Lanús jugará frente a Always Ready en la altura de Bolivia por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Lanús visitará la altura de El Alto para enfrentarse a Always Ready

El partido entre Always Ready y Lanús por el Grupo G de la Copa Libertadores se jugará a las 21:30 (hora de Argentina) en el Estadio Municipal El Alto, ubicado a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. El árbitro será el peruano Roberto Pérez. La transmisión correrá por cuenta de Fox Sports 2 y Disney + Premium.

El Granate, bajo la conducción de Mauricio Pellegrino, necesita un resultado favorable para mantener su posición de escolta y acercarse a la clasificación a octavos de final. Actualmente, Lanús suma seis puntos, igualando la línea de Mirassol y Liga de Quito, pero aventaja por el desempate olímpico.

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Su último duelo oficial terminó con un empate sin goles frente a Deportivo Riestra en el Torneo Apertura argentino, lo que le permitió terminar la fase regular en el sexto puesto de la Zona A con 24 puntos y acceder a los octavos de final, instancia en la que se enfrentará a Argentinos Juniors en condición de visitante.

“El once no fue solo pensando en el martes, sino priorizando la salud de jugadores que están con números en rojos”, explicó el DT del Granate en la conferencia de prensa posterior al encuentro con Riestra, en el que utilizó una formación alternativa para resguardar futbolistas de cara al duelo copero.

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Para el conjunto de El Alto, este encuentro representa la oportunidad de abandonar el último lugar de la tabla. Always Ready enfrenta el desafío de anotar su primer gol en esta fase del torneo sudamericano, luego de no haber marcado en las jornadas previas. A pesar de este déficit en la fase de grupos, el club boliviano viene de obtener una victoria en su certamen local por 3-1 ante Nacional Potosí.

Pese a ser uno de los animadores del torneo boliviano, Always Ready decidió prescindir de los servicios del entrenador Julio César Baldivieso, debido a la floja perfomance en la Libertadores. El elegido para reemplazar al DT cochabambino fue el argentino Marcelo Straccia, que fue confirmado en el cargo horas antes del duelo con Lanús.

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En la próxima fecha del certamen internacional, Lanús deberá visitar a la Liga de Quito de Ecuador, el miércoles 20 de mayo desde las 21:30. En tanto, Always Ready recibirá a Mirassol el martes 19/5.

Posibles formaciones:

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Lanús: Nahuel Losada; Juan José Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Felipe Peña Biafore; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Always Ready: Alain Baroja; Marcelo Suárez, Yhormar Hurtado, Luis Caicedo, Alex Rambal; Héctor Cuéllar, Rai Lima; Richet Gómez, Fernando Nava, Fernando Saucedo; y Enrique Triverio. DT: Marcelo Straccia.

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Hora: 21.30

TV: Fox Sports 2

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Árbitro: Roberto Pérez (PER)

VAR: Michael Espinoza (PER)

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Estadio: Municipal El Alto

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