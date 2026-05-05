Venezuela

Venezuela designó a un gobernador ante el Fondo Monetario Internacional

Se trata del vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega. “Ya estamos ahí, ya tenemos derecho a voz, derecho a voto”, comunicó el presidente del Banco Central, Luis Pérez

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Calixto José Ortega Sánchez (REUTERS/Anton Vaganov/Archivo)
Calixto José Ortega Sánchez (REUTERS/Anton Vaganov/Archivo)

El vicepresidente sectorial de Economía en Venezuela, Calixto Ortega, fue nombrado como gobernador del país ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), según informó este lunes el presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Luis Pérez.

“Aunque eso ya tiene dos o tres semanas que sucedió (...), ya hay gobernador en el Fondo Monetario Internacional. El doctor Calixto Ortega es el gobernador de Venezuela para el Fondo Monetario Internacional”, señaló Pérez en una entrevista con el canal estatal Venezolana de Televisión.

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Pérez agregó que “eso quiere decir no solamente que estamos en proceso de recuperar relaciones, es que ya estamos ahí, ya tenemos derecho a voz, derecho a voto”, y expresó su objetivo de normalizar las relaciones con esta organización.

El pasado 16 de abril, el FMI comunicó la reanudación de sus relaciones con Venezuela bajo la administración de la presidenta interina Delcy Rodríguez, luego de haberlas suspendido en 2019 por cuestiones de “reconocimiento del gobierno”, según informó la directora gerente Kristalina Georgieva.

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El FMI confirmó en Washington la reanudación del vínculo con Venezuela, una decisión que estuvo alineada con “las opiniones de los miembros del Fondo Monetario Internacional que representan la mayoría del poder de voto total del FMI”, según el comunicado oficial.

El organismo recordó que Venezuela es miembro desde 1946, pero que las relaciones habían sido interrumpidas en marzo de 2019, cuando se pausaron los contactos “debido a cuestiones de reconocimiento del gobierno”.

En 2019, Venezuela enfrentó una crisis política, luego de que Nicolás Maduro asumiera un nuevo mandato considerado ilegítimo por la oposición, lo que condujo a la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente, quien fue reconocido por decenas de países.

Fotografía donde se observa a transeúntes con vendedores informales en Caracas (EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo)
Fotografía donde se observa a transeúntes con vendedores informales en Caracas (EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo)

La inflación mensual se ubicó en un 10,6%

En otro orden, la inflación mensual en Venezuela bajó 2,5 puntos porcentuales este abril frente al mes previo y se ubicó en un 10,6%, según cifras difundidas este lunes por el Banco Central de Venezuela.

La inflación interanual para el mes de abril de 2026 fue del 611,86%, de acuerdo a los datos oficiales.

El presidente del BCV, el mecionado Luis Pérez, anticipó que 2026 estará marcado por cambios significativos, los cuales, según afirmó, se percibirán al cierre del año y “muy seguramente en los años siguientes, sobre todo los dos que vienen, 2027 y 2028, vamos a ver los frutos de lo que se siembra este año”.

En un entrevista con el canal estatal Venezolana de Televisión Pérez indicó que los precios aumentaron un 13,1% en marzo, mientras que en febrero la inflación fue del 14,6%, y en enero del 32,6%, de acuerdo a datos del ente emisor.

Por tanto, incluyendo a abril, la inflación acumulada en lo que va de año es del 89,9%.

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