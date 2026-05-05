Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 5 de mayo

La divisa al público en el Banco Nación se paga a $1.425, mientras que alcanza los $1.405 en el mercado blue. En 2026 el BCRA lleva comprados más de USD 7.200 millones

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13:15 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar minorista es ofrecido a $1.425 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El blue es transado a 1.405 pesos.

13:14 hsHoy

El dólar volvió a superar los $1.400 por una mayor demanda, pese a una oferta firme

En la plaza mayorista se negociaron más de USD 600 millones y el dólar terminó a $1.402,50, mientras que al público en el Banco Nación subió a $1.425 para la venta

Mayo concentra el período estacional de mayor superávit comercial del año.
Mayo concentra el período estacional de mayor superávit comercial del año.

La oferta en el mercado de contado alcanzó importantes USD 632 millones y con este volumen destacado -y propio de la mayor estacionalidad de liquidaciones de exportadores- el dólar mayorista operó con un alza de 11,50 pesos o un 0,8%, a 1.402,50 pesos.

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13:14 hsHoy

El Banco Central volvió a comprar dólares y ya superó el 70% de la meta fijada para todo 2026

La autoridad monetaria compró USD 71 millones este lunes y las reservas internacionales volvieron a quedar por encima de los USD 45.000 millones

La autoridad monetaria hilvanó 79 jornadas consecutivas con saldo comprador en el mercado cambiario. REUTERS/Irina Dambrauskas
La autoridad monetaria hilvanó 79 jornadas consecutivas con saldo comprador en el mercado cambiario. REUTERS/Irina Dambrauskas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) sumó 79 jornadas seguidas con saldo favorable en el mercado de cambios, resultado de intervenciones oficiales y acuerdos con compañías y entes estatales. Este lunes, la entidad adquirió USD 71 millones, acumulando más de USD 7.200 millones en compras durante 2026.

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13:14 hsHoy

Transferir dividendos del Banco Central al Tesoro no es una buena idea

El análisis sostiene que la entrega de utilidades del ente monetario a las arcas del Estado podría perjudicar su capitalización y limitar la acumulación de reservas, afectando así la solidez financiera y la estrategia monetaria del país

Un camión blindado pasa por delante del Banco Central en Buenos Aires (REUTERS/Irina Dambrauskas)
Un camión blindado pasa por delante del Banco Central en Buenos Aires (REUTERS/Irina Dambrauskas)

Hace algunos días, los medios de comunicación hicieron referencia a un informe del Banco Provincia que estimaba cuánto debería transferir al Tesoro Nacional, en 2026, el Banco Central (BCRA) de dividendos de 2025. Si bien esto técnicamente es justificable, avanzar en esa dirección sería desaconsejable. De hecho, el accionista del BCRA es el Gobierno; por lo que puede hacerlo, como cualquier otra entidad que le transfiere sus ganancias a sus dueños. Además, durante muchas décadas el BCRA le depositó dividendos en las cuentas a los distintos gobiernos, aun cuando sólo tenía pérdidas.

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