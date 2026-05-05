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Rosario Central recibirá a Libertad de Paraguay en busca de encaminar su clasificación en la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

El Canalla se medirá ante el Gumarelo desde las 19. Transmitirán Fox Sports 2 y Disney+

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Rosario Central empató contra Independiente del Valle en el primer duelo
Este partido corresponde al grupo H (Crédito: @RosarioCentral)
                                                 

Rosario Central y Libertad de Paraguay se enfrentarán desde las 19 en el Gigante de Arroyito por la cuarta jornada del Grupo H de la Copa Libertadores. El conjunto local, dirigido por Jorge Almirón, lidera la zona con 7 puntos y buscará un triunfo que prácticamente lo clasifique a la siguiente fase. El árbitro será el brasileño Wilton Sampaio y la transmisión correrá por cuenta de Fox Sports 2 y Disney + Premium.

Luego de imponerse por 1-0 ante Libertad en Asunción y 3-0 frente a Universidad Central en Caracas, además de empatar 0-0 frente a Independiente del Valle en Rosario, el Canalla se mantiene invicto en la fase de grupos.

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Además, el elenco argentino viene de igualar 1-1 con Tigre en condición de local por el Torneo Apertura y terminó en el cuarto puesto de la Zona B con 29 puntos, lo que le permitió acceder a los octavos de final, instancia en la que se enfrentará a Independiente, en el Gigante de Arroyito.

“Venimos de un viaje largo y ya estábamos clasificados en el torneo local. Por eso hoy se cuidaron varios jugadores, pensando exclusivamente en el partido del martes contra Libertad", explicó Almirón tras el duelo, sobre la elección de incluir a varios juveniles y resguardar piezas de cara al duelo copero.

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Por su parte, Libertad, que viene de tres derrotas consecutivas en la Copa, necesita sumar tres puntos para conservar posibilidades de avanzar. El conjunto dirigido por Juan Samudio llega tras vencer 5-0 a Sportivo San Lorenzo en la decimonovena fecha del Torneo Apertura paraguayo y se ubica quinto en ese certamen.

“El equipo no solo goleó, sino que mostró una alta efectividad táctica. A pesar del marcador abultado, los jugadores siempre buscaron que las jugadas salgan según lo esperado y mantiene la exigencia para seguir sumando goles”, expresó el DT en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

Ambos equipos volverán a jugar por la Libertadores el 19 de mayo: Central recibirá a Universidad Central y Libertad visitará a Independiente del Valle.

Posibles formaciones:

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón.

Libertad: Rodrigo Morínigo; Robert Rojas, Diego Viera, Néstor Giménez, Matías Espinoza; Lucas Sanabria, Álvaro Campuzano, Iván Franco; Federico Carrizo, Alexis Fretes y Lorenzo Melgarejo. DT: Juan Samudio.

Hora: 19.00

TV: Fox Sports 2, Disney + Premium

Árbitro: Wilton Sampaio (BRA)

VAR: Wagner Reway (BRA)

Estadio: Gigante de Arroyito

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