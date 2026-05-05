Arabia Saudita se sumó al apoyo internacional a los Emiratos tras los ataques iraníes, pese a la crisis por la salida de la OPEP

Una columna de humo se eleva sobre la zona industrial petrolera de Fujairah tras un ataque de drones iraníes que dejó tres heridos e incendió instalaciones clave del emirato. (Social Media/vía Reuters)

La comunidad internacional condenó en forma casi unánime el martes los ataques iraníes con misiles y drones contra los Emiratos Árabes Unidos, en los que resultaron heridos tres ciudadanos indios y se incendió una instalación petrolera clave, en la escalada más grave desde el inicio del frágil alto el fuego.

El primer ministro indio, Narendra Modi, fue el primero en pronunciarse. “Atacar a civiles e infraestructura es inaceptable. India se encuentra en fuerte solidaridad con los Emiratos Árabes Unidos y reitera su apoyo a la resolución pacífica de todos los asuntos a través del diálogo y la diplomacia", escribió en X.

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Modi subrayó además que “asegurar una navegación segura e ininterrumpida a través del estrecho de Ormuz es vital para una paz regional duradera, estabilidad y seguridad energética global", en referencia directa al intento estadounidense de reabrir la vía marítima cerrada por Irán desde el inicio de la guerra.

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, también condenó “enérgicamente” los ataques y expresó “plena solidaridad” con el presidente emiratí, Mohammed bin Zayed. "Pakistán se mantiene firmemente junto a nuestros hermanos y hermanas emiratíes, así como con el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos en este difícil momento", señaló en X. Sharif, quien lideró los esfuerzos de negociación para poner fin al conflicto, llamó además a respetar el alto el fuego para abrir espacio a la diplomacia y al diálogo.

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Desde Riad, el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, llamó por teléfono a bin Zayed para reafirmar el apoyo de su país a la seguridad y estabilidad de los Emiratos, según informó la agencia oficial de prensa saudí SPA. La condena llegó pese a las crecientes tensiones entre Arabia Saudita y los Emiratos.

El asesor de seguridad nacional emiratí, Sheikh Tahnoon bin Zayed, se despide del príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman en Riad. Pese a las tensiones por la salida emiratí de la OPEP, Arabia Saudita respaldó a Abu Dhabi tras los ataques iraníes. (Reuters)

La condena saudí adquiere un peso particular dado el momento de tensión entre ambos países. En los días previos, los Emiratos Árabes Unidos habían anunciado su retiro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) —cuya agenda productiva es fijada en gran medida por Riad— en medio de críticas abiertas a la falta de solidaridad del bloque del golfo frente a los ataques iraníes. El asesor diplomático emiratí Anwar Gargash había sido contundente: “La defensa nacional es muy importante, pero debemos admitir que la solidaridad del golfo no estuvo a la altura". Pese a esas fricciones, bin Salman no dudó en respaldar a bin Zayed ante la nueva escalada.

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El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgueit, condenó “enérgicamente” la “renovada y traicionera agresión iraní” y afirmó que “la seguridad nacional árabe es indivisible”, recordando que los ataques a civiles constituyen una “flagrante violación del derecho internacional y del alto el fuego“.

Por su parte, Qatar —que también fue blanco de ataques iraníes antes de la tregua— prometió “plena solidaridad” con Abu Dabi. El secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Jassem Al-Budaiwi, describió los ataques como “un grave acto de agresión y una flagrante escalada”.

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Condena de Occidente

Desde Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó los ataques de “viciosos” e “inaceptables” y afirmó que constituyen “una clara violación de la soberanía y el derecho internacional”, advirtiendo que “la seguridad en la región tiene consecuencias directas para Europa“.

El presidente francés, Emmanuel Macron, también los calificó de “injustificados e inaceptables”, reiteró el respaldo de París a la defensa emiratí y subrayó que una solución duradera exige la reapertura del estrecho de Ormuz y un acuerdo que aborde las amenazas nucleares y balísticas de Irán. El canciller alemán, Friedrich Merz, fue más directo: exigió a Teherán volver a la mesa de negociaciones y poner fin al bloqueo del estrecho. “Deben cesar todas las amenazas y ataques contra nuestros socios”, escribió en X. El primer ministro británico, Keir Starmer, también condenó los ataques y llamó a Irán a retomar la diplomacia para evitar una mayor escalada.

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Desde el continente americano, el primer ministro canadiense, Mark Carney, expresó su solidaridad con el presidente emiratí, Mohammed bin Zayed, y con el pueblo de los Emiratos.

En contraste, el presidente estadounidense, Donald Trump, relativizó la gravedad de los ataques. “No fueron disparos pesados”, dijo, y ante la consulta sobre si Irán había violado el alto el fuego, respondió escuetamente: “Ya les avisaremos”.

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Los ataques

Vista aérea del puerto de Fujairah, terminal clave del oleoducto que los Emiratos Árabes Unidos utilizan para exportar petróleo sin pasar por el estrecho de Ormuz. (Reuters/archivo)

El Ministerio de Defensa emiratí informó que sus sistemas de defensa aérea interceptaron 12 misiles balísticos, tres misiles de crucero y cuatro drones lanzados desde Irán el lunes. El emirato oriental de Fujairah —terminal de un oleoducto que los Emiratos utilizan para evitar el envío de petróleo a través del estrecho de Ormuz— reportó que un dron iraní provocó un incendio en su zona industrial petrolera, donde resultaron heridos tres residentes indios.

El ministerio de Exteriores emiratí calificó los ataques de “grave escalada” y “amenaza directa a la seguridad del país”, y se reservó el “pleno y legítimo derecho a responder”.

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Fue la primera vez desde el inicio del alto el fuego, hace más de tres semanas, que las alertas de emergencia sonaron en los teléfonos móviles de los residentes en distintos emiratos, instándolos a “buscar inmediatamente un lugar seguro en el edificio más cercano”.

Irán negó los ataques. La televisión estatal iraní informó que Teherán “no tenía planes de atacar a los Emiratos“. Más temprano, el canciller iraní, Abbas Araghchi, había advertido en X que tanto Estados Unidos como los Emiratos “deberían cuidarse de ser arrastrados de nuevo al atolladero”.

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Según el Comando Central estadounidense, Irán ha lanzado más de 2.800 ataques con drones y misiles contra los Emiratos desde el 28 de febrero, fecha en que Estados Unidos e Israel iniciaron los bombardeos contra territorio iraní, convirtiéndolo en el país más atacado de la región.

Los ataques se producen en paralelo a los esfuerzos de Washington por reabrir el estrecho de Ormuz, cerrado desde el inicio de la guerra, por donde transita aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas natural. El presidente Donald Trump denominó "Proyecto Libertad" a esa iniciativa y advirtió que los intentos iraníes de bloquear el tránsito “lamentablemente tendrán que ser enfrentados con fuerza”.