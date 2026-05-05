Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 5 de mayo

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El dólar minorista es ofrecido a $1.425 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El blue es transado a 1.405 pesos.
La oferta en el mercado de contado alcanzó importantes USD 632 millones y con este volumen destacado -y propio de la mayor estacionalidad de liquidaciones de exportadores- el dólar mayorista operó con un alza de 11,50 pesos o un 0,8%, a 1.402,50 pesos.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) sumó 79 jornadas seguidas con saldo favorable en el mercado de cambios, resultado de intervenciones oficiales y acuerdos con compañías y entes estatales. Este lunes, la entidad adquirió USD 71 millones, acumulando más de USD 7.200 millones en compras durante 2026.
Hace algunos días, los medios de comunicación hicieron referencia a un informe del Banco Provincia que estimaba cuánto debería transferir al Tesoro Nacional, en 2026, el Banco Central (BCRA) de dividendos de 2025. Si bien esto técnicamente es justificable, avanzar en esa dirección sería desaconsejable. De hecho, el accionista del BCRA es el Gobierno; por lo que puede hacerlo, como cualquier otra entidad que le transfiere sus ganancias a sus dueños. Además, durante muchas décadas el BCRA le depositó dividendos en las cuentas a los distintos gobiernos, aun cuando sólo tenía pérdidas.