”, mientras buscaba complicidad en la mirada de Nick. Ante la insistencia de la panelista, Nick replicó: “No sé, preguntale a ella”.

La influencer, en medio de los rumores de romance con Nick Sicaro, se refirió al vínculo que tiene con el papá de las gemelas (La Noche de los Ex-Streams Telefe)

A lo largo del intercambio, Celis sumó: “A veces pierdo la memoria, no sé”, una frase que generó risas y distendió el ambiente. La insistencia de Anamá sobre el tiempo que llevaban juntos —dos semanas, según sus cálculos— añadió un matiz de intimidad a la conversación en el estudio.

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Uno de los momentos de mayor complicidad entre ambos se produjo cuando Iván consultó si ya tenían una canción que los identificara como pareja. Nick respondió que no había un tema en particular, pero relató que recientemente le dedicó una sorpresa a Daniela con “Photograph”, de Ed Sheeran. El propio Nick cantó una parte de la canción a capella en pleno programa, reforzando la imagen de una relación en sus primeras etapas y marcada por gestos de ternura.

El surgimiento del vínculo entre Celis y Nick se da en un contexto marcado por la reciente ruptura de la joven con Thiago Medina, con quien compartió dos años de relación y la llegada de sus hijas gemelas, Laia y Aimé. La separación fue comunicada públicamente por ambos en diferentes espacios, tanto en entrevistas como en redes sociales, reafirmando la decisión ante la mirada pública y mediática.

Tras su separación definitiva con Thiago Medina dio la lista de cualidades que tiene que tener su pareja (Video: La Jugada-Telefe)

Respecto a los motivos de la ruptura, Daniela fue tajante: “Con Thiago estábamos separados hace bastantes meses. Lo dijo él en muchas notas, lo dije yo en muchas notas, lo dijimos en redes sociales”. La joven remarcó que, pese a múltiples intentos de recomponer la relación, no lograron superar las diferencias. “Nosotros lo intentamos miles de veces y no funcionamos. ¿Y por qué íbamos a forzar algo que no estaba funcionando? El cariño va a estar siempre, porque fuimos familia. Pero eso no significa que por eso intentamos tener algo y que sea todo forzado, no esté funcionando, no seamos felices. No lo estábamos llevando bien, porque la verdad es esa. Creo que la mejor decisión que tuvimos fue separarnos”.

Esta declaración dejó en claro el estado actual del vínculo con Medina y la postura de Celis ante cualquier especulación sobre una posible reconciliación. La joven transmitió la idea de que la separación fue una decisión meditada, orientada a buscar el bienestar de todos los involucrados, especialmente el de sus hijas.

Es que más allá de la atención mediática y los cambios en su vida sentimental, Celis subrayó en varias oportunidades que la prioridad sigue siendo el bienestar de sus hijas y la convivencia familiar, aun después de la separación con Medina. El contexto de la ruptura y el surgimiento de un nuevo vínculo no alteran este eje central en sus decisiones, según sus propias palabras.

En este sentido, la exposición mediática de la nueva relación y la gestión de la separación se dieron dentro del marco de una preocupación constante por la estabilidad y felicidad de Laia y Aimé, las gemelas nacidas durante la relación con Thiago. La joven sostiene que, pese a los caminos distintos que tomaron los adultos, el cariño y la responsabilidad compartida por sus hijas se mantienen como un vínculo permanente.

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