Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 5 de mayo

Transferir dividendos del Banco Central al Tesoro no es una buena idea El análisis sostiene que la entrega de utilidades del ente monetario a las arcas del Estado podría perjudicar su capitalización y limitar la acumulación de reservas, afectando así la solidez financiera y la estrategia monetaria del país

Un camión blindado pasa por delante del Banco Central en Buenos Aires (REUTERS/Irina Dambrauskas)

Hace algunos días, los medios de comunicación hicieron referencia a un informe del Banco Provincia que estimaba cuánto debería transferir al Tesoro Nacional, en 2026, el Banco Central (BCRA) de dividendos de 2025. Si bien esto técnicamente es justificable, avanzar en esa dirección sería desaconsejable. De hecho, el accionista del BCRA es el Gobierno; por lo que puede hacerlo, como cualquier otra entidad que le transfiere sus ganancias a sus dueños. Además, durante muchas décadas el BCRA le depositó dividendos en las cuentas a los distintos gobiernos, aun cuando sólo tenía pérdidas.