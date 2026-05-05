Escándalo en Chile con una ex figura del tenis tras una pelea con su pareja en un bar: “Es verdad que se me pasaron las copas”

Marcelo Ríos, es observado en un altercado en la calle durante la noche. Dos efectivos policiales uniformados y un hombre de chaqueta negra interactúan con él.

Marcelo Ríos volvió a estar en el centro de la atención pública tras protagonizar un incidente en el Bar Taringa de Vitacura, donde debió ser escoltado por Carabineros durante la noche del sábado. El episodio, registrado en video y viralizado en redes sociales, expuso al exnúmero uno del tenis mundial en una situación de alteración dentro del local nocturno, lo que generó diversas reacciones y terminó con un pedido de disculpas público por parte del exdeportista.

De acuerdo con las imágenes difundidas y reportes recogidos por distintos medios, el Chino Ríos se encontraba en el bar acompañado de una mujer, identificada como su pareja. Testigos relataron que ambos sostuvieron una discusión que escaló hasta levantar la voz, lo cual motivó la preocupación de otros clientes y del personal del establecimiento.

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La situación dentro del local desencadenó la intervención de seguridad ciudadana y posteriormente de Carabineros. La periodista Cecilia Gutiérrez precisó que “las personas que estaban en el lugar llamaron primero a seguridad ciudadana y luego a Carabineros. Por lo tanto, Carabineros llega, toma el procedimiento, pero no pasa a mayores”. Ninguna persona resultó detenida, aunque el episodio fue documentado en tiempo real por asistentes y usuarios de redes sociales, donde se multiplicaron los comentarios y las reproducciones del video.

En los registros audiovisuales, se observa que Ríos podría estar en estado de ebriedad, sostenido por otra persona mientras conversa con los funcionarios policiales. Según versiones recogidas por diferentes medios, el extenista habría sufrido una caída que le provocó una lesión visible en la frente. Un usuario en redes sociales describió la escena así: “En este minuto, Chino Ríos haciendo escándalo en el bar Taringa de Vitacura. Borracho, se cae al suelo, se rompe la frente, amenaza clientes. Carabineros, seguridad ciudadana. Solo faltaron los bomberos”.

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La intervención policial no derivó en detenciones ni traslados, aunque el hecho reactivó la discusión pública sobre el comportamiento del exdeportista fuera de las canchas. La reacción de la pareja de Ríos también quedó consignada en los testimonios recabados: según las fuentes, la mujer solicitó ayuda al personal del local ante la escalada de la discusión.

Horas después del incidente, Marcelo Ríos utilizó sus redes sociales para reconocer lo ocurrido y expresar su arrepentimiento. “Lamento mucho lo ocurrido anoche en el local ‘Taringa’. Es verdad que se me pasaron las copas y quiero disculparme con la gente que pude haber pasado a llevar en el local en sí”, publicó el extenista, quien a sus 50 años admitió el error y extendió una disculpa particular a su pareja: “Y a mi polola, porque no quiero que se ensucie todo lo lindo que hemos construido por actitudes tontas mías”.

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La publicación de Ríos superó los 5.000 comentarios, la mayoría de ellos alusivos al episodio y al pedido de disculpas. El propio exdeportista reconoció que “se me pasaron las copas”, insistiendo en que no pretendía perjudicar a quienes compartían el local esa noche ni a su pareja.

El incidente no tuvo consecuencias legales para el extenista más allá de la exposición mediática, aunque volvió a instalar su nombre en la agenda pública. Según reportó el diario chileno La Tercera, el hecho no pasó de un procedimiento de rutina para Carabineros, mientras que la discusión y el estado etílico del exdeportista fueron los elementos que motivaron la alarma entre quienes se encontraban en el lugar.

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Marcelo Ríos fue uno de los tenistas más destacados de Sudamérica (Grosby)

El ex jugador es reconocido por ser el primer latinoamericano en alcanzar el puesto número 1 del ranking mundial ATP en la historia del tenis masculino, logro que consiguió el 30 de marzo de 1998. A lo largo de su carrera profesional, Ríos conquistó 18 títulos individuales del circuito ATP, incluyendo cinco de la categoría Masters Series, y fue finalista del Abierto de Australia en 1998.

Ríos destacó por su talento y estilo zurdo, así como por su capacidad para ganar en diversas superficies, aunque nunca logró un título de Grand Slam. Mantuvo el número 1 del mundo durante seis semanas y terminó tres temporadas (1997, 1998 y 1999) dentro del Top 10 del ranking. En 1998 vivió su mejor año: realizó la “Sunshine Double” al ganar Indian Wells y Miami, y sumó títulos en Auckland, Roma, Sankt Pölten, Grand Slam Cup y Singapur, además de alcanzar la final del Abierto de Australia.

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El tenista chileno fue también el primer jugador en ganar los tres Masters de arcilla: Montecarlo, Roma y Hamburgo. Terminó su carrera profesional en 2004, a los 28 años, afectado por lesiones recurrentes en la espalda y las piernas. Su récord profesional incluye 391 victorias y 192 derrotas en partidos individuales, así como más de 9,7 millones de dólares en premios.

Tras su retiro, participó en el circuito de veteranos (ATP Champions Tour), donde también logró destacadas actuaciones y fue número 1. Ríos es el único tenista en la historia que ha sido número 1 del mundo como junior, mayor y veterano.

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